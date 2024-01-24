https://crimea.ria.ru/20240124/gololeditsa-i-bez-osadkov-pogoda-v-krymu-v-sredu-1134396098.html

Гололедица и без осадков: погода в Крыму в среду

Гололедица и без осадков: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 24.01.2024

Гололедица и без осадков: погода в Крыму в среду

В среду в Крыму без осадков. В отдельных районах на дорогах сохранится гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T00:01

2024-01-24T00:01

2024-01-24T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В среду в Крыму без осадков. В отдельных районах на дорогах сохранится гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7 градусов, днем +2...+4.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +3…+5 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +4…+6 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем +1…+3.

https://crimea.ria.ru/20240121/temperaturnye-kacheli-prognoz-pogody-v-krymu-na-nedelyu--1134339863.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

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