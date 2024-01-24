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Детям снова звонят с Украины с призывом спровоцировать взрывы в домах - РИА Новости Крым, 24.01.2024
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Детям снова звонят с Украины с призывом спровоцировать взрывы в домах
Детям снова звонят с Украины с призывом спровоцировать взрывы в домах - РИА Новости Крым, 24.01.2024
Детям снова звонят с Украины с призывом спровоцировать взрывы в домах
Детям в России снова стали поступать звонки и сообщения в мессенджерах и социальных сетях с территории Украины для провокации взрывов в многоэтажных жилых... РИА Новости Крым, 24.01.2024
2024-01-24T18:49
2024-01-24T18:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Детям в России снова стали поступать звонки и сообщения в мессенджерах и социальных сетях с территории Украины для провокации взрывов в многоэтажных жилых домах. Об этом предупредили в Генпрокуратуре России. В ведомстве рекомендовали родителям еще раз обсудить со своими несовершеннолетними детьми правила обращения с бытовым газовым оборудованием, а также опасность общения с незнакомцами в социальных сетях и по телефону.В МВД России ранее предупредили о новом виде мошенничества, который появился в социальных сетях: аферисты с помощью искусственного интеллекта генерируют голосовые обращения владельцев аккаунта и вымогают деньги у его контактов.Читайте также на РИА Новости Крым:Запрет учителям на переписку в иностранных мессенджерах: ситуация в КрымуПредставлялись риэлторами: члены ОПГ в Симферополе присвоили 30 миллионовОстерегайтесь QR-кодов: эксперт рассказал о новых уловках мошенников
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генеральная прокуратура россии, новости, газ, россия, безопасность, телефон, украина
Детям снова звонят с Украины с призывом спровоцировать взрывы в домах

Генпрокуратура РФ предупредила о звонках с Украины детям для провокации взрывов в домах

18:49 24.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Детям в России снова стали поступать звонки и сообщения в мессенджерах и социальных сетях с территории Украины для провокации взрывов в многоэтажных жилых домах. Об этом предупредили в Генпрокуратуре России.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации предупреждает, что возобновились звонки на телефонные номера несовершеннолетних с территории Украины и сообщения в мессенджерах и социальных сетях детям с целью спровоцировать взрывы в многоэтажных жилых домах", – говорится в сообщении Telegram-канале ведомства.

В ведомстве рекомендовали родителям еще раз обсудить со своими несовершеннолетними детьми правила обращения с бытовым газовым оборудованием, а также опасность общения с незнакомцами в социальных сетях и по телефону.
В МВД России ранее предупредили о новом виде мошенничества, который появился в социальных сетях: аферисты с помощью искусственного интеллекта генерируют голосовые обращения владельцев аккаунта и вымогают деньги у его контактов.
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