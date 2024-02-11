https://crimea.ria.ru/20240211/ochered-na-krymskiy-most-rastet-1134874532.html

Очередь на Крымский мост растет

Очередь на Крымский мост растет - РИА Новости Крым, 11.02.2024

Очередь на Крымский мост растет

Перед въездом на Крымский мост со стороны полуострова и со стороны материка образовалась очередь из автомобилей. Всего с обеих сторон прохождения досмотра... РИА Новости Крым, 11.02.2024

2024-02-11T15:43

2024-02-11T15:43

2024-02-11T15:53

крымский мост

крым

тамань

транспорт

логистика

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост со стороны полуострова и со стороны материка образовалась очередь из автомобилей. Всего с обеих сторон прохождения досмотра ожидают 75 авто. Об этом сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам.Затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было с обеих сторон Крымского моста с начала суток 11 февраля. Прохождение досмотра является обязательной процедурой в целях безопасности.Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорогу вокруг Азовского моря построят по примеру трассы "Таврида" в КрымуКольцо вокруг Азовского моря: когда появится новая автодорогаМинтранс напомнил водителям фур об альтернативных путях в Крым

крымский мост

крым

тамань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, тамань, транспорт, логистика, новости крыма