Чем обернется запрет на ввоз кормов для животных в Россию – мнение
Отрасль производства кормов для домашних животных только начинает развиваться в России
21:16 03.02.2024 (обновлено: 21:27 03.02.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ супермаркете Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Отрасль производства кормов для домашних животных в России только создается, производители начинают наращивать мощности, чтобы удовлетворить спрос. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ветеринарный врач Евгений Цыпленков.
С 6 февраля Россельхознадзор вводит запрет на ввоз в страну иностранных кормов для собак и кошек некоторых производителей. Ранее в их продукции эксперты выявили несоответствие состава заявленному, повышенное содержание вредных веществ и даже насекомых.
Гость студии отметил, что в дорогих кормах итальянские производители заменяли мясо на более дешевые сою, бобы и рапс. Кроме того, на производстве не соблюдались санитарные требования. Поэтому ветеринар считает введенный Россельхознадзором запрет обоснованным, однако подчеркивает, что в России эта отрасль только развивается.
Он отметил, что в стране заготавливались корма для крупного рогатого скота, свиней и птиц. А попытки российских компаний производить корма для домашних животных "задавливались" количеством и качеством импорта, добавил он.
"В России не было отрасли производства кормов для домашних животных. Отечественные производители сейчас начали увеличивать объемы производства. Надеюсь, что этих мощностей хватит, чтобы удовлетворить внутренний спрос. Вопрос стоит именно в этом", - подчеркнул Цыпленков.
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