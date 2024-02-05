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В Севастополе 70 улиц останутся без света: адреса - РИА Новости Крым, 05.02.2024
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В Севастополе 70 улиц останутся без света: адреса
В Севастополе 70 улиц останутся без света: адреса - РИА Новости Крым, 05.02.2024
В Севастополе 70 улиц останутся без света: адреса
Из-за ремонтных работ абоненты почти 70 улиц в Севастополе останутся без света в понедельник, 5 февраля. Об этом сообщает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 05.02.2024
2024-02-05T06:45
2024-02-05T06:45
севастополь
отключение электроэнергии в крыму
отключение электроэнергии
жкх
жкх крыма и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Из-за ремонтных работ абоненты почти 70 улиц в Севастополе останутся без света в понедельник, 5 февраля. Об этом сообщает "Севастопольэнерго".Подача электроэнергии будет прекращена в период с 09:00 до 17:00 на 1-1.5 часа у некоторых абонентов на 6 км Балаклавского шоссе, а также улиц: Виноделов, Голицынская, 7 км Балаклавского шоссе, Узорная (а также с первой Узорной по пятую) и СТ "Овощевод".Кроме того, света на будет на улицах: Композиторская, Пограничная, Деметринская, Богдана Хмельницкого, Терлецкого, Владимира Папидзе, Павла Елисова, Танкиста Ревкова, Григория Ивашкевича, Каштановой, Комендорской (с первой по шестую), а также ТСН "Благодатный", СТ "Керамик", СТ "Сапун-Гора", Юхарина балка, СНТ "Гидрограф", ОК ЖСТИЗ "Солнечный". Также без света останутся абоненты, проживающие на улицах: Командира Барабаша, Летчицы Литвиновой, Якова Халипа, пер. 8 Воздушной армии, на шоссе Генерала Моргунова и в Андреевке. А также на Приусадебной, Объездной, Полюшко, в КСП "Красный Октябрь" и на улицах: Золотистая, Луговая, Колосистая, Виноградная, Решидова, Качинское шоссе, Челюскинцев, Кавказская, Каспийская, Станюковича, пер. Каспийский, Генерала Жидилова, Мореходная, Героев Севастополя, Островского, Виктора Калганова, Евгения Реброва,Генерала Рихтера, Генерала Провалова,Генерала Богдановича. Абоненты с/з Софьи Перовской, ЗАО С. Перовской, ТСН "Слип", ОК ЖСТ ИЗ "Благополучный" также останутся без электроэнергии.Подача электроэнергии с 09:00 до 12:00 будет ограничена по адресу ул. Индустриальная, 30.У абонентов, проживающих в домах по улицам Подлесная, Резервная, Механическая и Шарикова, а также в селе Гончарное света не будет с 10:00 до 13:00.С 09:30 до 15:00 подача электроэнергии в понедельник, 5 февраля также будет прекращена по улице Катерная, 14-16, 35-41, уточнили в пресс-службе.Читайте также на РИА Новости Крым:Ущерб на миллиард: в Крыму выявили незаконное потребление электроэнергииВыплаты пострадавшим от паводка в Севастополе: кто и сколько получитБольшое отключение света в Севастополе - причины, сроки, адреса
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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В Севастополе 70 улиц останутся без света: адреса

В Севастополе останутся без света абоненты почти на 70 улицах: адреса

06:45 05.02.2024
 
© AP Photo Efrem LukatskyЛЭП в Киеве
ЛЭП в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP Photo Efrem Lukatsky
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Из-за ремонтных работ абоненты почти 70 улиц в Севастополе останутся без света в понедельник, 5 февраля. Об этом сообщает "Севастопольэнерго".
Подача электроэнергии будет прекращена в период с 09:00 до 17:00 на 1-1.5 часа у некоторых абонентов на 6 км Балаклавского шоссе, а также улиц: Виноделов, Голицынская, 7 км Балаклавского шоссе, Узорная (а также с первой Узорной по пятую) и СТ "Овощевод".
Кроме того, света на будет на улицах:
Композиторская,
Пограничная,
Деметринская,
Богдана Хмельницкого,
Терлецкого,
Владимира Папидзе,
Павла Елисова,
Танкиста Ревкова,
Григория Ивашкевича,
Каштановой,
Комендорской (с первой по шестую),
а также ТСН "Благодатный",
СТ "Керамик",
СТ "Сапун-Гора",
Юхарина балка,
СНТ "Гидрограф",
ОК ЖСТИЗ "Солнечный".
Также без света останутся абоненты, проживающие на улицах:
Командира Барабаша,
Летчицы Литвиновой,
Якова Халипа,
пер. 8 Воздушной армии,
на шоссе Генерала Моргунова и в Андреевке.
А также на Приусадебной,
Объездной,
Полюшко,
в КСП "Красный Октябрь" и на улицах:
Золотистая,
Луговая,
Колосистая,
Виноградная,
Решидова,
Качинское шоссе,
Челюскинцев,
Кавказская,
Каспийская,
Станюковича,
пер. Каспийский,
Генерала Жидилова,
Мореходная,
Героев Севастополя,
Островского,
Виктора Калганова,
Евгения Реброва,
Генерала Рихтера,
Генерала Провалова,
Генерала Богдановича.
Абоненты с/з Софьи Перовской, ЗАО С. Перовской, ТСН "Слип", ОК ЖСТ ИЗ "Благополучный" также останутся без электроэнергии.
Подача электроэнергии с 09:00 до 12:00 будет ограничена по адресу ул. Индустриальная, 30.
У абонентов, проживающих в домах по улицам Подлесная, Резервная, Механическая и Шарикова, а также в селе Гончарное света не будет с 10:00 до 13:00.
С 09:30 до 15:00 подача электроэнергии в понедельник, 5 февраля также будет прекращена по улице Катерная, 14-16, 35-41, уточнили в пресс-службе.
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