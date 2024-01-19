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В Крыму снижаются цены на жилье
В Крыму снижаются цены на жилье - РИА Новости Крым, 19.01.2024
В Крыму снижаются цены на жилье
Цены не недвижимость в Крыму нельзя назвать высокими. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала обозреватель агентства экономической информации... РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T22:41
2024-01-19T22:41
2024-01-19T22:41
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наталья карнова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Цены не недвижимость в Крыму нельзя назвать высокими. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала обозреватель агентства экономической информации "Прайм" Наталья Карнова.Кроме того, эксперт указала, что стоимость квадратных метров в регионе несколько сократились. Незначительно, буквально на 3-4 процента, однако такая тенденция есть.Ранее директор по маркетингу и продажам крымской строительной компании Артур Дубровский заявил, что крымские застройщики лишены классических инструментов регулирования спроса на жилье в новостройках, в результате чего на региональном рынке недвижимости складывается не самая привлекательная ситуация для покупателей. В свою очередь директор по маркетингу и продажам крупной крымской компании-застройщика Дарья Осадчая сообщила, что крымские застройщики в шесть раз нарастили объем ввода жилья в эксплуатацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Квартиры, дома, апартаменты в Крыму: что будет с ценами в 2024 годуЗастройщики в Крыму поднимают цены для влияния на спрос – мнениеРиелторы должны быть соответчиками в судебных спорах – комитет Госдумы
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В Крыму снижаются цены на жилье
Стоимость жилья в Крыму и Севастополе снизилась на четыре процента - эксперт