https://crimea.ria.ru/20240126/dozhd-so-snegom-i-dymka-kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-v-pyatnitsu-1134471211.html
Дождь со снегом и дымка: как работает Керченская переправа в пятницу
Дождь со снегом и дымка: как работает Керченская переправа в пятницу - РИА Новости Крым, 26.01.2024
Дождь со снегом и дымка: как работает Керченская переправа в пятницу
В пятницу Керченская паромная переправа работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
2024-01-26T10:12
2024-01-26T10:12
2024-01-26T10:12
крым
керчь
керченская паромная переправа
керченский пролив
росморречфлот
морской транспорт
порт кавказ
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общество
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"Согласно прогнозу Росгидромета, 26 января ветер юго-западный, со второй половины дня северо-западный 6-11 м/сек, временами дождь со снегом, дымка, видимость хорошая, в дымке 2-4 км, высота волн 0,2-0,7 м, температура воздуха около +5..7 градусов, температура воды в море +3...4", - сказано в сообщении.За минувшие сутки паромы выполнили 12 рейсов. Всего с момента запуска морского сообщения в проливе из порта Крым в порт Кавказ и в обратном направлении перевезли 431 161 пассажир и 248 673 грузовика. Паромами в общей сложности выполнен 7 251 рейс.Услугами переправы могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы. Остальные грузы следуют по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, росморречфлот, морской транспорт, порт кавказ, порт крым, общество, погода в крыму, новости крыма, инфографика
Дождь со снегом и дымка: как работает Керченская переправа в пятницу
Керченская паромная переправа в пятницу работает по фактической погоде
В пятницу Керченская паромная переправа работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 26 января ветер юго-западный, со второй половины дня северо-западный 6-11 м/сек, временами дождь со снегом, дымка, видимость хорошая, в дымке 2-4 км, высота волн 0,2-0,7 м, температура воздуха около +5..7 градусов, температура воды в море +3...4", - сказано в сообщении.
За минувшие сутки паромы выполнили 12 рейсов. Всего с момента запуска морского сообщения в проливе из порта Крым в порт Кавказ и в обратном направлении перевезли 431 161 пассажир и 248 673 грузовика. Паромами в общей сложности выполнен 7 251 рейс.
Услугами переправы могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы. Остальные грузы следуют по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.