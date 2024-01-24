https://crimea.ria.ru/20240124/tatyanam-besplatno-nikitskiy-sad-priglashaet-na-tsvetenie-galantusov-1134437188.html

Татьянам бесплатно: Никитский сад приглашает на цветение галантусов

Татьянам бесплатно: Никитский сад приглашает на цветение галантусов - РИА Новости Крым, 24.01.2024

Татьянам бесплатно: Никитский сад приглашает на цветение галантусов

В Татьянин день, 25 января, вход в Никитский ботанический сад будет бесплатным для всех девочек, девушек и женщин по имени Татьяна, а также для студентов. Об... РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T21:45

2024-01-24T21:45

2024-01-24T21:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Татьянин день, 25 января, вход в Никитский ботанический сад будет бесплатным для всех девочек, девушек и женщин по имени Татьяна, а также для студентов. Об этом сообщили в пресс-службе ботанического сада.Никитский ботанический сад ежегодно предоставляет базу для студентов-практикантов со всей страны. В Татьянин день посетители смогут увидеть цветущие подснежники-галантусы, жимолость, нарциссы и другие растения.25 января, как и на протяжении всей зимы, парки сада работают с 9-00 до 17-00, касса закрывается в 16-00.Первые подснежники в Никите проросли еще в середине декабря, и на них почти сразу появились бутоны, рассказала РИА Новости Крым заведующая лабораторией цветоводства Никитского ботанического сада Вера Зыкова. К Новому году сотрудники ожидали их массового цветения.В ботаническом саду в честь новогодних праздников нарядили секвойядендрон высотой в 12 метров. Для этого пришлось использовать подъемный кран, а игрушки для гигантского новогоднего дерева смастерили школьники и воспитанники детских садов Большой Ялты.Читайте также на РИА Новости Крым:Висячая елка и нарядные кактусы - новогодний Крым для детей и взрослыхЦветущий Крым: где на Новый год искать подснежники и не толькоКак в Крыму выращивают оливки и где в 2024 году появится маслиновая роща

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никитский ботанический сад, крым, новости крыма, татьянин день, праздники и памятные даты, природа, ялта, крым курортный