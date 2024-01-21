https://crimea.ria.ru/20240121/v-simferopole-v-nachale-sleduyuschey-nedeli-otklyuchat-svet-spisok-adresov-1134332771.html

В Симферополе в начале следующей недели отключат свет: список адресов

В Симферополе в начале следующей недели отключат свет: список адресов - РИА Новости Крым, 21.01.2024

В Симферополе в начале следующей недели отключат свет: список адресов

В Симферополе на следующей неделе с понедельника по вторник пройдет отключение электроэнергии по ряду адресов. Об этом сообщает Крымэнерго. РИА Новости Крым, 21.01.2024

2024-01-21T21:45

2024-01-21T21:45

2024-01-21T21:45

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе на следующей неделе с понедельника по вторник пройдет отключение электроэнергии по ряду адресов. Об этом сообщает Крымэнерго.С 22 января по 23 января света не будет следующим адресам: ул. Генерала Васильева, 2-20 (чет), 1-19 (нечет), ул. Складская, 2-24 (чет), 1-19 (нечет), шоссе Евпаторийское, 3/1-39 (нечет), пер. Евпаторийский, 8, 19, ул. КИМ, 2-18 (чет), пер. Персиковый, 2-18 (чет), 1-17 (нечет), пер. Сторожевой, 3/4, ул. Хромченко, 10-22 (чет), 7-21 (нечет), ул. Москалева, 1, ул. Желябова, 2-8/21 (чет), 1-7 (нечет), ул. А. Невского, 14/1.Также ограничение подачи электроэнергии коснется абонентов на улицах: К. Либкнехта, 6-22/8 (чет), 5-19/10 (нечет), К. Маркса, 8/21, 28/10, 38/7, 17-23/16 (нечет), К. Маркса/ул. Желябова, 23А/7, Р. Люксембург, 12/2-14/8 (чет), Толстого, 4, 8, Жуковского, 1, Долгоруковская/ул. Желябова, 7/4, Киевская, 15/2-37/2 (чет), Лескова, 58-64 (чет), Ломоносова, 68-74 (чет), 63, Пирогова, 9-13 (нечет), Радищева, 40-74 (чет), 37-71 (нечет), Рылеева, 9.Подачу электроэнергии приостановят в том числе по адресам: пер. Клинический, 2-16 (чет), 1-21 (нечет), пер. Ялтинский, 4-6 (чет), 3-5 (нечет), ул. Данилова, 2-58 (чет), 66, пер. Заводской, 2-4 (чет), 1-7 (нечет), ул. Курганная, 2, ул. Озерная, 2-32 (чет), 1-15 (нечет), ул. Куйбышева, 42-58 (чет), 67-83 (нечет), ул. Лермонтова, 17-37 (нечет), пер. Совхозный, 10-16 (чет), 7-13 (нечет), ул. Фруктовая, 55-61/81 (нечет), пер. Фруктовый, 28/38, ул. Битакская, 70-106 (чет), 41-95 (нечет), ул. Ладыгина, 24-28 (чет), ул. Солнечная, 32-48 (чет), 35-47 (нечет), ул. Лебедева, 26-42 (чет), 27-41 (нечет), ул. Чапаева, 2А-6 (чет), 1-5 (нечет), пер. Щорса, 2-12 (чет), 1-9 (нечет).В микрорайоне "Каменка" временная приостановка подачи электроэнергии пройдет в СОТ "Гвоздика", СОТ "Звездочка", СТ "Локомотивец", СТ "Геолог", СТ "Автомобилист 1".Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за годАксенов пригрозил энергетикам увольнением из-за скачков напряжения в сети"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций

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