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Взрыв газового баллона в доме Севастополя: что известно о ЧП к этому часу - РИА Новости Крым, 06.02.2024
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Взрыв газового баллона в доме Севастополя: что известно о ЧП к этому часу
Взрыв газового баллона в доме Севастополя: что известно о ЧП к этому часу - РИА Новости Крым, 06.02.2024
Взрыв газового баллона в доме Севастополя: что известно о ЧП к этому часу
Уголовное дело возбуждено после взрыва газового баллона и обрушения перекрытий жилого дома в Севастополе, сообщили в пресс-службе управления Следкома России по... РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T10:50
2024-02-06T11:21
севастополь
происшествия
новости крыма
михаил развожаев
газ
взрыв газа в жилом доме в севастополе
прокуратура города севастополя
крымский следком
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено после взрыва газового баллона и обрушения перекрытий жилого дома в Севастополе, сообщили в пресс-службе управления Следкома России по Крыму и Севастополю. На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб и правоохранители. Жителей дома эвакуировали, пострадавших нет.Взрыв газового баллонаЧП произошло во вторник около 8:45 на улице Леваневского, 18. По предварительным данным, в одной из квартир четырехэтажного многоквартирного дома взорвался баллон газа. Произошло обрушение перекрытий между 1 и 2 этажами.Специалисты проводят отключение дома от коммунальных сетей. На месте происшествия работают все оперативные службы.Проверка прокуратурыПосле инцидента прокуратура Севастополя организовала проверку. На месте для координации действий спасательных служб и правоохранителей находится и.о. прокурора Нахимовского района Юрий Зимовнов.Руководитель Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в квартире взорвался баллон с газом – обрушены перекрытияЖители Джанкоя массово жалуются на запах газа в домах - ответ властей
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севастополь, происшествия, новости крыма, михаил развожаев, газ, взрыв газа в жилом доме в севастополе, прокуратура города севастополя, крымский следком
Взрыв газового баллона в доме Севастополя: что известно о ЧП к этому часу

Уголовное дело возбуждено после взрыва и обрушения в жилом доме Севастополя

10:50 06.02.2024 (обновлено: 11:21 06.02.2024)
 
© РИА Новости КрымВзрыв газа в Севастополе
Взрыв газа в Севастополе - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено после взрыва газового баллона и обрушения перекрытий жилого дома в Севастополе, сообщили в пресс-службе управления Следкома России по Крыму и Севастополю. На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб и правоохранители. Жителей дома эвакуировали, пострадавших нет.

Взрыв газового баллона

ЧП произошло во вторник около 8:45 на улице Леваневского, 18. По предварительным данным, в одной из квартир четырехэтажного многоквартирного дома взорвался баллон газа. Произошло обрушение перекрытий между 1 и 2 этажами.
"Пострадавших не обнаружено. Всего эвакуировано из подъезда восемь человек, в том числе трое детей. Информация уточняется. По предварительной оценке, площадь разрушений составляет около 50 кв.м ", - проинформировал губернатор города Михаил Развожаев в своем ТГ-канале.
© РИА Новости Крым

ЧП произошло во вторник около 8:45

Взрыв газа в Севастополе
1 из 5

ЧП произошло во вторник около 8:45

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В одной из квартир четырехэтажного многоквартирного дома взорвался баллон газа

Взрыв газа в Севастополе
2 из 5

В одной из квартир четырехэтажного многоквартирного дома взорвался баллон газа

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Произошло обрушение перекрытий между 1 и 2 этажами.

Взрыв газа в Севастополе
3 из 5

Произошло обрушение перекрытий между 1 и 2 этажами.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

На месте происшествия работают все оперативные службы.

Взрыв газа в Севастополе
4 из 5

На месте происшествия работают все оперативные службы.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Возбуждено уголовное дело

Взрыв газа в Севастополе
5 из 5

Возбуждено уголовное дело

© РИА Новости Крым
1 из 5

ЧП произошло во вторник около 8:45

© РИА Новости Крым
2 из 5

В одной из квартир четырехэтажного многоквартирного дома взорвался баллон газа

© РИА Новости Крым
3 из 5

Произошло обрушение перекрытий между 1 и 2 этажами.

© РИА Новости Крым
4 из 5

На месте происшествия работают все оперативные службы.

© РИА Новости Крым
5 из 5

Возбуждено уголовное дело

© РИА Новости Крым
Специалисты проводят отключение дома от коммунальных сетей. На месте происшествия работают все оперативные службы.

Проверка прокуратуры

После инцидента прокуратура Севастополя организовала проверку. На месте для координации действий спасательных служб и правоохранителей находится и.о. прокурора Нахимовского района Юрий Зимовнов.
"Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Сведений о погибших и пострадавших в настоящее время не имеется. Прокуратурой в ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Также надзорным ведомством взято на контроль соблюдение прав жильцов дома", - проинформировали в надзорном ведомстве.
Руководитель Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.
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СевастопольПроисшествияНовости КрымаМихаил РазвожаевГазВзрыв газа в жилом доме в СевастополеПрокуратура города СевастополяКрымский Следком
 
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