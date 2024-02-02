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Евро и доллар растут относительно российской валюты

Евро и доллар растут относительно российской валюты - РИА Новости Крым, 02.02.2024

Евро и доллар растут относительно российской валюты

Российская валюта показала незначительное снижение по отношению и доллару и евро на торгах в пятницу. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. РИА Новости Крым, 02.02.2024

2024-02-02T09:27

2024-02-02T09:27

2024-02-02T09:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Российская валюта показала незначительное снижение по отношению и доллару и евро на торгах в пятницу. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.Европейская валюта расчетами "завтра" на 07:52 мск прибавила 38 копеек и торгуется на уровне 98,31 рубля за евро.Американский доллар прибавил 2 копейки и торгуется на уровне 90,49 рубля за доллар.Юань также показывает рост, хоть и не столь значительное. Китайская валюта подросла до 12,57 рубля.По мнению экспертов, незначительные колебания рубля продолжатся до апреля. При этом специалисты не видят предпосылок для резкого изменения курса национальной валюты. Российская валюта укреплялась к доллару и евро с начала января. Темпы инфляции, согласно данным Минэкономразвития РФ, по итогам месяца в годовом выражении снизились до 7,24% против декабрьских 7,42%. Данные факторы указывают на устойчивость экономики и своевременность принятых руководством страны решений, считают эксперты.Крепление российской валюты началось после сообщения Банка России о том, что с 9 января регулятор начинает проведение операций на внутреннем валютном рынке, которые будут направлены на пополнение и использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). А также в первом полугодии будет добавлять к анонсируемым Минфином объемам валютных операций продажу валюты на 11,8 млрд рублей в день.В свою очередь доцент кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления Крымского федерального университета Елена Вершицкая считает, что укрепление рубля сохранится до начала весны.Читайте также на РИА Новости Крым:Рубль укрепляется к основным мировым валютамМир уже устал от доллара – ЛавровТоксичная валюта: почему России выгоден отказ от доллара

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курс валют, мосбиржа, рубль, доллар, евро