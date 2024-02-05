https://crimea.ria.ru/20240205/v-sevastopole-70-ulits-ostanutsya-bez-sveta-adresa-1134651692.html

В Севастополе 70 улиц останутся без света: адреса

В Севастополе 70 улиц останутся без света: адреса - РИА Новости Крым, 05.02.2024

В Севастополе 70 улиц останутся без света: адреса

Из-за ремонтных работ абоненты почти 70 улиц в Севастополе останутся без света в понедельник, 5 февраля. Об этом сообщает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 05.02.2024

2024-02-05T06:45

2024-02-05T06:45

2024-02-05T06:45

севастополь

отключение электроэнергии в крыму

отключение электроэнергии

жкх

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Из-за ремонтных работ абоненты почти 70 улиц в Севастополе останутся без света в понедельник, 5 февраля. Об этом сообщает "Севастопольэнерго".Подача электроэнергии будет прекращена в период с 09:00 до 17:00 на 1-1.5 часа у некоторых абонентов на 6 км Балаклавского шоссе, а также улиц: Виноделов, Голицынская, 7 км Балаклавского шоссе, Узорная (а также с первой Узорной по пятую) и СТ "Овощевод".Кроме того, света на будет на улицах: Композиторская, Пограничная, Деметринская, Богдана Хмельницкого, Терлецкого, Владимира Папидзе, Павла Елисова, Танкиста Ревкова, Григория Ивашкевича, Каштановой, Комендорской (с первой по шестую), а также ТСН "Благодатный", СТ "Керамик", СТ "Сапун-Гора", Юхарина балка, СНТ "Гидрограф", ОК ЖСТИЗ "Солнечный". Также без света останутся абоненты, проживающие на улицах: Командира Барабаша, Летчицы Литвиновой, Якова Халипа, пер. 8 Воздушной армии, на шоссе Генерала Моргунова и в Андреевке. А также на Приусадебной, Объездной, Полюшко, в КСП "Красный Октябрь" и на улицах: Золотистая, Луговая, Колосистая, Виноградная, Решидова, Качинское шоссе, Челюскинцев, Кавказская, Каспийская, Станюковича, пер. Каспийский, Генерала Жидилова, Мореходная, Героев Севастополя, Островского, Виктора Калганова, Евгения Реброва,Генерала Рихтера, Генерала Провалова,Генерала Богдановича. Абоненты с/з Софьи Перовской, ЗАО С. Перовской, ТСН "Слип", ОК ЖСТ ИЗ "Благополучный" также останутся без электроэнергии.Подача электроэнергии с 09:00 до 12:00 будет ограничена по адресу ул. Индустриальная, 30.У абонентов, проживающих в домах по улицам Подлесная, Резервная, Механическая и Шарикова, а также в селе Гончарное света не будет с 10:00 до 13:00.С 09:30 до 15:00 подача электроэнергии в понедельник, 5 февраля также будет прекращена по улице Катерная, 14-16, 35-41, уточнили в пресс-службе.Читайте также на РИА Новости Крым:Ущерб на миллиард: в Крыму выявили незаконное потребление электроэнергииВыплаты пострадавшим от паводка в Севастополе: кто и сколько получитБольшое отключение света в Севастополе - причины, сроки, адреса

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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