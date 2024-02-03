https://crimea.ria.ru/20240203/chem-obernetsya-zapret-na-vvoz-kormov-dlya-zhivotnykh-v-rossiyu--mnenie-1134648274.html

Чем обернется запрет на ввоз кормов для животных в Россию – мнение

Чем обернется запрет на ввоз кормов для животных в Россию – мнение - РИА Новости Крым, 03.02.2024

Чем обернется запрет на ввоз кормов для животных в Россию – мнение

Отрасль производства кормов для домашних животных в России только создается, производители начинают наращивать мощности, чтобы удовлетворить спрос. Об этом в... РИА Новости Крым, 03.02.2024

2024-02-03T21:16

2024-02-03T21:16

2024-02-03T21:27

животные

радио "спутник в крыму"

общество

россия

россельхознадзор

мнения

еда

производство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Отрасль производства кормов для домашних животных в России только создается, производители начинают наращивать мощности, чтобы удовлетворить спрос. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ветеринарный врач Евгений Цыпленков.С 6 февраля Россельхознадзор вводит запрет на ввоз в страну иностранных кормов для собак и кошек некоторых производителей. Ранее в их продукции эксперты выявили несоответствие состава заявленному, повышенное содержание вредных веществ и даже насекомых.Гость студии отметил, что в дорогих кормах итальянские производители заменяли мясо на более дешевые сою, бобы и рапс. Кроме того, на производстве не соблюдались санитарные требования. Поэтому ветеринар считает введенный Россельхознадзором запрет обоснованным, однако подчеркивает, что в России эта отрасль только развивается. Он отметил, что в стране заготавливались корма для крупного рогатого скота, свиней и птиц. А попытки российских компаний производить корма для домашних животных "задавливались" количеством и качеством импорта, добавил он.Ранее в Российской кинологической Федерации перечислили правила, которые помогут продлить жизнь питомцу. Первое и главное из них, которым многие владельцы пренебрегают – не кормить животное остатками еды со стола.Читайте также на РИА Новости Крым:Как не простудить собаку и при чем здесь курение — кинологВ зооуголке Симферополя ввели жесткие запреты для посетителейСможет ли новый закон защитить животных в дельфинариях

https://crimea.ria.ru/20240125/osnovnye-pravila-vygula-sobak-infografika-1134438017.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

животные, общество, россия, россельхознадзор, мнения, еда, производство