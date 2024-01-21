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Воздушную тревогу в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 21.01.2024
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Воздушную тревогу в Севастополе отменили
Воздушную тревогу в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 21.01.2024
Воздушную тревогу в Севастополе отменили
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T14:23
2024-01-21T14:23
безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
михаил развожаев
новости крыма
севастополь
атаки всу на крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Снимается запрет и на работу морского и наземного общественного транспорта, который прекращал движение на время воздушной тревоги.Ранее Развожаев сообщил, что в Севастопольской бухте военные применили средства маскировки, также было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту.Отмена воздушной тревогиТолько после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
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РИА Новости Крым
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безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе, михаил развожаев, новости крыма, севастополь, атаки всу на крым, общество
Воздушную тревогу в Севастополе отменили

Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в Севастополе

14:23 21.01.2024
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал он в своих соцсетях.
Снимается запрет и на работу морского и наземного общественного транспорта, который прекращал движение на время воздушной тревоги.
Ранее Развожаев сообщил, что в Севастопольской бухте военные применили средства маскировки, также было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту.

Отмена воздушной тревоги

Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.
Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
14:21Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост открыли для проезда
 
Безопасность Республики Крым и СевастополяВоздушная тревога в СевастополеМихаил РазвожаевНовости КрымаСевастопольАтаки ВСУ на КрымОбщество
 
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Заголовок открываемого материала
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16:12Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
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14:54Более 500 украинских боевиков уничтожены в зоне спецоперации за сутки
14:39Пушилин сообщил о 25 погибших на рынке в Донецке
14:38Две украинские ракеты сбиты около западного побережья Крыма
14:23Воздушную тревогу в Севастополе отменили
14:21Крымский мост открыли для проезда
14:04Летевшие на Крым две ракеты ВСУ сбиты над Геническом
13:51Над Севастополем работает ПВО: что известно
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