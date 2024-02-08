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Кому запрещен и разрешен проезд на Арабатскую стрелку - РИА Новости Крым, 08.02.2024
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Кому запрещен и разрешен проезд на Арабатскую стрелку
Кому запрещен и разрешен проезд на Арабатскую стрелку - РИА Новости Крым, 08.02.2024
Кому запрещен и разрешен проезд на Арабатскую стрелку
В Крыму продолжает действовать запрет на пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка. Это необходимо для обеспечения безопасности населения, военных и... РИА Новости Крым, 08.02.2024
2024-02-08T16:32
2024-02-08T16:33
пограничная служба фсб
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Крыму продолжает действовать запрет на пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка. Это необходимо для обеспечения безопасности населения, военных и других объектов республики. Об этом РИА Новости Крым сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ Росси по Республике Крым.Ограничительные меры сохраняются до особого распоряжения и введены для локализации угроз безопасности населению Крыма, военным и другим объектам, расположенным на территории Республики Крым, добавили в Погрануправлении.Арабатскую стрелку закрыли для гражданских лиц 31 июля 2023 года. Ограничения не распространяются на работников экстренных оперативных служб, следующих по вызову на транспортных средствах, а также граждан, осуществляющих работы оборонного значения и деятельность, связанную с ликвидацией чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов ввел особый режим на границе Крыма и Херсонской областиЗачем на въезде в Крым введен особый режим пропускаОсобый режим въезда в Крым – какое наказание грозит нарушителям
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пограничная служба фсб, общество, граница, крым, арабатская стрелка, херсонская область, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Кому запрещен и разрешен проезд на Арабатскую стрелку

В Крыму продолжает действовать запрет на пропуск гражданских лиц на Арабатскую стрелку

16:32 08.02.2024 (обновлено: 16:33 08.02.2024)
 
© Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым Работа пограничников на косе Арабатская стрелка
Работа пограничников на косе Арабатская стрелка
© Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Крыму продолжает действовать запрет на пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка. Это необходимо для обеспечения безопасности населения, военных и других объектов республики. Об этом РИА Новости Крым сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ Росси по Республике Крым.

"В соответствии с решением оперативного штаба Республики Крым под председательством главы РК Сергея Аксенова действует запрет на пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка", - говорится в сообщении.

Ограничительные меры сохраняются до особого распоряжения и введены для локализации угроз безопасности населению Крыма, военным и другим объектам, расположенным на территории Республики Крым, добавили в Погрануправлении.
Арабатскую стрелку закрыли для гражданских лиц 31 июля 2023 года. Ограничения не распространяются на работников экстренных оперативных служб, следующих по вызову на транспортных средствах, а также граждан, осуществляющих работы оборонного значения и деятельность, связанную с ликвидацией чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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Пограничная служба ФСБОбществоГраницаКрымАрабатская стрелкаХерсонская областьБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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