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Мох и опилки вместо ваты: как в блокадном Ленинграде рождались дети
Мох и опилки вместо ваты: как в блокадном Ленинграде рождались дети - РИА Новости Крым, 27.01.2024
Мох и опилки вместо ваты: как в блокадном Ленинграде рождались дети
За период блокады в Ленинграде родились 95 тысяч младенцев, медикам приходилось изобретать новые методы лечения, а ученым – новые подходы к хлебопечению... РИА Новости Крым, 27.01.2024
2024-01-27T20:41
2024-01-27T20:41
2024-01-27T20:41
ск рф (следственный комитет российской федерации)
день полного освобождения ленинграда от фашистской блокады
история
память
великая отечественная война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. За период блокады в Ленинграде родились 95 тысяч младенцев, медикам приходилось изобретать новые методы лечения, а ученым – новые подходы к хлебопечению. Малоизвестные факты о блокадном Ленинграде в 80-ю годовщину полного освобождения города опубликовал Следком России.Дети блокадного ЛенинградаПо статистике, которую приводит СК, несмотря на ужасы блокады, за ее время в городе родились 95 тысяч детей, большинство – осенью и зимой 1941-го. 12,5 тысяч младенцев родились в 1942 году, 7,5 тысяч – в 1943-м. При этом к 1944 году осталось всего 73 врача и 210 акушерок.При этом, согласно данным медицинских отчетов, в первом полугодии 1942 года до 60% детей весили менее 2,5 кг, а рост новорожденных уменьшился на два см.Продуктовый паек для будущих мам и блокадных хлеб"Беременные женщины блокадного города получали продуктовый паек наравне с рабочими и инженерами. Со второй половины 1942 года им стали выдавать дополнительно молоко или кефир. В 1943 году в продуктовую карточку беременной ввели 25 граммов сухофруктов и 300 граммов овощей, норму хлеба увеличили с 600 до 700 граммов, добавили по 50 граммов масла и сахара", – рассказали в Следкоме.В блокаду в городе продолжали работать 13 хлебозаводов. Мукомолам пришлось учиться перемалывать в муку даже жмых, предварительно нейтрализуя яд, который он вырабатывает при переработке. Главной находкой лаборатории Ленинградского отделения НИИ хлебопекарной промышленности стала жидкая фракция специально разработанных дрожжей, "поднимающих" тесто с несвойственными добавками, которые могли составлять до 40 процентов от всего состава хлеба: гидроцеллюлоза, подсолнечник, луб, солод и овсяная мука и даже мучная пыль со стен и потолков на мукомольных комбинатах.27 января 80 лет назад была полностью снята блокада осажденного Ленинграда, которая продолжалась 872 дня. В этот день в нашей стране отмечается День воинской славы России – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин почтил память погибших в блокаде жителей Ленинграда"Меня пришли хоронить": история маленькой Веры из ЛенинградаПолитолог из Петербурга сравнил блокаду Ленинграда и Крыма
https://crimea.ria.ru/20240127/blokada-leningrada-pochti-900-dney-voyny-i-goloda-1134489766.html
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ск рф (следственный комитет российской федерации), день полного освобождения ленинграда от фашистской блокады, история, память, великая отечественная война
Мох и опилки вместо ваты: как в блокадном Ленинграде рождались дети
Следком РФ опубликовал малоизвестные факты о блокадном Ленинграде
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. За период блокады в Ленинграде родились 95 тысяч младенцев, медикам приходилось изобретать новые методы лечения, а ученым – новые подходы к хлебопечению. Малоизвестные факты о блокадном Ленинграде в 80-ю годовщину полного освобождения города опубликовал Следком России.
Дети блокадного Ленинграда
По статистике, которую приводит СК, несмотря на ужасы блокады, за ее время в городе родились 95 тысяч детей, большинство – осенью и зимой 1941-го. 12,5 тысяч младенцев родились в 1942 году, 7,5 тысяч – в 1943-м. При этом к 1944 году осталось всего 73 врача и 210 акушерок.
"В перерывах между родами медики снимали белые халаты и кололи дрова, носили воду, топили печи, а во время обстрелов спасали женщин и детей. Задачи в научной сфере резко сменились на поиск замены натуральным витаминам для беременных, а также антисептикам и другим медикаментам. Так, вместо ваты стали использовать мох и сосновые опилки, а гранулированные раны лечить плодными оболочками. В 1942 году для грудных детей разработали 14 рецептов соевой смеси", – приводит факты Следком.
При этом, согласно данным медицинских отчетов, в первом полугодии 1942 года до 60% детей весили менее 2,5 кг, а рост новорожденных уменьшился на два см.
Продуктовый паек для будущих мам и блокадных хлеб
"Беременные женщины блокадного города получали продуктовый паек наравне с рабочими и инженерами. Со второй половины 1942 года им стали выдавать дополнительно молоко или кефир. В 1943 году в продуктовую карточку беременной ввели 25 граммов сухофруктов и 300 граммов овощей, норму хлеба увеличили с 600 до 700 граммов, добавили по 50 граммов масла и сахара", – рассказали в Следкоме.
В блокаду в городе продолжали работать 13 хлебозаводов. Мукомолам пришлось учиться перемалывать в муку даже жмых, предварительно нейтрализуя яд, который он вырабатывает при переработке. Главной находкой лаборатории Ленинградского отделения НИИ хлебопекарной промышленности стала жидкая фракция специально разработанных дрожжей, "поднимающих" тесто с несвойственными добавками, которые могли составлять до 40 процентов от всего состава хлеба: гидроцеллюлоза, подсолнечник, луб, солод и овсяная мука и даже мучная пыль со стен и потолков на мукомольных комбинатах.
"Добавки-новинки того времени до сих пор присутствуют в сегодняшних рецептах, к примеру, семена подсолнечника", – говорится в публикации Следкома.
27 января 80 лет назад была полностью снята блокада осажденного Ленинграда, которая продолжалась 872 дня. В этот день в нашей стране отмечается День воинской славы России
– День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
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