https://crimea.ria.ru/20240204/chto-vazhno-znat-pri-vstuplenii-v-nasledstvo--1134536458.html

Что важно знать при вступлении в наследство

Что важно знать при вступлении в наследство - РИА Новости Крым, 04.02.2024

Что важно знать при вступлении в наследство

Вступить в наследство можно двумя способами, но подавать заявление нотариусу необходимо в обоих случаях, что существенно упрощает процедуру. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 04.02.2024

2024-02-04T19:47

2024-02-04T19:47

2024-02-04T19:47

совет эксперта

радио "спутник в крыму"

закон и право

общество

наследство

владимир халаимов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Вступить в наследство можно двумя способами, но подавать заявление нотариусу необходимо в обоих случаях, что существенно упрощает процедуру. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал адвокат, вице-президент Адвокатской палаты РК Владимир Халаимов.Но и во втором случае предоставить документы, подтверждающие личность и родство, и написать заявление у нотариуса необходимо, добавил он."Все равно это делать нужно, чтобы не пришлось потом доказывать факт принятия наследства. После подачи заявления все вопросы, связанные с наследством, решаются гораздо проще", – отметил Халаимов.Он подчеркнул, что обратиться к нотариусу и подать заявление о вступлении в наследство следует в течение полугода после смерти наследодателя. В противном случае "придется обращаться в суд, чтобы восстановить срок на принятие наследства", предупредил адвокат.Наследник в праве обратиться к нотариусу и в своем регионе, но оформленное заявление все равно будет отправлено по месту последнего жительства наследодателя, добавил Халаимов.Юрист обратил внимание на то, что порядок одинаков как при обращении к нотариусу по завещанию, так и в случае вступления по закону, то есть, когда завещания гражданин не оставил.Внуки наследодателя и их потомки могут наследовать имущество умершего по праву представления, добавил он: "То есть, если сыну причиталась половина доли в наследстве, то на нее могут претендовать уже его дети, которые являются внуками умершего". Также по праву представления могут стать наследниками дети родственников второй очереди.Халаимов напомнил, что в российском праве появилось такое понятие, как наследственный договор, заключение которого позволяет оговорить условия, на которых завещается имущество. Например, "завещать, чтобы в доме остались животные или чтобы за домом кто-то следил".Читайте также на РИА Новости Крым:Баланс интересов: юрист научил безопасно сдавать квартиру Если на машину упало дерево: юрист объяснил алгоритм возмещения ущерба

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, закон и право, общество, наследство, владимир халаимов