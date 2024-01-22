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В Крыму снег и гололед: прогноз погоды на понедельник - РИА Новости Крым, 22.01.2024
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В Крыму снег и гололед: прогноз погоды на понедельник
В Крыму снег и гололед: прогноз погоды на понедельник - РИА Новости Крым, 22.01.2024
В Крыму снег и гололед: прогноз погоды на понедельник
В понедельник в Крыму переменная облачность, ночью и утром возможен небольшой снег, днем без осадков, на дорогах возможна гололедица. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.01.2024
2024-01-22T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму переменная облачность, ночью и утром возможен небольшой снег, днем без осадков, на дорогах возможна гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, ночью и утром местами небольшой снег, днем без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5, днем 0...-2 градуса.В Севастополе переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер северо-восточный ночью 9-14 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4, днем +2…+4 градуса. На дорогах местами гололедица.В Ялте днем и ночью переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +3…+5 градусов.В Алуште днем и ночью переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +2…+4 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +2…+4 градуса.Читайте также на РИА Новости Крым:Дымящееся море, ливни и штормы: какие аномалии ждут Крым в 2024 годуПик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 годКогда в Севастополе дадут воду – уточненная информация
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Новости
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РИА Новости Крым
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В Крыму снег и гололед: прогноз погоды на понедельник

Ночью снег, днем без осадков – в понедельник в Крыму до 8 градусов мороза

00:01 22.01.2024
 
© РИА Новости КрымСнег
Снег - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму переменная облачность, ночью и утром возможен небольшой снег, днем без осадков, на дорогах возможна гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Опасные метеорологические явления в регионе не ожидаются. Температура воздуха ночью -3…-8, днем -3…+2 градуса. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с", – сказано в сообщении.
В Симферополе переменная облачность, ночью и утром местами небольшой снег, днем без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5, днем 0...-2 градуса.
В Севастополе переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер северо-восточный ночью 9-14 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4, днем +2…+4 градуса. На дорогах местами гололедица.
В Ялте днем и ночью переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +3…+5 градусов.
В Алуште днем и ночью переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +2…+4 градусов.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +2…+4 градуса.
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