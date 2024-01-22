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Волны и ветер: обстановка на Керченской переправе в понедельник

Волны и ветер: обстановка на Керченской переправе в понедельник - РИА Новости Крым, 22.01.2024

Волны и ветер: обстановка на Керченской переправе в понедельник

В Керченском проливе действует штормовое предупреждение, паромная переправа работает по фактической погоде, сообщили в Росморречфлоте.

2024-01-22T10:53

2024-01-22T10:53

2024-01-22T10:53

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

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Согласно прогнозу Росгидрометцентра, 22 января в Керченском проливе переменная облачность, ветер северный, северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, видимость хорошая, высота волн 0,7-1,2 м. Температура воздуха около 0 градусов, температура воды в море +2…+3 градуса.Всего с начала работы Керченской переправы в обе стороны через пролив перевезено 427 530 пассажиров и 246 982 грузовика. Паромы в общей сложности выполнили 7 208 рейсов, в том числе девять за последние сутки.Услугами переправы могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы.Читайте также на РИА Новости Крым:Перевалы и дороги Крыма свободны для проездаВ Крыму снег и гололед: прогноз погоды на понедельникТемпературные качели: прогноз погоды в Крыму на неделю

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2024

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