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Коммунальные услуги в Крыму подорожают - когда и на сколько - РИА Новости Крым, 24.01.2024
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Коммунальные услуги в Крыму подорожают - когда и на сколько
Коммунальные услуги в Крыму подорожают - когда и на сколько - РИА Новости Крым, 24.01.2024
Коммунальные услуги в Крыму подорожают - когда и на сколько
Крымчане платят за коммунальные услуги всего 60% от экономически обоснованного тарифа, в июле они вырастут. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил... РИА Новости Крым, 24.01.2024
2024-01-24T08:47
2024-01-24T10:50
радио "спутник в крыму"
илья леонов
жкх
жкх крыма и севастополя
цены и тарифы
госкомитет по ценам и тарифам республики крым
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв. – РИА Новости Крым. Крымчане платят за коммунальные услуги всего 60% от экономически обоснованного тарифа, в июле они вырастут. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил первый зампредседателя государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым Илья Леонов.Тарифы ЖКХ в Крыму – одни из самых низких в РоссииС 1 июля в Крыму произойдет увеличение тарифов за потребленные коммунальные услуги. В среднем коммуналка подорожает на 9,5%, при этом средний рост по стране составит 9,8%, отметил гость эфира.Эксперт добавил, что тарифы для населения в регионе составляют всего 60% от экономически обоснованной стоимости. Разница компенсируется за счет бюджета государства."Коммуналка" дорожаетСогласно данным госкомцен, с 1 июля для населения Крыма стоимость электрической энергий повысится до 9%, газоснабжения – до 5,6 %, холодное водоснабжение и водоотведение – до 12,8% за каждый вид ресурса, отопление и обращение с коммунальными отходами - до 12,8%. Кроме того, стоимость сжиженного газа, реализуемого населению для бытовых нужд, прибавит до 7,2 %.При этом максимальный размер тарифа на водоснабжение и водоотведение составит 41,75 рубль за кубометр на каждый ресурс, на отопление – 3044,79 рублей за гигакалорию.Тариф для населения на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов составит 66,19 рублей с одного человека в месяц в городах и 52,95 рублей с одного человека в месяц в сельских населенных пунктах.Ранее в правительстве РФ приняли решение, что начислять пени и штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХ в 2024 году будут без учета выросшей ключевой ставки Центробанка.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменятся тарифы ЖКХ в Крыму и Севастополе – распоряжение кабмина Крымчанам "простят" часть долга за капремонт в 2023 годуКоммунальные платежи освободили от комиссии – кого коснется
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илья леонов, жкх, жкх крыма и севастополя, цены и тарифы, госкомитет по ценам и тарифам республики крым, крым, новости крыма
Коммунальные услуги в Крыму подорожают - когда и на сколько

Электроэнергия в Крыму подорожает на 9% в июле - госкомцен

08:47 24.01.2024 (обновлено: 10:50 24.01.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв. – РИА Новости Крым. Крымчане платят за коммунальные услуги всего 60% от экономически обоснованного тарифа, в июле они вырастут. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил первый зампредседателя государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым Илья Леонов.

Тарифы ЖКХ в Крыму – одни из самых низких в России

С 1 июля в Крыму произойдет увеличение тарифов за потребленные коммунальные услуги. В среднем коммуналка подорожает на 9,5%, при этом средний рост по стране составит 9,8%, отметил гость эфира.

"Тарифы на электроэнергию и газ в Крыму составляют 60% в совокупном платеже граждан. По уровню стоимости в нашем регионе они самые дешевые по Южному федеральному округу. Тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов также самые дешевые. Водоснабжение, водоотведение и отопление – чуть ниже средней стоимости, – сказал Леонов. – Таким образом в Крыму самые доступные тарифы по ЮФО".

Эксперт добавил, что тарифы для населения в регионе составляют всего 60% от экономически обоснованной стоимости. Разница компенсируется за счет бюджета государства.

"Коммуналка" дорожает

Согласно данным госкомцен, с 1 июля для населения Крыма стоимость электрической энергий повысится до 9%, газоснабжения – до 5,6 %, холодное водоснабжение и водоотведение – до 12,8% за каждый вид ресурса, отопление и обращение с коммунальными отходами - до 12,8%. Кроме того, стоимость сжиженного газа, реализуемого населению для бытовых нужд, прибавит до 7,2 %.
При этом максимальный размер тарифа на водоснабжение и водоотведение составит 41,75 рубль за кубометр на каждый ресурс, на отопление – 3044,79 рублей за гигакалорию.
Тариф для населения на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов составит 66,19 рублей с одного человека в месяц в городах и 52,95 рублей с одного человека в месяц в сельских населенных пунктах.
Ранее в правительстве РФ приняли решение, что начислять пени и штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХ в 2024 году будут без учета выросшей ключевой ставки Центробанка.
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