https://crimea.ria.ru/20240126/proroditeley-kak-proekt-izmenil-zhizn-semey-s-osobymi-detmi-1134373250.html

"ПРОродителей": как проект изменил жизнь семей с особыми детьми?

"ПРОродителей": как проект изменил жизнь семей с особыми детьми? - РИА Новости Крым, 26.01.2024

"ПРОродителей": как проект изменил жизнь семей с особыми детьми?

РИА Новости Крым, 26.01.2024

2024-01-26T14:00

2024-01-26T14:00

2024-01-26T15:28

пресс-центр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 января 2024 -14.00. Пресс-конференция "ПРОродителей": как проект изменил жизнь семей с особыми детьми".Более ста родителей тяжелобольных детей из разных городов России получили всестороннюю помощь в рамках крымского проекта "ПРОродителей", стартовавшего год назад. Специалисты различного профиля в онлайн режиме помогали родным адаптироваться к условиям жизни ребенка с особенностями здоровья - оказывали психологическую, духовную, правовую и социальную поддержку, учили пользоваться специальным медицинским оборудованием и ухаживать за паллиативными больными.Подробнее - в видео пресс-конференции:Участники:— исполнительный директор Крымского детского хосписа Анна РЫЖКОВА;— психолог Крымского детского хосписа Маргарита ИСТОМИНА;— мама подопечной Крымского детского хосписа Марина ШИДЛОВСКАЯ;— мама подопечного Крымского детского хосписа Людмила САВЧЕНКО.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Пресс-конференция "ПРОродителей": как проект изменил жизнь семей с особыми детьми?" "ПРОродителей": как проект изменил жизнь семей с особыми детьми? 2024-01-26T14:00 true PT44M01S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-центр