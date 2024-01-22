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Волны и ветер: обстановка на Керченской переправе в понедельник - РИА Новости Крым, 22.01.2024
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Волны и ветер: обстановка на Керченской переправе в понедельник
Волны и ветер: обстановка на Керченской переправе в понедельник - РИА Новости Крым, 22.01.2024
Волны и ветер: обстановка на Керченской переправе в понедельник
В Керченском проливе действует штормовое предупреждение, паромная переправа работает по фактической погоде, сообщили в Росморречфлоте.
2024-01-22T10:53
2024-01-22T10:53
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
морской транспорт
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Согласно прогнозу Росгидрометцентра, 22 января в Керченском проливе переменная облачность, ветер северный, северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, видимость хорошая, высота волн 0,7-1,2 м. Температура воздуха около 0 градусов, температура воды в море +2…+3 градуса.Всего с начала работы Керченской переправы в обе стороны через пролив перевезено 427 530 пассажиров и 246 982 грузовика. Паромы в общей сложности выполнили 7 208 рейсов, в том числе девять за последние сутки.Услугами переправы могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы.Читайте также на РИА Новости Крым:Перевалы и дороги Крыма свободны для проездаВ Крыму снег и гололед: прогноз погоды на понедельникТемпературные качели: прогноз погоды в Крыму на неделю
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, морской транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, порт крым, порт кавказ, инфографика
Волны и ветер: обстановка на Керченской переправе в понедельник

Керченская паромная переправа работает по фактической погоде

10:53 22.01.2024
 
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В Керченском проливе действует штормовое предупреждение, паромная переправа работает по фактической погоде, сообщили в Росморречфлоте.
Керченская переправа 22.01.24Керченская переправа 22.01.24

"Действует штормовое предупреждение в связи с усилением ветра. Керченская паромная переправа работает по фактической погоде", – сказано в сообщении.

Согласно прогнозу Росгидрометцентра, 22 января в Керченском проливе переменная облачность, ветер северный, северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, видимость хорошая, высота волн 0,7-1,2 м. Температура воздуха около 0 градусов, температура воды в море +2…+3 градуса.
Всего с начала работы Керченской переправы в обе стороны через пролив перевезено 427 530 пассажиров и 246 982 грузовика. Паромы в общей сложности выполнили 7 208 рейсов, в том числе девять за последние сутки.
Услугами переправы могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы.
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