https://crimea.ria.ru/20240211/chernaya-plesen-chem-opasna-i-kak-s-ney-borotsya-1134766188.html

Черная плесень: чем опасна и как с ней бороться

Черная плесень: чем опасна и как с ней бороться - РИА Новости Крым, 11.02.2024

Черная плесень: чем опасна и как с ней бороться

При появлении черной плесени раньше проще было сжечь деревянный дом и построить новый, чем вывести ее. Чем она так опасна и как с ней бороться в современных... РИА Новости Крым, 11.02.2024

2024-02-11T20:45

2024-02-11T20:45

2024-02-11T20:45

здоровье

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

татьяна сатаева

кфу (крымский федеральный университет)

олег бышук

новости крыма

общество

ано "жкх контроль республики крым"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111602/98/1116029812_0:0:650:366_1920x0_80_0_0_6b61b43f4d74bac5848d954b6ce8d0f5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. При появлении черной плесени раньше проще было сжечь деревянный дом и построить новый, чем вывести ее. Чем она так опасна и как с ней бороться в современных условиях, эксперты рассказали в эфире радио "Спутник в Крыму".Черная плесень опасна для здоровья"Известно свыше 100 тысяч видов плесневых грибов, из которых около более 300 видов способны вызвать аллергию. Это грибы рода аспергиллюс: аспергиллюс полевой, черный, желтый", - рассказывает заведующая кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Медицинского института КФУ им. Вернадского Татьяна Сатаева.По информации эксперта, частота аллергических заболеваний, вызванных плесневыми грибами, в последнее время значительно выросла. Насторожить человека может следующее: обострение симптомов аллергического ринита, пробуждение ночью по причине постоянного зуда в носу, частые беспричинные чихания, не связанные с простудой.Из-за черной плесни могут обостриться атаки бронхиальной астмы, а также проявиться впервые или усилиться кожная экзема.Необходимая доза спор черной плесени для развития аллергии, по словам эксперта, индивидуальна. Аллергикам достаточно минимальной концентрации, а на здоровых людей она может не подействовать.Что "любит" плесень и как с ней боротьсяЧерной плесени для развития в помещении необходима соответствующая среда."Питательная среда для черной плесени: влажность воздуха больше 60%, отсутствие проветривания, температура от +20 градусов", - рассказал заместитель директора АНО "ЖКХ-Контроль" Олег Бышук.По словам эксперта, как только жильцы стали ставить герметичные двери на вход, пластиковые окна, закрыли вытяжку, тем самым они создали прекрасные условия для жизни плесени. Ведь, когда мы дышим, готовим еду, купаемся, то образуются пары влаги, которая скапливается в помещении.Таже отличная среда для развития плесени – гипсовая штукатурка, которую сейчас чаще всего используют при строительстве помещений, так как это упрощает и удешевляет процесс. В советское же время и до этого периода в истории использовали цементно-известковые составы. Известь препятствовала образованию плесени.Поэтому специалист рекомендует особенно в ванных комнатах делать все же цементную штукатурку, а не гипсовую.По словам Олега Бышука, вывести грибок не так-то просто. Раньше людям проще было сжечь деревянный дом и построить новый, чем победить образовавшуюся в нем черную плесень.Если вдруг залили соседи, или затопило частный дом, первое, что нужно сделать, по рекомендации специалиста, это удалить влагу, просушить все и обеспечить хорошее проветривание помещения. На всякий случай можно пройтись по поверхностям специальными составами против плесни."Также успеха в борьбе с плесенью можно добиться элементарно соблюдением уровня влажности и температурного режима в квартире и наличием проветривания", - пояснил Олег Бышук.Читайте также на РИА Новости Крым:Врач рассказал о серьезной опасности черной плесени в ванной комнатеУченые нашли связь между плесенью и необъяснимой головной больюКондиционер может принести плесень в ваш дом — Роскачество

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, совет эксперта, татьяна сатаева, кфу (крымский федеральный университет), олег бышук, новости крыма, общество, ано "жкх контроль республики крым"