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"ПРОродителей": как проект изменил жизнь семей с особыми детьми? - РИА Новости Крым, 26.01.2024
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"ПРОродителей": как проект изменил жизнь семей с особыми детьми?
"ПРОродителей": как проект изменил жизнь семей с особыми детьми? - РИА Новости Крым, 26.01.2024
"ПРОродителей": как проект изменил жизнь семей с особыми детьми?
РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T14:00
2024-01-26T15:28
пресс-центр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 января 2024 -14.00. Пресс-конференция "ПРОродителей": как проект изменил жизнь семей с особыми детьми".Более ста родителей тяжелобольных детей из разных городов России получили всестороннюю помощь в рамках крымского проекта "ПРОродителей", стартовавшего год назад. Специалисты различного профиля в онлайн режиме помогали родным адаптироваться к условиям жизни ребенка с особенностями здоровья - оказывали психологическую, духовную, правовую и социальную поддержку, учили пользоваться специальным медицинским оборудованием и ухаживать за паллиативными больными.Подробнее - в видео пресс-конференции:Участники:— исполнительный директор Крымского детского хосписа Анна РЫЖКОВА;— психолог Крымского детского хосписа Маргарита ИСТОМИНА;— мама подопечной Крымского детского хосписа Марина ШИДЛОВСКАЯ;— мама подопечного Крымского детского хосписа Людмила САВЧЕНКО.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Пресс-конференция "ПРОродителей": как проект изменил жизнь семей с особыми детьми?"
"ПРОродителей": как проект изменил жизнь семей с особыми детьми?
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РИА Новости Крым
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60
пресс-центр

"ПРОродителей": как проект изменил жизнь семей с особыми детьми?

14:00 26.01.2024 (обновлено: 15:28 26.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДетский хоспис
Детский хоспис - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 января 2024 -14.00. Пресс-конференция "ПРОродителей": как проект изменил жизнь семей с особыми детьми".
Более ста родителей тяжелобольных детей из разных городов России получили всестороннюю помощь в рамках крымского проекта "ПРОродителей", стартовавшего год назад. Специалисты различного профиля в онлайн режиме помогали родным адаптироваться к условиям жизни ребенка с особенностями здоровья - оказывали психологическую, духовную, правовую и социальную поддержку, учили пользоваться специальным медицинским оборудованием и ухаживать за паллиативными больными.
Как проект помог родителям детей с особенностями здоровья? Почему он заинтересовал не только крымчан, но и жителей других регионов? Необходимо ли развивать службу поддержки семей с тяжелобольными детьми и в каких направлениях? Получит ли проект продолжение? На какую помощь могут рассчитывать родители после его завершения?
Подробнее - в видео пресс-конференции:
Участники:
— исполнительный директор Крымского детского хосписа Анна РЫЖКОВА;
— психолог Крымского детского хосписа Маргарита ИСТОМИНА;
— мама подопечной Крымского детского хосписа Марина ШИДЛОВСКАЯ;
— мама подопечного Крымского детского хосписа Людмила САВЧЕНКО.
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевПресс-конференция "ПРОродителей": как проект изменил жизнь семей с особыми детьми".
Пресс-конференция ПРОродителей: как проект изменил жизнь семей с особыми детьми
1 из 5
Пресс-конференция "ПРОродителей": как проект изменил жизнь семей с особыми детьми".
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевИсполнительный директор Крымского детского хосписа Анна Рыжкова
Исполнительный директор Крымского детского хосписа Анна Рыжкова
2 из 5
Исполнительный директор Крымского детского хосписа Анна Рыжкова
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевПсихолог Крымского детского хосписа Маргарита Истомина
Психолог Крымского детского хосписа Маргарита Истомина
3 из 5
Психолог Крымского детского хосписа Маргарита Истомина
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевМама подопечной Крымского детского хосписа Марина Шидловская
Мама подопечной Крымского детского хосписа Марина Шидловская
4 из 5
Мама подопечной Крымского детского хосписа Марина Шидловская
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевМама подопечного Крымского детского хосписа Людмила Савченко
Мама подопечного Крымского детского хосписа Людмила Савченко
5 из 5
Мама подопечного Крымского детского хосписа Людмила Савченко
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
1 из 5
Пресс-конференция "ПРОродителей": как проект изменил жизнь семей с особыми детьми".
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
2 из 5
Исполнительный директор Крымского детского хосписа Анна Рыжкова
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
3 из 5
Психолог Крымского детского хосписа Маргарита Истомина
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
4 из 5
Мама подопечной Крымского детского хосписа Марина Шидловская
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
5 из 5
Мама подопечного Крымского детского хосписа Людмила Савченко
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
 
Пресс-центр
 
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