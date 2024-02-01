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Февраль в Крыму начнется с солнца: прогноз погоды на четверг
Февраль в Крыму начнется с солнца: прогноз погоды на четверг - РИА Новости Крым, 01.02.2024
Февраль в Крыму начнется с солнца: прогноз погоды на четверг
В четверг в Крыму сохранится сухая и солнечная погода, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Такой прогноз дает крымский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 01.02.2024
2024-02-01T00:01
2024-02-01T00:01
2024-02-01T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится сухая и солнечная погода, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Такой прогноз дает крымский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3, днем +6…+8.В Севастополе также без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +6…+8.В Ялте и Алуште без осадков. Ночью будет от 0 до + 2 градусов, днем обещают +9...+11.В Евпатории, Судаке и Феодосии сухо, в ночные часы от -1 до +1, днем потеплеет до +6...+8 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Как ливни отразились на состоянии озимых культур в КрымуПогодная опасность: что делать при шторме и подтоплении – советы МЧСПодтопленный Севастополь: как спасают дома и животных
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Февраль в Крыму начнется с солнца: прогноз погоды на четверг
1 февраля в Крыму будет солнечно и прохладно
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится сухая и солнечная погода, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Такой прогноз дает крымский гидрометцентр.
"Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2, днем +6…+11, в горах 0…+5", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3, днем +6…+8.
В Севастополе также без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +6…+8.
В Ялте и Алуште без осадков. Ночью будет от 0 до + 2 градусов, днем обещают +9...+11.
В Евпатории, Судаке и Феодосии сухо, в ночные часы от -1 до +1, днем потеплеет до +6...+8 градусов.
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