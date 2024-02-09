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Новые автобусы встанут на междугородние маршруты Донбасса
Новые автобусы встанут на междугородние маршруты Донбасса - РИА Новости Крым, 09.02.2024
Новые автобусы встанут на междугородние маршруты Донбасса
Партия новых автобусов прибыла в Донецкую Народную Республику. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, новые ЛиАЗы поставят на междугородние маршруты. РИА Новости Крым, 09.02.2024
2024-02-09T21:48
2024-02-09T21:48
2024-02-09T21:48
донецкая народная республика (днр)
новости
новые регионы россии
денис пушилин
транспорт
автобусное сообщение
россия
мариуполь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Партия новых автобусов прибыла в Донецкую Народную Республику. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, новые ЛиАЗы поставят на междугородние маршруты.Всего, по его словам, до конца 2024 года запланировано обновить 248 единиц подвижного состава. В декабре 2023 республика получили 81 автобус, а в январе текущего – еще 68. Многие из них уже работают в Донецке, Шахтерске, Харцызске, Макеевке, Снежном и Дебальцево.Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области получили 299 новых автобусов для улучшения качества работы общественного транспорта, сообщал ранее вице-премьера РФ Марат Хуснуллин. Обновление автопарка происходит по распоряжению правительства России за счет комфортабельных автобусов отечественных производителей "ГАЗ", "ЛиАЗ", "КАвЗ" и "НефАЗ" малого, среднего и большого классов.Читайте также на РИА Новости Крым:На развитие новых регионов выделят 2 трлн рублей до 2026 года – Путин"Нивы" повышенной проходимости получили больницы Херсонщины Маршрут автобуса Ялта – Мариуполь продлили до Донецка – новое расписание
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), новости, новые регионы россии, денис пушилин, транспорт, автобусное сообщение, россия, мариуполь
Новые автобусы встанут на междугородние маршруты Донбасса
Партия новых автобусов прибыла в ДНР – Пушилин