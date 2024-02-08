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Крымские итальянцы: история депортации

Крымские итальянцы: история депортации - РИА Новости Крым, 07.02.2024

Крымские итальянцы: история депортации

Память депортированных из Крыма итальянцев почтят сегодня на территории Мемориального комплекса в поселке Сирень Бахчисарайского района. На мероприятии... РИА Новости Крым, 07.02.2024

2024-02-08T07:43

2024-02-08T07:43

2024-02-07T23:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Память депортированных из Крыма итальянцев почтят сегодня на территории Мемориального комплекса в поселке Сирень Бахчисарайского района. На мероприятии представят тематическую выставку "История и истории итальянцев Крыма. Сломанные судьбы". В ее создании участвовала председатель региональной общественной организации "Сообщество итальянцев Крыма "Черкио" Джулия Джаккетти-Бойко, которая рассказала РИА Новости Крым о судьбе итальянцев, депортированных из Крыма во время Великой Отечественной войны.Три волны депортации"Крымских итальянцев обвиняли в шпионаже в пользу Италии. Коснулось это и тех, кто родился на полуострове, и итальянских коммунистов, антифашистов, которые бежали от режима Муссолини", – говорит Джулия.Под Керчью находился итальянский колхоз "Сакко и Ванцетти". Его руководители были арестованы, умерли в тюрьме. Многие люди были приговорены к расстрелу.Следующую группу все же доставили в Новороссийск, оттуда – железной дорогой через Каспийское море в Казахстан. Некоторые не доехали – умерли по дороге."8-10 февраля стали собирать тех, кого не нашли сразу. Это вторая волна депортации. Вывезли еще два вагона с людьми. Их расселили по всему Казахстану. Стояли сильные морозы. Жили и работали там в тяжелейших условиях", – делится воспоминаниями Джулия.Третья волна депортации итальянцев из Крыма прошла в июне 1944 года вместе с другими национальностями: греками, болгарами, крымскими татарами.Реабилитация крымских итальянцевСемья Джулии Джаккетти-Бойко тоже оказалась в числе депортированных. Ее маме 29 января 1942 года исполнился годик. Тетя Джулии позже запишет воспоминания о том дне.В 2008 году в Керчи появилось "Сообщество итальянцев Крыма "Черкио", которым руководит Джулия. По ее словам, это единственная организация в России, которая объединяет этнических потомков итальянских эмигрантов.Джулия ведет активную работу по сбору информации о депортированных семьях, их судьбах. По ее информации, до депортации в Керчи было свыше трех тысяч итальянцев – около 3% от всего населения города. Сейчас их порядка 300 человек в Керчи плюс несколько десятков по всему Крыму.Второй год "Сообщество итальянцев Крыма "Черкио" приглашают 8 февраля на день памяти в Мемориальный комплекс жертвам депортации в поселке Сирень в Бахчисарайском районе."Там рядом железнодорожная станция, откуда вывозили большую часть депортированных в 1944 году крымских татар, болгар, армян, греков. Поэтому там предложили отметить и годовщину второй волны депортации итальянцев", – объяснила Джулия.В прошлом году она презентовала выставку "История и истории итальянцев Крыма. Сломанные судьбы". Изначально создавали ее для Италии на итальянском языке, часть ее посвящена истории Крыма. Потом переработали, сделали на русском языке, оставив основную идею: фотографии людей, семей и рассказы о них.Создание этой выставки, а также выпуск книги "Итальянцы Крыма. Истории и судьбы", которую написала Джулия Джаккетти-Бойко, стали возможны благодаря президентскому гранту, который члены сообщества получили после неожиданной для них встречи с президентом России Владимиром Путиным и бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берслускони. Джулия рассказала, что в апреле 2014 года был подписан указ о реабилитации депортированных народов Крыма, но тогда итальянцы в этот указ не попали и продолжили добиваться справедливости.Позже была подана заявка на президентский грант, и – победа. "Сообщество итальянцев Крыма "Черкио" выиграло 1,5 миллиона рублей."Мы получили возможность посетить города, где сейчас живут депортированные из Крыма итальянцы, записать их воспоминания, провести видеосъемки, найти документы, сделать их копии", – поделилась Джулия."Сообщество итальянцев Крыма "Черкио" чтит память, восстанавливает генеалогию, ведет подсчет итальянцев в Крыму и депортированных из него в годы Великой Отечественной. В католическом храме Керчи подают памятные списки и молятся о тех, чьи имена пока еще не удалось установить. У Джулии нет мысли уехать с полуострова в Италию.В начале XIX века в Крым, присоединенный к Российской Империи, переселились тысячи итальянцев, в основном из Апулии. Самая большая община была в Керчи – свыше трех тысяч человек. 200-300 итальянцев проживали в других частях полуострова. В основном это были торговцы, купцы, мореплаватели, архитекторы. После Октябрьской революции 1917 года некоторые семьи вернулись в Италию.Читайте также на РИА Новости Крым:Трагическая страница истории: депортация народов КрымаИм дали десять минут на сборы и выслалиСемь лет реабилитации крымских народов: как обустраивают репатриантов

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

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история, память, крым, великая отечественная война, общество