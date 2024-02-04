https://crimea.ria.ru/20240204/kak-otlichit-kachestvennyy-korm-dlya-zhivotnykh-1134648397.html

Как отличить качественный корм для животных

Как отличить качественный корм для животных - РИА Новости Крым, 04.02.2024

Как отличить качественный корм для животных

Качество корма для домашних животных российского производства определяют его класс и стоимость. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ветеринарный... РИА Новости Крым, 04.02.2024

2024-02-04T20:20

2024-02-04T20:20

2024-02-04T20:20

животные

радио "спутник в крыму"

общество

совет эксперта

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Качество корма для домашних животных российского производства определяют его класс и стоимость. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ветеринарный врач Евгений Цыпленков.С 6 февраля Россельхознадзор вводит запрет на ввоз в страну иностранных кормов для собак и кошек некоторых производителей. Ранее в их продукции эксперты выявили несоответствие состава заявленному, повышенное содержание вредных веществ и даже насекомых.Гость студии отметил, что определить качество по указанному на упаковке составу не всегда возможно, поскольку производитель может не вполне корректно указать ингредиенты.Второй показатель – стоимость. Качественные корма на основе мяса не могут стоить дешево, подчеркнул эксперт.Ранее ветеринар выразил надежду, что российские производители кормов для животных смогут наполнить рынок необходимым объемом качественной продукции.Читайте также на РИА Новости Крым:Путешествовать с животными в Крым на поезде станет прощеЖивотное - не игрушка, а ответственность. Новое в законе.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

животные, общество, совет эксперта, мнения