Рейтинг@Mail.ru
Мох и опилки вместо ваты: как в блокадном Ленинграде рождались дети - РИА Новости Крым, 27.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240127/mokh-i-opilki-vmesto-vaty-kak-v-blokadnom-leningrade-rozhdalis-deti-1134504029.html
Мох и опилки вместо ваты: как в блокадном Ленинграде рождались дети
Мох и опилки вместо ваты: как в блокадном Ленинграде рождались дети - РИА Новости Крым, 27.01.2024
Мох и опилки вместо ваты: как в блокадном Ленинграде рождались дети
За период блокады в Ленинграде родились 95 тысяч младенцев, медикам приходилось изобретать новые методы лечения, а ученым – новые подходы к хлебопечению... РИА Новости Крым, 27.01.2024
2024-01-27T20:41
2024-01-27T20:41
ск рф (следственный комитет российской федерации)
день полного освобождения ленинграда от фашистской блокады
история
память
великая отечественная война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1b/1134503918_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cfd84bdbca5ab0bdcdbb79caa5862e5a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. За период блокады в Ленинграде родились 95 тысяч младенцев, медикам приходилось изобретать новые методы лечения, а ученым – новые подходы к хлебопечению. Малоизвестные факты о блокадном Ленинграде в 80-ю годовщину полного освобождения города опубликовал Следком России.Дети блокадного ЛенинградаПо статистике, которую приводит СК, несмотря на ужасы блокады, за ее время в городе родились 95 тысяч детей, большинство – осенью и зимой 1941-го. 12,5 тысяч младенцев родились в 1942 году, 7,5 тысяч – в 1943-м. При этом к 1944 году осталось всего 73 врача и 210 акушерок.При этом, согласно данным медицинских отчетов, в первом полугодии 1942 года до 60% детей весили менее 2,5 кг, а рост новорожденных уменьшился на два см.Продуктовый паек для будущих мам и блокадных хлеб"Беременные женщины блокадного города получали продуктовый паек наравне с рабочими и инженерами. Со второй половины 1942 года им стали выдавать дополнительно молоко или кефир. В 1943 году в продуктовую карточку беременной ввели 25 граммов сухофруктов и 300 граммов овощей, норму хлеба увеличили с 600 до 700 граммов, добавили по 50 граммов масла и сахара", – рассказали в Следкоме.В блокаду в городе продолжали работать 13 хлебозаводов. Мукомолам пришлось учиться перемалывать в муку даже жмых, предварительно нейтрализуя яд, который он вырабатывает при переработке. Главной находкой лаборатории Ленинградского отделения НИИ хлебопекарной промышленности стала жидкая фракция специально разработанных дрожжей, "поднимающих" тесто с несвойственными добавками, которые могли составлять до 40 процентов от всего состава хлеба: гидроцеллюлоза, подсолнечник, луб, солод и овсяная мука и даже мучная пыль со стен и потолков на мукомольных комбинатах.27 января 80 лет назад была полностью снята блокада осажденного Ленинграда, которая продолжалась 872 дня. В этот день в нашей стране отмечается День воинской славы России – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин почтил память погибших в блокаде жителей Ленинграда"Меня пришли хоронить": история маленькой Веры из ЛенинградаПолитолог из Петербурга сравнил блокаду Ленинграда и Крыма
https://crimea.ria.ru/20240127/blokada-leningrada-pochti-900-dney-voyny-i-goloda-1134489766.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1b/1134503918_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_093961fa0a0d5daaa65b81d3afd35e98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ск рф (следственный комитет российской федерации), день полного освобождения ленинграда от фашистской блокады, история, память, великая отечественная война
Мох и опилки вместо ваты: как в блокадном Ленинграде рождались дети

Следком РФ опубликовал малоизвестные факты о блокадном Ленинграде

20:41 27.01.2024
 
© Следственный комитет РФЗа период блокады в Ленинграде родились 95 тысяч младенцев
За период блокады в Ленинграде родились 95 тысяч младенцев
© Следственный комитет РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. За период блокады в Ленинграде родились 95 тысяч младенцев, медикам приходилось изобретать новые методы лечения, а ученым – новые подходы к хлебопечению. Малоизвестные факты о блокадном Ленинграде в 80-ю годовщину полного освобождения города опубликовал Следком России.

Дети блокадного Ленинграда

По статистике, которую приводит СК, несмотря на ужасы блокады, за ее время в городе родились 95 тысяч детей, большинство – осенью и зимой 1941-го. 12,5 тысяч младенцев родились в 1942 году, 7,5 тысяч – в 1943-м. При этом к 1944 году осталось всего 73 врача и 210 акушерок.

"В перерывах между родами медики снимали белые халаты и кололи дрова, носили воду, топили печи, а во время обстрелов спасали женщин и детей. Задачи в научной сфере резко сменились на поиск замены натуральным витаминам для беременных, а также антисептикам и другим медикаментам. Так, вместо ваты стали использовать мох и сосновые опилки, а гранулированные раны лечить плодными оболочками. В 1942 году для грудных детей разработали 14 рецептов соевой смеси", – приводит факты Следком.

При этом, согласно данным медицинских отчетов, в первом полугодии 1942 года до 60% детей весили менее 2,5 кг, а рост новорожденных уменьшился на два см.

Продуктовый паек для будущих мам и блокадных хлеб

"Беременные женщины блокадного города получали продуктовый паек наравне с рабочими и инженерами. Со второй половины 1942 года им стали выдавать дополнительно молоко или кефир. В 1943 году в продуктовую карточку беременной ввели 25 граммов сухофруктов и 300 граммов овощей, норму хлеба увеличили с 600 до 700 граммов, добавили по 50 граммов масла и сахара", – рассказали в Следкоме.
В блокаду в городе продолжали работать 13 хлебозаводов. Мукомолам пришлось учиться перемалывать в муку даже жмых, предварительно нейтрализуя яд, который он вырабатывает при переработке. Главной находкой лаборатории Ленинградского отделения НИИ хлебопекарной промышленности стала жидкая фракция специально разработанных дрожжей, "поднимающих" тесто с несвойственными добавками, которые могли составлять до 40 процентов от всего состава хлеба: гидроцеллюлоза, подсолнечник, луб, солод и овсяная мука и даже мучная пыль со стен и потолков на мукомольных комбинатах.

"Добавки-новинки того времени до сих пор присутствуют в сегодняшних рецептах, к примеру, семена подсолнечника", говорится в публикации Следкома.

© Следственный комитет РФВ блокаду в городе продолжали работать 13 хлебозаводов
В блокаду в городе продолжали работать 13 хлебозаводов
© Следственный комитет РФ
В блокаду в городе продолжали работать 13 хлебозаводов
27 января 80 лет назад была полностью снята блокада осажденного Ленинграда, которая продолжалась 872 дня. В этот день в нашей стране отмечается День воинской славы России День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин почтил память погибших в блокаде жителей Ленинграда
"Меня пришли хоронить": история маленькой Веры из Ленинграда
Политолог из Петербурга сравнил блокаду Ленинграда и Крыма
Снятие блокады Ленинграда - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
07:03
Блокада Ленинграда: почти 900 дней войны и голода
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокадыИсторияПамятьВеликая Отечественная война
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:43Главное за день: 27 января
21:22Правительство предоставило часть Азовского моря в пользование ВС России
21:07Стена жилой пятиэтажки рушится в Ростове – жильцов эвакуировали
20:41Мох и опилки вместо ваты: как в блокадном Ленинграде рождались дети
20:14Ракетная опасность объявлена в Белгороде
20:08Перед Россией и Белоруссией поставлен вопрос о праве на жизнь – Лукашенко
19:41Украина и Прибалтика причастны к возрождению нацизма – Путин
19:16В МИД Германии признали ответственность за преступления вермахта
18:41Концерт-реквием в честь освобождения Ленинграда от фашистской блокады
18:07Россия сделает все, чтобы искоренить нацизм – Путин
17:39В Севастополе простились с гвардии сержантом Максимом Чимониным
17:11Китай и Киргизию снова трясет: новые землетрясения на границе
16:46В Крыму стало меньше мошенничеств и угонов – статистика МВД
16:16Политолог из Петербурга сравнил блокаду Ленинграда и Крыма
15:57Режим ЧС из-за подтоплений введен на Кубани
15:43ВСУ ударили по волонтерам в центре Новой Каховки – тяжело ранена женщина
15:27В Симферополе начали разбирать новогоднюю елку - фотофакт
15:03ВСУ потеряли еще 525 боевиков в очередных провальных попытках штурма
14:48Семь снарядов HIMARS и Vampire сбили российские ПВО
14:17Удары по Кировоградской и Днепропетровской областям Украины: что поражено
Лента новостейМолния