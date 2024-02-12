https://crimea.ria.ru/20240212/pochti-kak-letom-prognoz-pogody-v-krymu-na-ponedelnik-1134688411.html

Почти как летом: прогноз погоды в Крыму на понедельник

Почти как летом: прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 12.02.2024

Почти как летом: прогноз погоды в Крыму на понедельник

В понедельник в Крыму сохранится по-весеннему теплая погода, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 12.02.2024

2024-02-12T00:01

2024-02-12T00:01

2024-02-12T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится по-весеннему теплая погода, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность.Без существенных осадков. Ветер южный,юго-восточный 7-12 м/с.Температура воздуха ночью +10...12, днем +16...18.В Севастополе переменная облачность. Без осадков.Ветер южный 6-11 м/с.Температура воздуха ночью +11…13, днем +15…17 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +9 до +11, днем от +15...17 градусов.

https://crimea.ria.ru/20240211/20-v-fevrale-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-nedelyu-ot-fobos-1134835933.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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