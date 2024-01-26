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Дождь со снегом и дымка: как работает Керченская переправа в пятницу

Дождь со снегом и дымка: как работает Керченская переправа в пятницу - РИА Новости Крым, 26.01.2024

Дождь со снегом и дымка: как работает Керченская переправа в пятницу

В пятницу Керченская паромная переправа работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте.

2024-01-26T10:12

2024-01-26T10:12

2024-01-26T10:12

крым

керчь

керченская паромная переправа

керченский пролив

росморречфлот

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"Согласно прогнозу Росгидромета, 26 января ветер юго-западный, со второй половины дня северо-западный 6-11 м/сек, временами дождь со снегом, дымка, видимость хорошая, в дымке 2-4 км, высота волн 0,2-0,7 м, температура воздуха около +5..7 градусов, температура воды в море +3...4", - сказано в сообщении.За минувшие сутки паромы выполнили 12 рейсов. Всего с момента запуска морского сообщения в проливе из порта Крым в порт Кавказ и в обратном направлении перевезли 431 161 пассажир и 248 673 грузовика. Паромами в общей сложности выполнен 7 251 рейс.Услугами переправы могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы. Остальные грузы следуют по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.

крым

керчь

керченский пролив

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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