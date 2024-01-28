https://crimea.ria.ru/20240128/sergey-aksenov-rasskazal-o-pervoy-vstreche-s-putinym-vesnoy-2014-goda-1134517713.html
Сергей Аксенов рассказал о первой встрече с Путиным весной 2014 года
Сергей Аксенов рассказал о первой встрече с Путиным весной 2014 года - РИА Новости Крым, 28.01.2024
Сергей Аксенов рассказал о первой встрече с Путиным весной 2014 года
Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, как и когда произошло его личное знакомство с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости Крым, 28.01.2024
2024-01-28T15:51
2024-01-28T15:51
2024-01-28T15:51
сергей аксенов
владимир путин (политик)
крым
крымская весна
политика
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/15/1125471586_0:285:2047:1436_1920x0_80_0_0_fe6e284fb93fbaf8573d81b9e5da8d8e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв — РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, как и когда произошло его личное знакомство с президентом России Владимиром Путиным.Он добавил, что был горд тем что президент России в тот момент пригласил его в свою команду. Аксенов сказал, что в Крыму все события по возвращению в Россию произошли практически безболезненно и быстро благодаря крымчанам и тому, что ситуация была на личном контроле главы государства.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал цель госпереворота на Украине в 2014 годуКакие крупные объекты будут строить в Крыму в 2024 годуДиверсантов в Крыму ждут смерть или тюрьма – Аксенов
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/15/1125471586_0:275:2047:1810_1920x0_80_0_0_6cbe7e163409f21e67a80740dc25fbc9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, владимир путин (политик), крым, крымская весна, политика, новости, новости крыма
Сергей Аксенов рассказал о первой встрече с Путиным весной 2014 года
Сергей Аксенов рассказал подробности своей первой встречи с Путиным весной 2014 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв — РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, как и когда произошло его личное знакомство с президентом России Владимиром Путиным.
"1 марта (2014 года – ред.) мы с Владимиром Владимировичем (Путиным – ред.) встретились в Сочи. Через Севастополь на одном из кораблей ВМФ России вышли в Сочи, вертолетом дальше добирались. 1 марта у меня была первая встреча с президентом", - сказал Аксенов в эфире "Вести-Крым".
Он добавил, что был горд тем что президент России в тот момент пригласил его в свою команду. Аксенов сказал, что в Крыму все события по возвращению в Россию произошли практически безболезненно и быстро благодаря крымчанам и тому, что ситуация была на личном контроле главы государства.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Читайте также на РИА Новости Крым: