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Воздушная тревога объявлена в Севастополе
Воздушная тревога объявлена в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.01.2024
Воздушная тревога объявлена в Севастополе
В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.01.2024
2024-01-22T22:14
2024-01-22T22:14
2024-01-22T22:14
воздушная тревога в севастополе
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
севастополь
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев."ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!" – говорится в сообщении.На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.Оповещения жителей и гостей Севастополя о воздушной тревоге введены с сентября, после ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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воздушная тревога в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, севастополь, михаил развожаев, крым, новости крыма, атаки всу на крым
Воздушная тревога объявлена в Севастополе
Воздушная тревога объявлена в Севастополе - губернатор
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
"ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!" – говорится в сообщении.
На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.
Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.
Оповещения жителей и гостей Севастополя о воздушной тревоге введены с сентября, после ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота.