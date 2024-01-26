"ПРОродителей": как проект изменил жизнь семей с особыми детьми?
14:00 26.01.2024 (обновлено: 15:28 26.01.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДетский хоспис
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 января 2024 -14.00. Пресс-конференция "ПРОродителей": как проект изменил жизнь семей с особыми детьми".
Более ста родителей тяжелобольных детей из разных городов России получили всестороннюю помощь в рамках крымского проекта "ПРОродителей", стартовавшего год назад. Специалисты различного профиля в онлайн режиме помогали родным адаптироваться к условиям жизни ребенка с особенностями здоровья - оказывали психологическую, духовную, правовую и социальную поддержку, учили пользоваться специальным медицинским оборудованием и ухаживать за паллиативными больными.
Как проект помог родителям детей с особенностями здоровья? Почему он заинтересовал не только крымчан, но и жителей других регионов? Необходимо ли развивать службу поддержки семей с тяжелобольными детьми и в каких направлениях? Получит ли проект продолжение? На какую помощь могут рассчитывать родители после его завершения?
Подробнее - в видео пресс-конференции:
Участники:
— исполнительный директор Крымского детского хосписа Анна РЫЖКОВА;
— психолог Крымского детского хосписа Маргарита ИСТОМИНА;
— мама подопечной Крымского детского хосписа Марина ШИДЛОВСКАЯ;
— мама подопечного Крымского детского хосписа Людмила САВЧЕНКО.
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевПресс-конференция "ПРОродителей": как проект изменил жизнь семей с особыми детьми".
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Пресс-конференция "ПРОродителей": как проект изменил жизнь семей с особыми детьми".
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевИсполнительный директор Крымского детского хосписа Анна Рыжкова
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Исполнительный директор Крымского детского хосписа Анна Рыжкова
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевПсихолог Крымского детского хосписа Маргарита Истомина
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Психолог Крымского детского хосписа Маргарита Истомина
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевМама подопечной Крымского детского хосписа Марина Шидловская
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Мама подопечной Крымского детского хосписа Марина Шидловская
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевМама подопечного Крымского детского хосписа Людмила Савченко
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Мама подопечного Крымского детского хосписа Людмила Савченко
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
1 из 5
Пресс-конференция "ПРОродителей": как проект изменил жизнь семей с особыми детьми".
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
2 из 5
Исполнительный директор Крымского детского хосписа Анна Рыжкова
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
3 из 5
Психолог Крымского детского хосписа Маргарита Истомина
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
4 из 5
Мама подопечной Крымского детского хосписа Марина Шидловская
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
5 из 5
Мама подопечного Крымского детского хосписа Людмила Савченко
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев