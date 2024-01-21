https://crimea.ria.ru/20240121/vozdushnuyu-trevogu-v-sevastopole-otmenili-1134359495.html

Воздушную тревогу в Севастополе отменили

Воздушную тревогу в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 21.01.2024

Воздушную тревогу в Севастополе отменили

В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.01.2024

2024-01-21T14:23

2024-01-21T14:23

2024-01-21T14:23

безопасность республики крым и севастополя

воздушная тревога в севастополе

михаил развожаев

новости крыма

севастополь

атаки всу на крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Снимается запрет и на работу морского и наземного общественного транспорта, который прекращал движение на время воздушной тревоги.Ранее Развожаев сообщил, что в Севастопольской бухте военные применили средства маскировки, также было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту.Отмена воздушной тревогиТолько после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.

https://crimea.ria.ru/20240121/krymskiy-most-otkryli-dlya-proezda-1134358748.html

севастополь

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2024

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безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе, михаил развожаев, новости крыма, севастополь, атаки всу на крым, общество