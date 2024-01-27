https://crimea.ria.ru/20240127/mokh-i-opilki-vmesto-vaty-kak-v-blokadnom-leningrade-rozhdalis-deti-1134504029.html

Мох и опилки вместо ваты: как в блокадном Ленинграде рождались дети

Мох и опилки вместо ваты: как в блокадном Ленинграде рождались дети - РИА Новости Крым, 27.01.2024

Мох и опилки вместо ваты: как в блокадном Ленинграде рождались дети

За период блокады в Ленинграде родились 95 тысяч младенцев, медикам приходилось изобретать новые методы лечения, а ученым – новые подходы к хлебопечению... РИА Новости Крым, 27.01.2024

2024-01-27T20:41

2024-01-27T20:41

2024-01-27T20:41

ск рф (следственный комитет российской федерации)

день полного освобождения ленинграда от фашистской блокады

история

память

великая отечественная война

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. За период блокады в Ленинграде родились 95 тысяч младенцев, медикам приходилось изобретать новые методы лечения, а ученым – новые подходы к хлебопечению. Малоизвестные факты о блокадном Ленинграде в 80-ю годовщину полного освобождения города опубликовал Следком России.Дети блокадного ЛенинградаПо статистике, которую приводит СК, несмотря на ужасы блокады, за ее время в городе родились 95 тысяч детей, большинство – осенью и зимой 1941-го. 12,5 тысяч младенцев родились в 1942 году, 7,5 тысяч – в 1943-м. При этом к 1944 году осталось всего 73 врача и 210 акушерок.При этом, согласно данным медицинских отчетов, в первом полугодии 1942 года до 60% детей весили менее 2,5 кг, а рост новорожденных уменьшился на два см.Продуктовый паек для будущих мам и блокадных хлеб"Беременные женщины блокадного города получали продуктовый паек наравне с рабочими и инженерами. Со второй половины 1942 года им стали выдавать дополнительно молоко или кефир. В 1943 году в продуктовую карточку беременной ввели 25 граммов сухофруктов и 300 граммов овощей, норму хлеба увеличили с 600 до 700 граммов, добавили по 50 граммов масла и сахара", – рассказали в Следкоме.В блокаду в городе продолжали работать 13 хлебозаводов. Мукомолам пришлось учиться перемалывать в муку даже жмых, предварительно нейтрализуя яд, который он вырабатывает при переработке. Главной находкой лаборатории Ленинградского отделения НИИ хлебопекарной промышленности стала жидкая фракция специально разработанных дрожжей, "поднимающих" тесто с несвойственными добавками, которые могли составлять до 40 процентов от всего состава хлеба: гидроцеллюлоза, подсолнечник, луб, солод и овсяная мука и даже мучная пыль со стен и потолков на мукомольных комбинатах.27 января 80 лет назад была полностью снята блокада осажденного Ленинграда, которая продолжалась 872 дня. В этот день в нашей стране отмечается День воинской славы России – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин почтил память погибших в блокаде жителей Ленинграда"Меня пришли хоронить": история маленькой Веры из ЛенинградаПолитолог из Петербурга сравнил блокаду Ленинграда и Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), день полного освобождения ленинграда от фашистской блокады, история, память, великая отечественная война