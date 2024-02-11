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Очередь на Крымский мост растет
Очередь на Крымский мост растет - РИА Новости Крым, 11.02.2024
Очередь на Крымский мост растет
Перед въездом на Крымский мост со стороны полуострова и со стороны материка образовалась очередь из автомобилей. Всего с обеих сторон прохождения досмотра... РИА Новости Крым, 11.02.2024
2024-02-11T15:43
2024-02-11T15:43
2024-02-11T15:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост со стороны полуострова и со стороны материка образовалась очередь из автомобилей. Всего с обеих сторон прохождения досмотра ожидают 75 авто. Об этом сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам.Затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было с обеих сторон Крымского моста с начала суток 11 февраля. Прохождение досмотра является обязательной процедурой в целях безопасности.Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорогу вокруг Азовского моря построят по примеру трассы "Таврида" в КрымуКольцо вокруг Азовского моря: когда появится новая автодорогаМинтранс напомнил водителям фур об альтернативных путях в Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, крым, тамань, транспорт, логистика, новости крыма
Очередь на Крымский мост растет
75 автомобилей находятся в очереди на подъездах к Крымскому мосту
15:43 11.02.2024 (обновлено: 15:53 11.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост со стороны полуострова и со стороны материка образовалась очередь из автомобилей. Всего с обеих сторон прохождения досмотра ожидают 75 авто. Об этом сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам.
"По состоянию на 15.00 в очереди со стороны Тамани находятся 52 транспортных средства. В очереди со стороны Керчи стоят 23 транспортных средства", - говорится в сообщении.
Затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было с обеих сторон Крымского моста с начала суток 11 февраля. Прохождение досмотра является обязательной процедурой в целях безопасности.
Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.
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