https://crimea.ria.ru/20240208/krymskie-italyantsy-istoriya-deportatsii-1134748195.html
Крымские итальянцы: история депортации
Крымские итальянцы: история депортации - РИА Новости Крым, 07.02.2024
Крымские итальянцы: история депортации
Память депортированных из Крыма итальянцев почтят сегодня на территории Мемориального комплекса в поселке Сирень Бахчисарайского района. На мероприятии... РИА Новости Крым, 07.02.2024
2024-02-08T07:43
2024-02-08T07:43
2024-02-07T23:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Память депортированных из Крыма итальянцев почтят сегодня на территории Мемориального комплекса в поселке Сирень Бахчисарайского района. На мероприятии представят тематическую выставку "История и истории итальянцев Крыма. Сломанные судьбы". В ее создании участвовала председатель региональной общественной организации "Сообщество итальянцев Крыма "Черкио" Джулия Джаккетти-Бойко, которая рассказала РИА Новости Крым о судьбе итальянцев, депортированных из Крыма во время Великой Отечественной войны.Три волны депортации"Крымских итальянцев обвиняли в шпионаже в пользу Италии. Коснулось это и тех, кто родился на полуострове, и итальянских коммунистов, антифашистов, которые бежали от режима Муссолини", – говорит Джулия.Под Керчью находился итальянский колхоз "Сакко и Ванцетти". Его руководители были арестованы, умерли в тюрьме. Многие люди были приговорены к расстрелу.Следующую группу все же доставили в Новороссийск, оттуда – железной дорогой через Каспийское море в Казахстан. Некоторые не доехали – умерли по дороге."8-10 февраля стали собирать тех, кого не нашли сразу. Это вторая волна депортации. Вывезли еще два вагона с людьми. Их расселили по всему Казахстану. Стояли сильные морозы. Жили и работали там в тяжелейших условиях", – делится воспоминаниями Джулия.Третья волна депортации итальянцев из Крыма прошла в июне 1944 года вместе с другими национальностями: греками, болгарами, крымскими татарами.Реабилитация крымских итальянцевСемья Джулии Джаккетти-Бойко тоже оказалась в числе депортированных. Ее маме 29 января 1942 года исполнился годик. Тетя Джулии позже запишет воспоминания о том дне.В 2008 году в Керчи появилось "Сообщество итальянцев Крыма "Черкио", которым руководит Джулия. По ее словам, это единственная организация в России, которая объединяет этнических потомков итальянских эмигрантов.Джулия ведет активную работу по сбору информации о депортированных семьях, их судьбах. По ее информации, до депортации в Керчи было свыше трех тысяч итальянцев – около 3% от всего населения города. Сейчас их порядка 300 человек в Керчи плюс несколько десятков по всему Крыму.Второй год "Сообщество итальянцев Крыма "Черкио" приглашают 8 февраля на день памяти в Мемориальный комплекс жертвам депортации в поселке Сирень в Бахчисарайском районе."Там рядом железнодорожная станция, откуда вывозили большую часть депортированных в 1944 году крымских татар, болгар, армян, греков. Поэтому там предложили отметить и годовщину второй волны депортации итальянцев", – объяснила Джулия.В прошлом году она презентовала выставку "История и истории итальянцев Крыма. Сломанные судьбы". Изначально создавали ее для Италии на итальянском языке, часть ее посвящена истории Крыма. Потом переработали, сделали на русском языке, оставив основную идею: фотографии людей, семей и рассказы о них.Создание этой выставки, а также выпуск книги "Итальянцы Крыма. Истории и судьбы", которую написала Джулия Джаккетти-Бойко, стали возможны благодаря президентскому гранту, который члены сообщества получили после неожиданной для них встречи с президентом России Владимиром Путиным и бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берслускони. Джулия рассказала, что в апреле 2014 года был подписан указ о реабилитации депортированных народов Крыма, но тогда итальянцы в этот указ не попали и продолжили добиваться справедливости.Позже была подана заявка на президентский грант, и – победа. "Сообщество итальянцев Крыма "Черкио" выиграло 1,5 миллиона рублей."Мы получили возможность посетить города, где сейчас живут депортированные из Крыма итальянцы, записать их воспоминания, провести видеосъемки, найти документы, сделать их копии", – поделилась Джулия."Сообщество итальянцев Крыма "Черкио" чтит память, восстанавливает генеалогию, ведет подсчет итальянцев в Крыму и депортированных из него в годы Великой Отечественной. В католическом храме Керчи подают памятные списки и молятся о тех, чьи имена пока еще не удалось установить. У Джулии нет мысли уехать с полуострова в Италию.В начале XIX века в Крым, присоединенный к Российской Империи, переселились тысячи итальянцев, в основном из Апулии. Самая большая община была в Керчи – свыше трех тысяч человек. 200-300 итальянцев проживали в других частях полуострова. В основном это были торговцы, купцы, мореплаватели, архитекторы. После Октябрьской революции 1917 года некоторые семьи вернулись в Италию.Читайте также на РИА Новости Крым:Трагическая страница истории: депортация народов КрымаИм дали десять минут на сборы и выслалиСемь лет реабилитации крымских народов: как обустраивают репатриантов
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Анна Карпенко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Анна Карпенко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg
история, память, крым, великая отечественная война, общество
Крымские итальянцы: история депортации
Депортированных во время Великой Отечественной войны итальянцев вспоминают сегодня в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым.
Память депортированных из Крыма итальянцев почтят сегодня на территории Мемориального комплекса в поселке Сирень Бахчисарайского района. На мероприятии представят тематическую выставку "История и истории итальянцев Крыма. Сломанные судьбы". В ее создании участвовала председатель региональной общественной организации "Сообщество итальянцев Крыма "Черкио" Джулия Джаккетти-Бойко, которая рассказала РИА Новости Крым
о судьбе итальянцев, депортированных из Крыма во время Великой Отечественной войны.
Три волны депортации
"Крымских итальянцев обвиняли в шпионаже в пользу Италии. Коснулось это и тех, кто родился на полуострове, и итальянских коммунистов, антифашистов, которые бежали от режима Муссолини", – говорит Джулия.
Под Керчью находился итальянский колхоз "Сакко и Ванцетти". Его руководители были арестованы, умерли в тюрьме. Многие люди были приговорены к расстрелу.
"После первого освобождения Керчи, 28-29 января 1942 года начали выселение итальянцев по спискам, которые составили летом 1941-го. Люди скрывались – кто-то у друзей, у родственников, кто-то в каменоломнях. Нашли не всех, отправили их в бараки в Камыш-Бурунский порт. Утром первую группу людей посадили на судно, которое подорвалось на мине. Погибли около 500 человек. В живых остался только капитан, но и он умер через несколько дней", – рассказывает Джулия о самой страшной первой волне депортации итальянцев из Крыма.
Следующую группу все же доставили в Новороссийск, оттуда – железной дорогой через Каспийское море в Казахстан. Некоторые не доехали – умерли по дороге.
"8-10 февраля стали собирать тех, кого не нашли сразу. Это вторая волна депортации. Вывезли еще два вагона с людьми. Их расселили по всему Казахстану. Стояли сильные морозы. Жили и работали там в тяжелейших условиях", – делится воспоминаниями Джулия.
Третья волна депортации итальянцев из Крыма прошла в июне 1944 года вместе с другими национальностями: греками, болгарами, крымскими татарами.
Реабилитация крымских итальянцев
Семья Джулии Джаккетти-Бойко тоже оказалась в числе депортированных. Ее маме 29 января 1942 года исполнился годик. Тетя Джулии позже запишет воспоминания о том дне.
"Им вообще не дали времени на сборы. Бабушка схватила кастрюльку с недоваренной фасолью, теплые вещи, одеяло. У нее не было ни перчаток, ни варежек. А в Казахстане мороз. Бабушка сняла носки и надела их маме на руки. Мама, которой тогда исполнился всего год, почему-то запомнила, как за их грузовиком бежала собака, сорвавшаяся с цепи. Она бежала, лаяла, потом отстала", – рассказывает Джулия семейную историю.
В 2008 году в Керчи появилось "Сообщество итальянцев Крыма "Черкио", которым руководит Джулия. По ее словам, это единственная организация в России, которая объединяет этнических потомков итальянских эмигрантов.
Джулия ведет активную работу по сбору информации о депортированных семьях, их судьбах. По ее информации, до депортации в Керчи было свыше трех тысяч итальянцев – около 3% от всего населения города. Сейчас их порядка 300 человек в Керчи плюс несколько десятков по всему Крыму.
"Дни памяти мы проводим уже 15 лет – с 2009 года. Наша организация официально зарегистрирована в российском правовом поле в 2015 году. В ней сейчас состоит 20 человек", – рассказывает руководитель сообщества.
Второй год "Сообщество итальянцев Крыма "Черкио" приглашают 8 февраля на день памяти в Мемориальный комплекс жертвам депортации в поселке Сирень в Бахчисарайском районе.
"Там рядом железнодорожная станция, откуда вывозили большую часть депортированных в 1944 году крымских татар, болгар, армян, греков. Поэтому там предложили отметить и годовщину второй волны депортации итальянцев", – объяснила Джулия.
В прошлом году она презентовала выставку "История и истории итальянцев Крыма. Сломанные судьбы". Изначально создавали ее для Италии на итальянском языке, часть ее посвящена истории Крыма. Потом переработали, сделали на русском языке, оставив основную идею: фотографии людей, семей и рассказы о них.
Создание этой выставки, а также выпуск книги "Итальянцы Крыма. Истории и судьбы", которую написала Джулия Джаккетти-Бойко, стали возможны благодаря президентскому гранту, который члены сообщества получили после неожиданной для них встречи с президентом России Владимиром Путиным и бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берслускони. Джулия рассказала, что в апреле 2014 года был подписан указ о реабилитации депортированных народов Крыма, но тогда итальянцы в этот указ не попали и продолжили добиваться справедливости.
"В сентябре 2015 года нас пригласили в правительство Крыма на беседу. Мы приехали в Ялту – оказалось, на встречу с Владимиром Путиным и Сильвио Берлускони. Меня поразило, что президент России попросил у нас прощения. Он сказал, что не знал о том, что итальянцы не были реабилитированы указом 2014 года. Мы показали копии писем, которые успели отправить до встречи с президентом. На следующий день был подписан указ, уравнявший нас в правах с остальными депортированными народами Крыма", – вспоминает Джулия.
Позже была подана заявка на президентский грант, и – победа. "Сообщество итальянцев Крыма "Черкио" выиграло 1,5 миллиона рублей.
"Мы получили возможность посетить города, где сейчас живут депортированные из Крыма итальянцы, записать их воспоминания, провести видеосъемки, найти документы, сделать их копии", – поделилась Джулия.
"Сообщество итальянцев Крыма "Черкио" чтит память, восстанавливает генеалогию, ведет подсчет итальянцев в Крыму и депортированных из него в годы Великой Отечественной. В католическом храме Керчи подают памятные списки и молятся о тех, чьи имена пока еще не удалось установить. У Джулии нет мысли уехать с полуострова в Италию.
"Почти все из нас (членов сообщества – ред.) были в Италии. Там мы себя чувствуем не как туристы, все-таки родина предков. Много друзей и родственников там. Но мы здесь (в Крыму – ред.) родились, мы здесь выросли, мы воспитаны в русской культуре", – объяснила свою позицию Джулия.
В начале XIX века в Крым, присоединенный к Российской Империи, переселились тысячи итальянцев, в основном из Апулии. Самая большая община была в Керчи – свыше трех тысяч человек. 200-300 итальянцев проживали в других частях полуострова. В основном это были торговцы, купцы, мореплаватели, архитекторы. После Октябрьской революции 1917 года некоторые семьи вернулись в Италию.
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