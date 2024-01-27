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В Симферополе начали разбирать новогоднюю елку - фотофакт
В Симферополе начали разбирать новогоднюю елку - фотофакт - РИА Новости Крым, 27.01.2024
В Симферополе начали разбирать новогоднюю елку - фотофакт
В субботу, 27 января, в Симферополе приступили к демонтажу главной городской елки на площади Ленина. РИА Новости Крым, 27.01.2024
2024-01-27T15:27
2024-01-27T15:27
2024-01-27T15:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В субботу, 27 января, в Симферополе приступили к демонтажу главной городской елки на площади Ленина. Сейчас с искусственного дерева снимают украшения. На площади работает специальная техника с подъемным краном. Все игрушки складывают в пакеты и отправят на хранение. В этом году елка простояла дольше обычного - ранее праздничные украшения в городе снимали после Крещения, 19 января.Один из символов Нового года специалисты МБУ "Горсвет" начали устанавливать в столице Крыма 23 ноября. В этом году это было новое дерево. Сама елка, а также гирлянда и украшения на нее куплены для города за внебюджетные деньги, рассказывал ранее глава симферопольской администрации Михаил Афанасьев. Огни на ней зажгли 19 декабря.
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РИА Новости Крым
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крым, симферополь, фото, общество, городская среда, новый год 2024, новости крыма
В Симферополе начали разбирать новогоднюю елку - фотофакт
В Симферополе начали разбирать главное новогоднее дерево Крыма - фото
15:27 27.01.2024 (обновлено: 15:35 27.01.2024)