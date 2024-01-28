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Сергей Аксенов рассказал о первой встрече с Путиным весной 2014 года

Сергей Аксенов рассказал о первой встрече с Путиным весной 2014 года - РИА Новости Крым, 28.01.2024

Сергей Аксенов рассказал о первой встрече с Путиным весной 2014 года

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, как и когда произошло его личное знакомство с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости Крым, 28.01.2024

2024-01-28T15:51

2024-01-28T15:51

2024-01-28T15:51

сергей аксенов

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв — РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, как и когда произошло его личное знакомство с президентом России Владимиром Путиным.Он добавил, что был горд тем что президент России в тот момент пригласил его в свою команду. Аксенов сказал, что в Крыму все события по возвращению в Россию произошли практически безболезненно и быстро благодаря крымчанам и тому, что ситуация была на личном контроле главы государства.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал цель госпереворота на Украине в 2014 годуКакие крупные объекты будут строить в Крыму в 2024 годуДиверсантов в Крыму ждут смерть или тюрьма – Аксенов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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