https://crimea.ria.ru/20231211/zastroyschiki-v-krymu-podnimayut-tseny-dlya-vliyaniya-na-spros--mnenie-1133366757.html

Застройщики в Крыму поднимают цены для влияния на спрос – мнение

Застройщики в Крыму поднимают цены для влияния на спрос – мнение - РИА Новости Крым, 11.12.2023

Застройщики в Крыму поднимают цены для влияния на спрос – мнение

Рост стоимости квадратного метра жилья в Крыму в будущем году превысит размер инфляции. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучила директор по... РИА Новости Крым, 11.12.2023

2023-12-11T06:43

2023-12-11T06:43

2023-12-11T06:43

радио "спутник в крыму"

дарья плотникова

недвижимость в крыму

недвижимость

мнения

жилье

жилье в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Рост стоимости квадратного метра жилья в Крыму в будущем году превысит размер инфляции. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучила директор по маркетингу и продажам крупной крымской компании-застройщика Дарья Плотникова.Гостья студии пояснила, что только в период с августа по октябрь этого года, когда на рынке новостроек наблюдался очередной бум, квартиры подорожали примерно на 10%.По словам Плотниковой, "застройщики повышали цену, чтобы регулировать спрос". Также на цены влияли изменения стоимости строительных материалов и других издержек. С начала года жилье подорожало в среднем на 20%, уточнила она.По мнению руководителя агентства недвижимости Алексея Рачкова, цены на недвижимость в Крыму вырастут на 30-40% как только произойдет возобновление авиасообщения.Читайте также на РИА Новости Крым:Золотые метры: эксперт назвал цены на недвижимость в Ялте Вторичное жилье и новостройки в Крыму: что пользуется спросоРынок недвижимости Крыма спасут передовые проекты и "пожизненные" кредиты

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дарья плотникова, недвижимость в крыму, недвижимость, мнения, жилье, жилье в крыму