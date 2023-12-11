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Застройщики в Крыму поднимают цены для влияния на спрос – мнение - РИА Новости Крым, 11.12.2023
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Застройщики в Крыму поднимают цены для влияния на спрос – мнение
Застройщики в Крыму поднимают цены для влияния на спрос – мнение - РИА Новости Крым, 11.12.2023
Застройщики в Крыму поднимают цены для влияния на спрос – мнение
Рост стоимости квадратного метра жилья в Крыму в будущем году превысит размер инфляции. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучила директор по... РИА Новости Крым, 11.12.2023
2023-12-11T06:43
2023-12-11T06:43
радио "спутник в крыму"
дарья плотникова
недвижимость в крыму
недвижимость
мнения
жилье
жилье в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Рост стоимости квадратного метра жилья в Крыму в будущем году превысит размер инфляции. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучила директор по маркетингу и продажам крупной крымской компании-застройщика Дарья Плотникова.Гостья студии пояснила, что только в период с августа по октябрь этого года, когда на рынке новостроек наблюдался очередной бум, квартиры подорожали примерно на 10%.По словам Плотниковой, "застройщики повышали цену, чтобы регулировать спрос". Также на цены влияли изменения стоимости строительных материалов и других издержек. С начала года жилье подорожало в среднем на 20%, уточнила она.По мнению руководителя агентства недвижимости Алексея Рачкова, цены на недвижимость в Крыму вырастут на 30-40% как только произойдет возобновление авиасообщения.Читайте также на РИА Новости Крым:Золотые метры: эксперт назвал цены на недвижимость в Ялте Вторичное жилье и новостройки в Крыму: что пользуется спросоРынок недвижимости Крыма спасут передовые проекты и "пожизненные" кредиты
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РИА Новости Крым
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дарья плотникова, недвижимость в крыму, недвижимость, мнения, жилье, жилье в крыму
Застройщики в Крыму поднимают цены для влияния на спрос – мнение

Рост цен на новостройки в будущем году может превысить размер инфляции

06:43 11.12.2023
 
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Строительство жилых домов - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Рост стоимости квадратного метра жилья в Крыму в будущем году превысит размер инфляции. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучила директор по маркетингу и продажам крупной крымской компании-застройщика Дарья Плотникова.

"Если ситуация будет сохраняться, то тенденция к росту стоимости квадратного метра, разумеется, есть. Огорчу оптимистов, которые считают, что подорожание будет всего лишь на процент инфляции. Это не так", – сказала Плотникова.

Гостья студии пояснила, что только в период с августа по октябрь этого года, когда на рынке новостроек наблюдался очередной бум, квартиры подорожали примерно на 10%.
По словам Плотниковой, "застройщики повышали цену, чтобы регулировать спрос". Также на цены влияли изменения стоимости строительных материалов и других издержек. С начала года жилье подорожало в среднем на 20%, уточнила она.
По мнению руководителя агентства недвижимости Алексея Рачкова, цены на недвижимость в Крыму вырастут на 30-40% как только произойдет возобновление авиасообщения.
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Радио "Спутник в Крыму"Дарья ПлотниковаНедвижимость в КрымуНедвижимостьМненияЖильеЖилье в Крыму
 
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