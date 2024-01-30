https://crimea.ria.ru/20240130/krymskaya-stolitsa-bez-sveta---gde-v-sredu-proydut-otklyucheniya-1134565614.html
Крымская столица без света - где в среду пройдут отключения
Крымская столица без света - где в среду пройдут отключения - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Крымская столица без света - где в среду пройдут отключения
Десятки симферопольских улиц в среду, 31 января, останутся без света из-за работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T20:28
2024-01-30T20:28
2024-01-30T20:28
отключение электроэнергии в крыму
крым
новости крыма
жкх
жкх крыма и севастополя
новости
симферополь
электросети
электроэнергия
гуп рк "крымэнерго"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/08/1121354037_0:63:1620:974_1920x0_80_0_0_8d33a1df41f44b3fddc3ca1b7add3021.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Десятки симферопольских улиц в среду, 31 января, останутся без света из-за работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным предприятия, в течение дня плановые отключения пройдут по следующим адресам:Также без электроснабжения в среду останутся переулки Клинический, 2-16 (чет), 1-21 (нечет), Ялтинский, 4-6 (чет), 3-5 (нечет), Щорса, 2-12 (чет), 1-9 (нечет), Совхозный, 10-16 (чет), 7-13 (нечет), Фруктовый, 28/38, Тупой, 11, Косогорный, 1-15 (нечет), а еще микрорайон Каменка и два садовых товарищества - "Гвоздика" и "Звездочка".Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов дал "Крымэнерго" неделю на реорганизацию подключений к сетям Председателям кооперативов и СНТ в Крыму запретят брать деньги за светВ Симферопольском районе установят еще 110 трансформаторных подстанций
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/08/1121354037_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6e0570e17ef75cc2ef9d81b9c9bbcaee.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отключение электроэнергии в крыму, крым, новости крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, новости, симферополь, электросети, электроэнергия, гуп рк "крымэнерго"
Крымская столица без света - где в среду пройдут отключения
В Симферополе 40 улиц и один микрорайон останутся в среду без электроснабжения
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Десятки симферопольских улиц в среду, 31 января, останутся без света из-за работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
По данным предприятия, в течение дня плановые отключения пройдут по следующим адресам:
—Генерала Васильева, 2-20 (чет), 1-19 (нечет),
—Складской, 2-24 (чет), 1-19 (нечет),
—Желябова, 2-8/21 (чет), 1-7 (нечет),
—А. Невского, 14/1,
—К. Либкнехта, 6-22/8 (чет), 5-19/10 (нечет),
—К. Маркса, 8/21, 28/10, 38/7, 17-23/16 (нечет),
—К. Маркса/ Желябова, 23А/7,
—Р. Люксембург, 12/2-14/8 (чет),
—Толстого, 4, 8,
—Жуковского, 1, Долгоруковской /Желябова, 7/4,
—Киевской, 15/2-37/2 (чет),
—Лескова, 58-64,
—Ломоносова, 68-74 (чет), 63,
—Пирогова, 9-13 (нечет),
—Радищева, 40-74 (чет), 37-71 (нечет),
—Рылеева, 9,
—Битакской, 70-106 (чет), 41-95 (нечет),
—Ладыгина, 24-28 (чет),
—Солнечной, 32-48 (чет), 35-47 (нечет),
—Лебедева, 26-42 (чет), 27-41 (нечет),
—Чапаева, 2А-6 (чет), 1-5 (нечет),
—Куйбышева, 42-58 (чет), 67-83 (нечет),
—Лермонтова, 17-37 (нечет),
—Фруктовой, 55-61/81 (нечет),
—Эскадронной, 6-14 (чет), 11-13А (нечет),
—Павленко, 54, 19/20-35 (нечет),
—Калинина, 16,
—Кечкеметской, 114-124 (чет), 97-103 (нечет),
—Арабатской, 60-74 (чет), 55-69 (нечет),
—С. Лазо, 42-62 (чет), 25-47 (нечет),
—Панфиловцев, 40-62 (чет), 41-67 (нечет),
—Воровского, 10-16 (чет), 3А-17 (нечет),
—Воровского/ Шмидта, 6/3.,
—Хабаровской, 28-48 (чет), 25-77 (нечет).
Также без электроснабжения в среду останутся переулки Клинический, 2-16 (чет), 1-21 (нечет), Ялтинский, 4-6 (чет), 3-5 (нечет), Щорса, 2-12 (чет), 1-9 (нечет), Совхозный, 10-16 (чет), 7-13 (нечет), Фруктовый, 28/38, Тупой, 11, Косогорный, 1-15 (нечет), а еще микрорайон Каменка и два садовых товарищества - "Гвоздика" и "Звездочка".
Читайте также на РИА Новости Крым: