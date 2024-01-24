https://crimea.ria.ru/20240124/detyam-snova-zvonyat-s-ukrainy-s-prizyvom-sprovotsirovat-vzryvy-v-domakh-1134432026.html

Детям снова звонят с Украины с призывом спровоцировать взрывы в домах

Детям снова звонят с Украины с призывом спровоцировать взрывы в домах - РИА Новости Крым, 24.01.2024

Детям снова звонят с Украины с призывом спровоцировать взрывы в домах

Детям в России снова стали поступать звонки и сообщения в мессенджерах и социальных сетях с территории Украины для провокации взрывов в многоэтажных жилых... РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T18:49

2024-01-24T18:49

2024-01-24T18:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Детям в России снова стали поступать звонки и сообщения в мессенджерах и социальных сетях с территории Украины для провокации взрывов в многоэтажных жилых домах. Об этом предупредили в Генпрокуратуре России. В ведомстве рекомендовали родителям еще раз обсудить со своими несовершеннолетними детьми правила обращения с бытовым газовым оборудованием, а также опасность общения с незнакомцами в социальных сетях и по телефону.В МВД России ранее предупредили о новом виде мошенничества, который появился в социальных сетях: аферисты с помощью искусственного интеллекта генерируют голосовые обращения владельцев аккаунта и вымогают деньги у его контактов.Читайте также на РИА Новости Крым:Запрет учителям на переписку в иностранных мессенджерах: ситуация в КрымуПредставлялись риэлторами: члены ОПГ в Симферополе присвоили 30 миллионовОстерегайтесь QR-кодов: эксперт рассказал о новых уловках мошенников

россия

украина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура россии, новости, газ, россия, безопасность, телефон, украина