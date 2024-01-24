https://crimea.ria.ru/20240124/tarify-zhkkh-v-krymu-dlya-naseleniya--odni-iz-samykh-nizkikh-v-rossii-1134419575.html

Коммунальные услуги в Крыму подорожают - когда и на сколько

Коммунальные услуги в Крыму подорожают - когда и на сколько - РИА Новости Крым, 24.01.2024

Коммунальные услуги в Крыму подорожают - когда и на сколько

Крымчане платят за коммунальные услуги всего 60% от экономически обоснованного тарифа, в июле они вырастут. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил... РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T08:47

2024-01-24T08:47

2024-01-24T10:50

радио "спутник в крыму"

илья леонов

жкх

жкх крыма и севастополя

цены и тарифы

госкомитет по ценам и тарифам республики крым

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111588/35/1115883535_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_684a1420ffa06475ec2424d275655057.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв. – РИА Новости Крым. Крымчане платят за коммунальные услуги всего 60% от экономически обоснованного тарифа, в июле они вырастут. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил первый зампредседателя государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым Илья Леонов.Тарифы ЖКХ в Крыму – одни из самых низких в РоссииС 1 июля в Крыму произойдет увеличение тарифов за потребленные коммунальные услуги. В среднем коммуналка подорожает на 9,5%, при этом средний рост по стране составит 9,8%, отметил гость эфира.Эксперт добавил, что тарифы для населения в регионе составляют всего 60% от экономически обоснованной стоимости. Разница компенсируется за счет бюджета государства."Коммуналка" дорожаетСогласно данным госкомцен, с 1 июля для населения Крыма стоимость электрической энергий повысится до 9%, газоснабжения – до 5,6 %, холодное водоснабжение и водоотведение – до 12,8% за каждый вид ресурса, отопление и обращение с коммунальными отходами - до 12,8%. Кроме того, стоимость сжиженного газа, реализуемого населению для бытовых нужд, прибавит до 7,2 %.При этом максимальный размер тарифа на водоснабжение и водоотведение составит 41,75 рубль за кубометр на каждый ресурс, на отопление – 3044,79 рублей за гигакалорию.Тариф для населения на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов составит 66,19 рублей с одного человека в месяц в городах и 52,95 рублей с одного человека в месяц в сельских населенных пунктах.Ранее в правительстве РФ приняли решение, что начислять пени и штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХ в 2024 году будут без учета выросшей ключевой ставки Центробанка.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменятся тарифы ЖКХ в Крыму и Севастополе – распоряжение кабмина Крымчанам "простят" часть долга за капремонт в 2023 годуКоммунальные платежи освободили от комиссии – кого коснется

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илья леонов, жкх, жкх крыма и севастополя, цены и тарифы, госкомитет по ценам и тарифам республики крым, крым, новости крыма