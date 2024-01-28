Рейтинг@Mail.ru
Сергей Аксенов рассказал о первой встрече с Путиным весной 2014 года - РИА Новости Крым, 28.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240128/sergey-aksenov-rasskazal-o-pervoy-vstreche-s-putinym-vesnoy-2014-goda-1134517713.html
Сергей Аксенов рассказал о первой встрече с Путиным весной 2014 года
Сергей Аксенов рассказал о первой встрече с Путиным весной 2014 года - РИА Новости Крым, 28.01.2024
Сергей Аксенов рассказал о первой встрече с Путиным весной 2014 года
Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, как и когда произошло его личное знакомство с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости Крым, 28.01.2024
2024-01-28T15:51
2024-01-28T15:51
сергей аксенов
владимир путин (политик)
крым
крымская весна
политика
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/15/1125471586_0:285:2047:1436_1920x0_80_0_0_fe6e284fb93fbaf8573d81b9e5da8d8e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв — РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, как и когда произошло его личное знакомство с президентом России Владимиром Путиным.Он добавил, что был горд тем что президент России в тот момент пригласил его в свою команду. Аксенов сказал, что в Крыму все события по возвращению в Россию произошли практически безболезненно и быстро благодаря крымчанам и тому, что ситуация была на личном контроле главы государства.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал цель госпереворота на Украине в 2014 годуКакие крупные объекты будут строить в Крыму в 2024 годуДиверсантов в Крыму ждут смерть или тюрьма – Аксенов
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/15/1125471586_0:275:2047:1810_1920x0_80_0_0_6cbe7e163409f21e67a80740dc25fbc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, владимир путин (политик), крым, крымская весна, политика, новости, новости крыма
Сергей Аксенов рассказал о первой встрече с Путиным весной 2014 года

Сергей Аксенов рассказал подробности своей первой встречи с Путиным весной 2014 года

15:51 28.01.2024
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Ярославскую область
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Ярославскую область - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв — РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, как и когда произошло его личное знакомство с президентом России Владимиром Путиным.

"1 марта (2014 года – ред.) мы с Владимиром Владимировичем (Путиным – ред.) встретились в Сочи. Через Севастополь на одном из кораблей ВМФ России вышли в Сочи, вертолетом дальше добирались. 1 марта у меня была первая встреча с президентом", - сказал Аксенов в эфире "Вести-Крым".

Он добавил, что был горд тем что президент России в тот момент пригласил его в свою команду. Аксенов сказал, что в Крыму все события по возвращению в Россию произошли практически безболезненно и быстро благодаря крымчанам и тому, что ситуация была на личном контроле главы государства.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Аксенов назвал цель госпереворота на Украине в 2014 году
Какие крупные объекты будут строить в Крыму в 2024 году
Диверсантов в Крыму ждут смерть или тюрьма – Аксенов
 
Сергей АксеновВладимир Путин (политик)КрымКрымская веснаПолитикаНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:13На Крымском мосту растет очередь
16:53Лукашенко назвал Россию лидером в освоении Антарктиды
16:14Итоги провальных атак - ВСУ потеряли за сутки более 800 человек
15:51Сергей Аксенов рассказал о первой встрече с Путиным весной 2014 года
15:37Когда Крым побьет рекорд 2021 года по числу туристов
15:15Российские ракеты уничтожили на Украине склады боеприпасов ВСУ
15:03ВС РФ отбили шесть атак и наступают на Купянском направлении
14:31Сборище фриков: политолог высказалась о чиновниках Евросоюза
14:15Пожар в Театре Сатиры в Москве потушен - МЧС
13:57Путин и Лукашенко по ВКС участвуют в церемонии ввода станции "Восток"
13:54Над Брянской областью уничтожен беспилотник самолетного типа
13:25СК возбудил дело по факту ДТП с 5 погибшими на Кубани
13:18Журналист предложил расширить закон о фейках против армии России
12:37Жильцы обрушившейся пятиэтажки в Ростове получат единовременную помощь
11:47В центре Москвы горит знаменитый Театр Сатиры
11:46За отвагу при пожаре в Крыму: 60 пожарных ЧФ удостоены госнаград
11:29В Крыму хотят признать незаконными годы нахождения в составе Украины
10:47ВСУ за день нанесли 38 ударов по Херсонской области
10:13Какие крупные объекты будут строить в Крыму в 2024 году
09:42В Ростове рухнула часть жилой пятиэтажки
Лента новостейМолния