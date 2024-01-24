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Татьянам бесплатно: Никитский сад приглашает на цветение галантусов - РИА Новости Крым, 24.01.2024
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Татьянам бесплатно: Никитский сад приглашает на цветение галантусов
Татьянам бесплатно: Никитский сад приглашает на цветение галантусов - РИА Новости Крым, 24.01.2024
Татьянам бесплатно: Никитский сад приглашает на цветение галантусов
В Татьянин день, 25 января, вход в Никитский ботанический сад будет бесплатным для всех девочек, девушек и женщин по имени Татьяна, а также для студентов. Об... РИА Новости Крым, 24.01.2024
2024-01-24T21:45
2024-01-24T21:45
никитский ботанический сад
крым
новости крыма
татьянин день
праздники и памятные даты
природа
ялта
крым курортный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Татьянин день, 25 января, вход в Никитский ботанический сад будет бесплатным для всех девочек, девушек и женщин по имени Татьяна, а также для студентов. Об этом сообщили в пресс-службе ботанического сада.Никитский ботанический сад ежегодно предоставляет базу для студентов-практикантов со всей страны. В Татьянин день посетители смогут увидеть цветущие подснежники-галантусы, жимолость, нарциссы и другие растения.25 января, как и на протяжении всей зимы, парки сада работают с 9-00 до 17-00, касса закрывается в 16-00.Первые подснежники в Никите проросли еще в середине декабря, и на них почти сразу появились бутоны, рассказала РИА Новости Крым заведующая лабораторией цветоводства Никитского ботанического сада Вера Зыкова. К Новому году сотрудники ожидали их массового цветения.В ботаническом саду в честь новогодних праздников нарядили секвойядендрон высотой в 12 метров. Для этого пришлось использовать подъемный кран, а игрушки для гигантского новогоднего дерева смастерили школьники и воспитанники детских садов Большой Ялты.Читайте также на РИА Новости Крым:Висячая елка и нарядные кактусы - новогодний Крым для детей и взрослыхЦветущий Крым: где на Новый год искать подснежники и не толькоКак в Крыму выращивают оливки и где в 2024 году появится маслиновая роща
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никитский ботанический сад, крым, новости крыма, татьянин день, праздники и памятные даты, природа, ялта, крым курортный
Татьянам бесплатно: Никитский сад приглашает на цветение галантусов

Крымские Татьяны и студенты смогут побывать в Никитском саду бесплатно

21:45 24.01.2024
 
© Фото: Александр ПолегенькоНикитский ботанический сад, парк Монтедор
Никитский ботанический сад, парк Монтедор
© Фото: Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Татьянин день, 25 января, вход в Никитский ботанический сад будет бесплатным для всех девочек, девушек и женщин по имени Татьяна, а также для студентов. Об этом сообщили в пресс-службе ботанического сада.

"Для бесплатного посещения студентам нужно будет предъявить свои студенческие удостоверения, а Татьянам – паспорт. В Татьянин день при предъявлении данных документов можно бесплатно посетить Верхний и Нижний парки Сада, а также прогуляться по парку "Монтедор" – данный маршрут включает в себя также Райский сад и Кактусовую оранжерею", – сказано в сообщении.

Никитский ботанический сад ежегодно предоставляет базу для студентов-практикантов со всей страны. В Татьянин день посетители смогут увидеть цветущие подснежники-галантусы, жимолость, нарциссы и другие растения.
"Абелия крупноцветковая, эрика, мушмула, магония, калина Фаррера, яркие колокольчики зимоцвета – химонантуса. И, конечно, розы! Они все еще восхищают своей красотой и "нарядами" самых разнообразных расцветок", – рассказали в пресс-службе.
25 января, как и на протяжении всей зимы, парки сада работают с 9-00 до 17-00, касса закрывается в 16-00.
Первые подснежники в Никите проросли еще в середине декабря, и на них почти сразу появились бутоны, рассказала РИА Новости Крым заведующая лабораторией цветоводства Никитского ботанического сада Вера Зыкова. К Новому году сотрудники ожидали их массового цветения.
В ботаническом саду в честь новогодних праздников нарядили секвойядендрон высотой в 12 метров. Для этого пришлось использовать подъемный кран, а игрушки для гигантского новогоднего дерева смастерили школьники и воспитанники детских садов Большой Ялты.
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Никитский ботанический садКрымНовости КрымаТатьянин деньПраздники и памятные датыПриродаЯлтаКрым курортный
 
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