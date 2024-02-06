https://crimea.ria.ru/20240206/vzryv-gazovogo-ballona-v-dome-sevastopolya-chto-izvestno-o-chp-k-etomu-chasu-1134717751.html

Взрыв газового баллона в доме Севастополя: что известно о ЧП к этому часу

Взрыв газового баллона в доме Севастополя: что известно о ЧП к этому часу - РИА Новости Крым, 06.02.2024

Взрыв газового баллона в доме Севастополя: что известно о ЧП к этому часу

Уголовное дело возбуждено после взрыва газового баллона и обрушения перекрытий жилого дома в Севастополе, сообщили в пресс-службе управления Следкома России по... РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T10:50

2024-02-06T10:50

2024-02-06T11:21

севастополь

происшествия

новости крыма

михаил развожаев

газ

взрыв газа в жилом доме в севастополе

прокуратура города севастополя

крымский следком

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено после взрыва газового баллона и обрушения перекрытий жилого дома в Севастополе, сообщили в пресс-службе управления Следкома России по Крыму и Севастополю. На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб и правоохранители. Жителей дома эвакуировали, пострадавших нет.Взрыв газового баллонаЧП произошло во вторник около 8:45 на улице Леваневского, 18. По предварительным данным, в одной из квартир четырехэтажного многоквартирного дома взорвался баллон газа. Произошло обрушение перекрытий между 1 и 2 этажами.Специалисты проводят отключение дома от коммунальных сетей. На месте происшествия работают все оперативные службы.Проверка прокуратурыПосле инцидента прокуратура Севастополя организовала проверку. На месте для координации действий спасательных служб и правоохранителей находится и.о. прокурора Нахимовского района Юрий Зимовнов.Руководитель Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в квартире взорвался баллон с газом – обрушены перекрытияЖители Джанкоя массово жалуются на запах газа в домах - ответ властей

https://crimea.ria.ru/20240206/iz-obrushennogo-doma-v-sevastopole-evakuirovano-vosem-chelovek-1134715574.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, новости крыма, михаил развожаев, газ, взрыв газа в жилом доме в севастополе, прокуратура города севастополя, крымский следком