https://crimea.ria.ru/20240130/krymskaya-stolitsa-bez-sveta---gde-v-sredu-proydut-otklyucheniya-1134565614.html

Крымская столица без света - где в среду пройдут отключения

Крымская столица без света - где в среду пройдут отключения - РИА Новости Крым, 30.01.2024

Крымская столица без света - где в среду пройдут отключения

Десятки симферопольских улиц в среду, 31 января, останутся без света из-за работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 30.01.2024

2024-01-30T20:28

2024-01-30T20:28

2024-01-30T20:28

отключение электроэнергии в крыму

крым

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гуп рк "крымэнерго"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Десятки симферопольских улиц в среду, 31 января, останутся без света из-за работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным предприятия, в течение дня плановые отключения пройдут по следующим адресам:Также без электроснабжения в среду останутся переулки Клинический, 2-16 (чет), 1-21 (нечет), Ялтинский, 4-6 (чет), 3-5 (нечет), Щорса, 2-12 (чет), 1-9 (нечет), Совхозный, 10-16 (чет), 7-13 (нечет), Фруктовый, 28/38, Тупой, 11, Косогорный, 1-15 (нечет), а еще микрорайон Каменка и два садовых товарищества - "Гвоздика" и "Звездочка".Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов дал "Крымэнерго" неделю на реорганизацию подключений к сетям Председателям кооперативов и СНТ в Крыму запретят брать деньги за светВ Симферопольском районе установят еще 110 трансформаторных подстанций

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