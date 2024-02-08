https://crimea.ria.ru/20240208/komu-zapreschen-i-razreshen-proezd-na-arabatskuyu-strelku-1134796595.html

Кому запрещен и разрешен проезд на Арабатскую стрелку

Кому запрещен и разрешен проезд на Арабатскую стрелку - РИА Новости Крым, 08.02.2024

Кому запрещен и разрешен проезд на Арабатскую стрелку

В Крыму продолжает действовать запрет на пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка. Это необходимо для обеспечения безопасности населения, военных и... РИА Новости Крым, 08.02.2024

2024-02-08T16:32

2024-02-08T16:32

2024-02-08T16:33

пограничная служба фсб

общество

граница

крым

арабатская стрелка

херсонская область

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Крыму продолжает действовать запрет на пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка. Это необходимо для обеспечения безопасности населения, военных и других объектов республики. Об этом РИА Новости Крым сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ Росси по Республике Крым.Ограничительные меры сохраняются до особого распоряжения и введены для локализации угроз безопасности населению Крыма, военным и другим объектам, расположенным на территории Республики Крым, добавили в Погрануправлении.Арабатскую стрелку закрыли для гражданских лиц 31 июля 2023 года. Ограничения не распространяются на работников экстренных оперативных служб, следующих по вызову на транспортных средствах, а также граждан, осуществляющих работы оборонного значения и деятельность, связанную с ликвидацией чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов ввел особый режим на границе Крыма и Херсонской областиЗачем на въезде в Крым введен особый режим пропускаОсобый режим въезда в Крым – какое наказание грозит нарушителям

крым

арабатская стрелка

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пограничная служба фсб, общество, граница, крым, арабатская стрелка, херсонская область, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма