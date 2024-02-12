https://crimea.ria.ru/20240212/pochti-kak-letom-prognoz-pogody-v-krymu-na-ponedelnik-1134688411.html
Почти как летом: прогноз погоды в Крыму на понедельник
Почти как летом: прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 12.02.2024
Почти как летом: прогноз погоды в Крыму на понедельник
В понедельник в Крыму сохранится по-весеннему теплая погода, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 12.02.2024
2024-02-12T00:01
2024-02-12T00:01
2024-02-12T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится по-весеннему теплая погода, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность.Без существенных осадков. Ветер южный,юго-восточный 7-12 м/с.Температура воздуха ночью +10...12, днем +16...18.В Севастополе переменная облачность. Без осадков.Ветер южный 6-11 м/с.Температура воздуха ночью +11…13, днем +15…17 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +9 до +11, днем от +15...17 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240211/20-v-fevrale-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-nedelyu-ot-fobos-1134835933.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Почти как летом: прогноз погоды в Крыму на понедельник
В Крыму в понедельник по-весеннему теплая и сухая погода
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится по-весеннему теплая погода, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер южный, юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +7…12; днем +14…19 градусов, в горах +8…13", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность.Без существенных осадков. Ветер южный,юго-восточный 7-12 м/с.Температура воздуха ночью +10...12, днем +16...18.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков.Ветер южный 6-11 м/с.Температура воздуха ночью +11…13, днем +15…17 градусов.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +9 до +11, днем от +15...17 градусов.