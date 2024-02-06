Взрыв газового баллона в доме Севастополя: что известно о ЧП к этому часу
Уголовное дело возбуждено после взрыва и обрушения в жилом доме Севастополя
10:50 06.02.2024 (обновлено: 11:21 06.02.2024)
© РИА Новости КрымВзрыв газа в Севастополе
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено после взрыва газового баллона и обрушения перекрытий жилого дома в Севастополе, сообщили в пресс-службе управления Следкома России по Крыму и Севастополю. На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб и правоохранители. Жителей дома эвакуировали, пострадавших нет.
Взрыв газового баллона
ЧП произошло во вторник около 8:45 на улице Леваневского, 18. По предварительным данным, в одной из квартир четырехэтажного многоквартирного дома взорвался баллон газа. Произошло обрушение перекрытий между 1 и 2 этажами.
"Пострадавших не обнаружено. Всего эвакуировано из подъезда восемь человек, в том числе трое детей. Информация уточняется. По предварительной оценке, площадь разрушений составляет около 50 кв.м ", - проинформировал губернатор города Михаил Развожаев в своем ТГ-канале.
© РИА Новости Крым
ЧП произошло во вторник около 8:45
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ЧП произошло во вторник около 8:45
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым
В одной из квартир четырехэтажного многоквартирного дома взорвался баллон газа
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В одной из квартир четырехэтажного многоквартирного дома взорвался баллон газа
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым
Произошло обрушение перекрытий между 1 и 2 этажами.
3 из 5
Произошло обрушение перекрытий между 1 и 2 этажами.
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым
На месте происшествия работают все оперативные службы.
4 из 5
На месте происшествия работают все оперативные службы.
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым
Возбуждено уголовное дело
5 из 5
Возбуждено уголовное дело
© РИА Новости Крым
1 из 5
ЧП произошло во вторник около 8:45
© РИА Новости Крым
2 из 5
В одной из квартир четырехэтажного многоквартирного дома взорвался баллон газа
© РИА Новости Крым
3 из 5
Произошло обрушение перекрытий между 1 и 2 этажами.
© РИА Новости Крым
4 из 5
На месте происшествия работают все оперативные службы.
© РИА Новости Крым
5 из 5
Возбуждено уголовное дело
© РИА Новости Крым
Специалисты проводят отключение дома от коммунальных сетей. На месте происшествия работают все оперативные службы.
Проверка прокуратуры
После инцидента прокуратура Севастополя организовала проверку. На месте для координации действий спасательных служб и правоохранителей находится и.о. прокурора Нахимовского района Юрий Зимовнов.
"Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Сведений о погибших и пострадавших в настоящее время не имеется. Прокуратурой в ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Также надзорным ведомством взято на контроль соблюдение прав жильцов дома", - проинформировали в надзорном ведомстве.
Руководитель Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.
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