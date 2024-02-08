https://crimea.ria.ru/20240208/komu-zapreschen-i-razreshen-proezd-na-arabatskuyu-strelku-1134796595.html
Кому запрещен и разрешен проезд на Арабатскую стрелку
Кому запрещен и разрешен проезд на Арабатскую стрелку - РИА Новости Крым, 08.02.2024
Кому запрещен и разрешен проезд на Арабатскую стрелку
В Крыму продолжает действовать запрет на пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка. Это необходимо для обеспечения безопасности населения, военных и... РИА Новости Крым, 08.02.2024
2024-02-08T16:32
2024-02-08T16:32
2024-02-08T16:33
пограничная служба фсб
общество
граница
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арабатская стрелка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Крыму продолжает действовать запрет на пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка. Это необходимо для обеспечения безопасности населения, военных и других объектов республики. Об этом РИА Новости Крым сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ Росси по Республике Крым.Ограничительные меры сохраняются до особого распоряжения и введены для локализации угроз безопасности населению Крыма, военным и другим объектам, расположенным на территории Республики Крым, добавили в Погрануправлении.Арабатскую стрелку закрыли для гражданских лиц 31 июля 2023 года. Ограничения не распространяются на работников экстренных оперативных служб, следующих по вызову на транспортных средствах, а также граждан, осуществляющих работы оборонного значения и деятельность, связанную с ликвидацией чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов ввел особый режим на границе Крыма и Херсонской областиЗачем на въезде в Крым введен особый режим пропускаОсобый режим въезда в Крым – какое наказание грозит нарушителям
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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пограничная служба фсб, общество, граница, крым, арабатская стрелка, херсонская область, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Кому запрещен и разрешен проезд на Арабатскую стрелку
В Крыму продолжает действовать запрет на пропуск гражданских лиц на Арабатскую стрелку
16:32 08.02.2024 (обновлено: 16:33 08.02.2024)