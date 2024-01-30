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Крымская столица без света - где в среду пройдут отключения - РИА Новости Крым, 30.01.2024
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Крымская столица без света - где в среду пройдут отключения
Крымская столица без света - где в среду пройдут отключения - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Крымская столица без света - где в среду пройдут отключения
Десятки симферопольских улиц в среду, 31 января, останутся без света из-за работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T20:28
2024-01-30T20:28
отключение электроэнергии в крыму
крым
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жкх крыма и севастополя
новости
симферополь
электросети
электроэнергия
гуп рк "крымэнерго"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Десятки симферопольских улиц в среду, 31 января, останутся без света из-за работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным предприятия, в течение дня плановые отключения пройдут по следующим адресам:Также без электроснабжения в среду останутся переулки Клинический, 2-16 (чет), 1-21 (нечет), Ялтинский, 4-6 (чет), 3-5 (нечет), Щорса, 2-12 (чет), 1-9 (нечет), Совхозный, 10-16 (чет), 7-13 (нечет), Фруктовый, 28/38, Тупой, 11, Косогорный, 1-15 (нечет), а еще микрорайон Каменка и два садовых товарищества - "Гвоздика" и "Звездочка".Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов дал "Крымэнерго" неделю на реорганизацию подключений к сетям Председателям кооперативов и СНТ в Крыму запретят брать деньги за светВ Симферопольском районе установят еще 110 трансформаторных подстанций
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Новости
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4.7
96
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Крымская столица без света - где в среду пройдут отключения

В Симферополе 40 улиц и один микрорайон останутся в среду без электроснабжения

20:28 30.01.2024
 
© РИА Новости КрымЛиния электропередач
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Десятки симферопольских улиц в среду, 31 января, останутся без света из-за работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
По данным предприятия, в течение дня плановые отключения пройдут по следующим адресам:
  • Генерала Васильева, 2-20 (чет), 1-19 (нечет),
  • Складской, 2-24 (чет), 1-19 (нечет),
  • Желябова, 2-8/21 (чет), 1-7 (нечет),
  • А. Невского, 14/1,
  • К. Либкнехта, 6-22/8 (чет), 5-19/10 (нечет),
  • К. Маркса, 8/21, 28/10, 38/7, 17-23/16 (нечет),
  • К. Маркса/ Желябова, 23А/7,
  • Р. Люксембург, 12/2-14/8 (чет),
  • Толстого, 4, 8,
  • Жуковского, 1, Долгоруковской /Желябова, 7/4,
  • Киевской, 15/2-37/2 (чет),
  • Лескова, 58-64,
  • Ломоносова, 68-74 (чет), 63,
  • Пирогова, 9-13 (нечет),
  • Радищева, 40-74 (чет), 37-71 (нечет),
  • Рылеева, 9,
  • Битакской, 70-106 (чет), 41-95 (нечет),
  • Ладыгина, 24-28 (чет),
  • Солнечной, 32-48 (чет), 35-47 (нечет),
  • Лебедева, 26-42 (чет), 27-41 (нечет),
  • Чапаева, 2А-6 (чет), 1-5 (нечет),
  • Куйбышева, 42-58 (чет), 67-83 (нечет),
  • Лермонтова, 17-37 (нечет),
  • Фруктовой, 55-61/81 (нечет),
  • Эскадронной, 6-14 (чет), 11-13А (нечет),
  • Павленко, 54, 19/20-35 (нечет),
  • Калинина, 16,
  • Кечкеметской, 114-124 (чет), 97-103 (нечет),
  • Арабатской, 60-74 (чет), 55-69 (нечет),
  • С. Лазо, 42-62 (чет), 25-47 (нечет),
  • Панфиловцев, 40-62 (чет), 41-67 (нечет),
  • Воровского, 10-16 (чет), 3А-17 (нечет),
  • Воровского/ Шмидта, 6/3.,
  • Хабаровской, 28-48 (чет), 25-77 (нечет).
Также без электроснабжения в среду останутся переулки Клинический, 2-16 (чет), 1-21 (нечет), Ялтинский, 4-6 (чет), 3-5 (нечет), Щорса, 2-12 (чет), 1-9 (нечет), Совхозный, 10-16 (чет), 7-13 (нечет), Фруктовый, 28/38, Тупой, 11, Косогорный, 1-15 (нечет), а еще микрорайон Каменка и два садовых товарищества - "Гвоздика" и "Звездочка".
Читайте также на РИА Новости Крым:
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