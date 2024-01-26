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Дождь со снегом и дымка: как работает Керченская переправа в пятницу - РИА Новости Крым, 26.01.2024
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Дождь со снегом и дымка: как работает Керченская переправа в пятницу
Дождь со снегом и дымка: как работает Керченская переправа в пятницу - РИА Новости Крым, 26.01.2024
Дождь со снегом и дымка: как работает Керченская переправа в пятницу
В пятницу Керченская паромная переправа работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
2024-01-26T10:12
2024-01-26T10:12
крым
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керченская паромная переправа
керченский пролив
росморречфлот
морской транспорт
порт кавказ
порт крым
общество
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"Согласно прогнозу Росгидромета, 26 января ветер юго-западный, со второй половины дня северо-западный 6-11 м/сек, временами дождь со снегом, дымка, видимость хорошая, в дымке 2-4 км, высота волн 0,2-0,7 м, температура воздуха около +5..7 градусов, температура воды в море +3...4", - сказано в сообщении.За минувшие сутки паромы выполнили 12 рейсов. Всего с момента запуска морского сообщения в проливе из порта Крым в порт Кавказ и в обратном направлении перевезли 431 161 пассажир и 248 673 грузовика. Паромами в общей сложности выполнен 7 251 рейс.Услугами переправы могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы. Остальные грузы следуют по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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Дождь со снегом и дымка: как работает Керченская переправа в пятницу

Керченская паромная переправа в пятницу работает по фактической погоде

10:12 26.01.2024
 
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В пятницу Керченская паромная переправа работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
Обстановка на Керченской паромной переправе 26 января 2024
"Согласно прогнозу Росгидромета, 26 января ветер юго-западный, со второй половины дня северо-западный 6-11 м/сек, временами дождь со снегом, дымка, видимость хорошая, в дымке 2-4 км, высота волн 0,2-0,7 м, температура воздуха около +5..7 градусов, температура воды в море +3...4", - сказано в сообщении.
За минувшие сутки паромы выполнили 12 рейсов. Всего с момента запуска морского сообщения в проливе из порта Крым в порт Кавказ и в обратном направлении перевезли 431 161 пассажир и 248 673 грузовика. Паромами в общей сложности выполнен 7 251 рейс.
Услугами переправы могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы. Остальные грузы следуют по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.
 
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