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Как отличить качественный корм для животных
Как отличить качественный корм для животных - РИА Новости Крым, 04.02.2024
Как отличить качественный корм для животных
Качество корма для домашних животных российского производства определяют его класс и стоимость. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ветеринарный... РИА Новости Крым, 04.02.2024
2024-02-04T20:20
2024-02-04T20:20
2024-02-04T20:20
животные
радио "спутник в крыму"
общество
совет эксперта
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Качество корма для домашних животных российского производства определяют его класс и стоимость. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ветеринарный врач Евгений Цыпленков.С 6 февраля Россельхознадзор вводит запрет на ввоз в страну иностранных кормов для собак и кошек некоторых производителей. Ранее в их продукции эксперты выявили несоответствие состава заявленному, повышенное содержание вредных веществ и даже насекомых.Гость студии отметил, что определить качество по указанному на упаковке составу не всегда возможно, поскольку производитель может не вполне корректно указать ингредиенты.Второй показатель – стоимость. Качественные корма на основе мяса не могут стоить дешево, подчеркнул эксперт.Ранее ветеринар выразил надежду, что российские производители кормов для животных смогут наполнить рынок необходимым объемом качественной продукции.Читайте также на РИА Новости Крым:Путешествовать с животными в Крым на поезде станет прощеЖивотное - не игрушка, а ответственность. Новое в законе.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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животные, общество, совет эксперта, мнения
Как отличить качественный корм для животных
Ветеринар назвал отличительные черты качественных кормов для домашних животных
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым.
Качество корма для домашних животных российского производства определяют его класс и стоимость. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ветеринарный врач Евгений Цыпленков.
С 6 февраля Россельхознадзор вводит запрет на ввоз в страну иностранных кормов для собак и кошек некоторых производителей. Ранее в их продукции эксперты выявили несоответствие состава заявленному, повышенное содержание вредных веществ и даже насекомых.
Гость студии отметил, что определить качество по указанному на упаковке составу не всегда возможно, поскольку производитель может не вполне корректно указать ингредиенты.
"При этом в России корма для кошек и собак классифицируются по классам, – сказал Цыпленков. – Это может быть эконом, премиум, супер премиум, холистик. Каждый класс корма должен соответствовать определенным требованиям".
Второй показатель – стоимость. Качественные корма на основе мяса не могут стоить дешево, подчеркнул эксперт.
Ранее ветеринар выразил надежду, что российские производители кормов для животных смогут наполнить рынок
необходимым объемом качественной продукции.
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