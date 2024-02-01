https://crimea.ria.ru/20240201/vyplaty-postradavshim-ot-pavodka-v-sevastopole-kto-i-skolko-poluchit-1134598714.html

Выплаты пострадавшим от паводка в Севастополе: кто и сколько получит

Выплаты пострадавшим от паводка в Севастополе: кто и сколько получит - РИА Новости Крым, 01.02.2024

Выплаты пострадавшим от паводка в Севастополе: кто и сколько получит

Все владельцы домов, пострадавшие в январе от паводка на реке Черная в Севастополе, получат единовременную материальную помощь, также будут предусмотрены... РИА Новости Крым, 01.02.2024

2024-02-01T07:55

2024-02-01T07:55

2024-02-01T07:55

подтопления в севастополе из-за паводка и ливней

эксклюзивы риа новости крым

пособия и выплаты

севастополь

крым

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СЕВАСТОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Все владельцы домов, пострадавшие в январе от паводка на реке Черная в Севастополе, получат единовременную материальную помощь, также будут предусмотрены дополнительные выплаты за частично или полностью утраченное имущество и поврежденные дома. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал директор департамента внутренней политики города, член правительства Сергей Бездольный.По его словам, в январе от паводка на реке Черной пострадали владельцы десятков земельных участков, домов и садовых домиков в селе Гончарное и Черноречье, а также в ТСН "Сахарная Головка" и потребительском кооперативе ЖСК "Паровоз Ел-2500".Среди пострадавших есть семьи, у которых в домах "все промокло и восстановлению не подлежит", отметил глава департамента. Такие граждане смогут получить финансовую помощь в связи с утратой имущества.Он подчеркнул, что "утрачено – это не значит, что оно обязательно развалилось или уплыло"."Если, например, мебель подтоплена и, естественно, рассохлась, то она уже не считается мебелью – она утрачена. Есть перечень имущества (за утрату которого положена компенсация – ред.). Это необходимые для жизни вещи: телевизор, холодильник, стол, стул, газовый котел, генератор, различные бытовые приборы, которые, если намокли, их суши не суши – все равно выкидывать надо. Значит надо что-то быстро покупать. Такие выплаты на это у людей и пойдут, чтобы приобрести то, что утратили", – пояснил Бездольный.Даже этих сумм может оказаться недостаточно тем, у кого от стихии сильно пострадало не только имущество, но и непосредственно дома, то есть конструкции зданий, отметил он. В этом случае вопрос дополнительных выплат будет решаться в индивидуальном порядке по итогу работы специальной комиссии, которую сформируют в правительстве, сказал Бездольный:Такая работа будет организована по аналогии с той, что проводилась после паводка в Байдарской долине два года назад, предположил Бездольный."Тогда муниципальные комиссии обследовали дома и была создана специальная комиссия в правительстве, которая рассматривала все это и определяла сумму возмещения. Возмещался ущерб приусадебным участкам, на которых вода стояла, урожаю, конструктивным элементам дома, хозяйственным постройкам, где-то даже затопленным погребам, в которых люди хранили продукты и все залило, где-то кур потопило, еще что-то. Все это надо смотреть", – сказал он.Там, где вода на данный момент сошла, такая работа уже ведется. Туда, где спасатели пока еще продолжают откачку с подтопленных территорий, комиссии придут чуть позже, но так или иначе –"в самое ближайшее время", добавил Бездольный."Людям никуда не надо будет идти – муниципалитет выйдет в самое ближайшее время и все это людям объяснит, соберет заявления. Придет комиссия, все сделает на месте и задокументирует. Везде главы муниципалитетов лично возглавляют эти комиссии и принимают решения".Бездольный отметил, что повреждения в результате подтоплений уже заактированы в селах Гончарное и Черноречье, где вода ушла и территория подсыхает, а водоснабжение и электроэнергия полностью восстановлены.В ТСН "Сахарная головка" еще остались участки, которые необходимо освободить от воды, но преимущественно работы ведутся по просушке домов. Здесь повреждения для первичных выплат также зафиксированы. Что касается ЖСК "Паровоз", то здесь "пока ничего не происходит, кроме откачки воды".Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что владельцам домов, которые оказались в зоне подтопления в результате паводка на реке Черная из-за сильных осадков, выплатят компенсации "до 100 тысяч рублей". По его словам, средства выделят из резервного фонда правительства, и никаких заявлений людям подавать не придется: как только уйдет вода, муниципалитеты организуют подворовой обход, в ходе которого будет заактирован ущерб каждой семьи.Ранее жители поселка Сахарная Головка и одноименного ТСН рассказывали, как пережили наступление "большой воды". Читайте также на РИА Новости Крым:Резервные водоемы Севастополя практически переполнены

https://crimea.ria.ru/20240120/za-vsyu-zhizn-takogo-ne-pomnyu-zhiteli-sevastopolya-o-bolshoy-vode-v-domakh-1134351112.html

https://crimea.ria.ru/20240129/desyatki-uchastkov-ostayutsya-podtoplennymi-posle-pavodka-v-sevastopole-1134542392.html

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подтопления в севастополе из-за паводка и ливней, пособия и выплаты, севастополь, крым, михаил развожаев, общество, река черная, компенсация ущерба