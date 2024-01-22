https://crimea.ria.ru/20240122/v-sevastopole-obyavili-otboy-vozdushnoy-trevogi-1134388221.html
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 22.01.2024
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.01.2024
2024-01-22T22:33
2024-01-22T22:33
2024-01-22T22:35
воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.После отмены воздушной тревоги возобновляет работу морской и наземный общественный транспорт. На время тревоги он прекращал движение.Отмена воздушной тревогиТолько после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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воздушная тревога в севастополе, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, общественная организация "россия без долгов" , михаил развожаев, новости крыма, крым
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в Севастополе
22:33 22.01.2024 (обновлено: 22:35 22.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал в своемTelegram-канале Развожаев.
После отмены воздушной тревоги возобновляет работу морской и наземный общественный транспорт. На время тревоги он прекращал движение.
Отмена воздушной тревоги
Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.
Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.