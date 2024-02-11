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Черная плесень: чем опасна и как с ней бороться - РИА Новости Крым, 11.02.2024
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Черная плесень: чем опасна и как с ней бороться
Черная плесень: чем опасна и как с ней бороться - РИА Новости Крым, 11.02.2024
Черная плесень: чем опасна и как с ней бороться
При появлении черной плесени раньше проще было сжечь деревянный дом и построить новый, чем вывести ее. Чем она так опасна и как с ней бороться в современных... РИА Новости Крым, 11.02.2024
2024-02-11T20:45
2024-02-11T20:45
здоровье
радио "спутник в крыму"
совет эксперта
татьяна сатаева
кфу (крымский федеральный университет)
олег бышук
новости крыма
общество
ано "жкх контроль республики крым"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. При появлении черной плесени раньше проще было сжечь деревянный дом и построить новый, чем вывести ее. Чем она так опасна и как с ней бороться в современных условиях, эксперты рассказали в эфире радио "Спутник в Крыму".Черная плесень опасна для здоровья"Известно свыше 100 тысяч видов плесневых грибов, из которых около более 300 видов способны вызвать аллергию. Это грибы рода аспергиллюс: аспергиллюс полевой, черный, желтый", - рассказывает заведующая кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Медицинского института КФУ им. Вернадского Татьяна Сатаева.По информации эксперта, частота аллергических заболеваний, вызванных плесневыми грибами, в последнее время значительно выросла. Насторожить человека может следующее: обострение симптомов аллергического ринита, пробуждение ночью по причине постоянного зуда в носу, частые беспричинные чихания, не связанные с простудой.Из-за черной плесни могут обостриться атаки бронхиальной астмы, а также проявиться впервые или усилиться кожная экзема.Необходимая доза спор черной плесени для развития аллергии, по словам эксперта, индивидуальна. Аллергикам достаточно минимальной концентрации, а на здоровых людей она может не подействовать.Что "любит" плесень и как с ней боротьсяЧерной плесени для развития в помещении необходима соответствующая среда."Питательная среда для черной плесени: влажность воздуха больше 60%, отсутствие проветривания, температура от +20 градусов", - рассказал заместитель директора АНО "ЖКХ-Контроль" Олег Бышук.По словам эксперта, как только жильцы стали ставить герметичные двери на вход, пластиковые окна, закрыли вытяжку, тем самым они создали прекрасные условия для жизни плесени. Ведь, когда мы дышим, готовим еду, купаемся, то образуются пары влаги, которая скапливается в помещении.Таже отличная среда для развития плесени – гипсовая штукатурка, которую сейчас чаще всего используют при строительстве помещений, так как это упрощает и удешевляет процесс. В советское же время и до этого периода в истории использовали цементно-известковые составы. Известь препятствовала образованию плесени.Поэтому специалист рекомендует особенно в ванных комнатах делать все же цементную штукатурку, а не гипсовую.По словам Олега Бышука, вывести грибок не так-то просто. Раньше людям проще было сжечь деревянный дом и построить новый, чем победить образовавшуюся в нем черную плесень.Если вдруг залили соседи, или затопило частный дом, первое, что нужно сделать, по рекомендации специалиста, это удалить влагу, просушить все и обеспечить хорошее проветривание помещения. На всякий случай можно пройтись по поверхностям специальными составами против плесни."Также успеха в борьбе с плесенью можно добиться элементарно соблюдением уровня влажности и температурного режима в квартире и наличием проветривания", - пояснил Олег Бышук.Читайте также на РИА Новости Крым:Врач рассказал о серьезной опасности черной плесени в ванной комнатеУченые нашли связь между плесенью и необъяснимой головной больюКондиционер может принести плесень в ваш дом — Роскачество
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здоровье, совет эксперта, татьяна сатаева, кфу (крымский федеральный университет), олег бышук, новости крыма, общество, ано "жкх контроль республики крым"
Черная плесень: чем опасна и как с ней бороться

Эксперты рассказали об опасности черной плесени и способах борьбы с ней

20:45 11.02.2024
 
Черная плесень
Черная плесень
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. При появлении черной плесени раньше проще было сжечь деревянный дом и построить новый, чем вывести ее. Чем она так опасна и как с ней бороться в современных условиях, эксперты рассказали в эфире радио "Спутник в Крыму".

Черная плесень опасна для здоровья

"Известно свыше 100 тысяч видов плесневых грибов, из которых около более 300 видов способны вызвать аллергию. Это грибы рода аспергиллюс: аспергиллюс полевой, черный, желтый", - рассказывает заведующая кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Медицинского института КФУ им. Вернадского Татьяна Сатаева.
По информации эксперта, частота аллергических заболеваний, вызванных плесневыми грибами, в последнее время значительно выросла. Насторожить человека может следующее: обострение симптомов аллергического ринита, пробуждение ночью по причине постоянного зуда в носу, частые беспричинные чихания, не связанные с простудой.
Из-за черной плесни могут обостриться атаки бронхиальной астмы, а также проявиться впервые или усилиться кожная экзема.
"Имеется так называемая респираторная грибковая аллергия, которая сопровождается кашлем, симптомами отдышки, приступами удушья. Среди больных с установленной бронхиальной астмой до 80 процентов людей имеют повышенную чувствительность именно к аллергенам плесневых грибов", - уточняет Татьяна Сатаева.
Необходимая доза спор черной плесени для развития аллергии, по словам эксперта, индивидуальна. Аллергикам достаточно минимальной концентрации, а на здоровых людей она может не подействовать.

Что "любит" плесень и как с ней бороться

Черной плесени для развития в помещении необходима соответствующая среда.
"Питательная среда для черной плесени: влажность воздуха больше 60%, отсутствие проветривания, температура от +20 градусов", - рассказал заместитель директора АНО "ЖКХ-Контроль" Олег Бышук.
По словам эксперта, как только жильцы стали ставить герметичные двери на вход, пластиковые окна, закрыли вытяжку, тем самым они создали прекрасные условия для жизни плесени. Ведь, когда мы дышим, готовим еду, купаемся, то образуются пары влаги, которая скапливается в помещении.
Таже отличная среда для развития плесени – гипсовая штукатурка, которую сейчас чаще всего используют при строительстве помещений, так как это упрощает и удешевляет процесс. В советское же время и до этого периода в истории использовали цементно-известковые составы. Известь препятствовала образованию плесени.
Поэтому специалист рекомендует особенно в ванных комнатах делать все же цементную штукатурку, а не гипсовую.
По словам Олега Бышука, вывести грибок не так-то просто. Раньше людям проще было сжечь деревянный дом и построить новый, чем победить образовавшуюся в нем черную плесень.
"Сегодня много способов для ее выведения: уксус, белизна, профессиональные химические средства. Но даже они в основном убирают только верхние следы плесени. То, что мы видим, это не сама плесень, это ее споры. Сама же она находится глубоко внутри материала", - объясняет Олег Бышук.
Если вдруг залили соседи, или затопило частный дом, первое, что нужно сделать, по рекомендации специалиста, это удалить влагу, просушить все и обеспечить хорошее проветривание помещения. На всякий случай можно пройтись по поверхностям специальными составами против плесни.
"Также успеха в борьбе с плесенью можно добиться элементарно соблюдением уровня влажности и температурного режима в квартире и наличием проветривания", - пояснил Олег Бышук.
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Радио "Спутник в Крыму"ЗдоровьеСовет экспертаТатьяна СатаеваКФУ (Крымский федеральный университет)Олег БышукНовости КрымаОбществоАНО "ЖКХ Контроль Республики Крым"
 
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