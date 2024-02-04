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Что важно знать при вступлении в наследство
Что важно знать при вступлении в наследство - РИА Новости Крым, 04.02.2024
Что важно знать при вступлении в наследство
Вступить в наследство можно двумя способами, но подавать заявление нотариусу необходимо в обоих случаях, что существенно упрощает процедуру. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 04.02.2024
2024-02-04T19:47
2024-02-04T19:47
2024-02-04T19:47
совет эксперта
радио "спутник в крыму"
закон и право
общество
наследство
владимир халаимов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Вступить в наследство можно двумя способами, но подавать заявление нотариусу необходимо в обоих случаях, что существенно упрощает процедуру. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал адвокат, вице-президент Адвокатской палаты РК Владимир Халаимов.Но и во втором случае предоставить документы, подтверждающие личность и родство, и написать заявление у нотариуса необходимо, добавил он."Все равно это делать нужно, чтобы не пришлось потом доказывать факт принятия наследства. После подачи заявления все вопросы, связанные с наследством, решаются гораздо проще", – отметил Халаимов.Он подчеркнул, что обратиться к нотариусу и подать заявление о вступлении в наследство следует в течение полугода после смерти наследодателя. В противном случае "придется обращаться в суд, чтобы восстановить срок на принятие наследства", предупредил адвокат.Наследник в праве обратиться к нотариусу и в своем регионе, но оформленное заявление все равно будет отправлено по месту последнего жительства наследодателя, добавил Халаимов.Юрист обратил внимание на то, что порядок одинаков как при обращении к нотариусу по завещанию, так и в случае вступления по закону, то есть, когда завещания гражданин не оставил.Внуки наследодателя и их потомки могут наследовать имущество умершего по праву представления, добавил он: "То есть, если сыну причиталась половина доли в наследстве, то на нее могут претендовать уже его дети, которые являются внуками умершего". Также по праву представления могут стать наследниками дети родственников второй очереди.Халаимов напомнил, что в российском праве появилось такое понятие, как наследственный договор, заключение которого позволяет оговорить условия, на которых завещается имущество. Например, "завещать, чтобы в доме остались животные или чтобы за домом кто-то следил".Читайте также на РИА Новости Крым:Баланс интересов: юрист научил безопасно сдавать квартиру Если на машину упало дерево: юрист объяснил алгоритм возмещения ущерба
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совет эксперта, закон и право, общество, наследство, владимир халаимов
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым
. Вступить в наследство можно двумя способами, но подавать заявление нотариусу необходимо в обоих случаях, что существенно упрощает процедуру. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал адвокат, вице-президент Адвокатской палаты РК Владимир Халаимов.
"Первый способ – непосредственно подать заявление нотариусу о вступлении в наследство. Второй – фактически его принять. То есть, если лицо прописано и проживало совместно с умершим гражданином, то будет считаться, что он фактически принял наследство – есть такая процедура", – сказал юрист.
Но и во втором случае предоставить документы, подтверждающие личность и родство, и написать заявление у нотариуса необходимо, добавил он.
"Все равно это делать нужно, чтобы не пришлось потом доказывать факт принятия наследства. После подачи заявления все вопросы, связанные с наследством, решаются гораздо проще", – отметил Халаимов.
Он подчеркнул, что обратиться к нотариусу и подать заявление о вступлении в наследство следует в течение полугода после смерти наследодателя. В противном случае "придется обращаться в суд, чтобы восстановить срок на принятие наследства", предупредил адвокат.
"Если умерший проживал за пределами РФ, то местом открытия наследства будет являться место нахождения его недвижимого имущества на территории России. Если он проживал в пределах России, тогда необходимо обращаться к нотариусу в том нотариальном округе, который находится в пределах места смерти гражданина", – уточнил он.
Наследник в праве обратиться к нотариусу и в своем регионе, но оформленное заявление все равно будет отправлено по месту последнего жительства наследодателя, добавил Халаимов.
Юрист обратил внимание на то, что порядок одинаков как при обращении к нотариусу по завещанию, так и в случае вступления по закону, то есть, когда завещания гражданин не оставил.
"Если идет наследование по закону, то призываются все наследники той очереди, которая принимает наследство. Первая очередь – дети, супруг и родители наследодателя. Если нет наследников первой очереди, призываются наследники второй очереди. По закону это полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, а также его дедушка и бабушка со стороны отца и матери", – рассказал эксперт.
Внуки наследодателя и их потомки могут наследовать имущество умершего по праву представления, добавил он: "То есть, если сыну причиталась половина доли в наследстве, то на нее могут претендовать уже его дети, которые являются внуками умершего". Также по праву представления могут стать наследниками дети родственников второй очереди.
Халаимов напомнил, что в российском праве появилось такое понятие, как наследственный договор, заключение которого позволяет оговорить условия, на которых завещается имущество. Например, "завещать, чтобы в доме остались животные или чтобы за домом кто-то следил".
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