https://crimea.ria.ru/20240117/rieltory-dolzhny-byt-sootvetchikami-v-sudebnykh-sporakh--komitet-gosdumy-1134248445.html

Риелторы должны быть соответчиками в судебных спорах – комитет Госдумы

Риелторы должны быть соответчиками в судебных спорах – комитет Госдумы - РИА Новости Крым, 17.01.2024

Риелторы должны быть соответчиками в судебных спорах – комитет Госдумы

В Госдуму РФ в эту сессию планируют внести законопроект, который сформирует правовое поле деятельности риелторов. Об этом сообщил первый замглавы комитета ГД по РИА Новости Крым, 17.01.2024

2024-01-17T08:28

2024-01-17T08:28

2024-01-17T08:44

государственная дума рф

недвижимость

мнения

жкх

россия

риелтор

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. В Госдуму РФ в эту сессию планируют внести законопроект, который сформирует правовое поле деятельности риелторов. Об этом сообщил первый замглавы комитета ГД по ЖКХ Владимир Кошелев, пишет РИА Новости.По словам Кошелева, на сегодняшний день большинство риелторов не имеют официального трудоустройства, не платят налоги, не несут никакой ответственности и работают в "серой зоне". Кошелев отметил, что в нашем законодательстве сегодня нет такого понятия, как "риелтор", а значит, нет единых требований и профессиональных стандартов. С этим связаны преступления в сфере недвижимости, большинство же мошеннических схем касается вторичного рынка, считает он.В эту сессию будет проработан и внесен законопроект, который сформирует правовое поле деятельности риелторов, введет их обязательное лицензирование как механизм допуска на рынок, сообщил Кошелев.Должен быть создан государственный реестр риелторов, которые получили лицензию на право работать в этой сфере, четкий перечень услуг, которые имеет право оказывать риелтор, отметил Кошелев. Также необходимо, чтобы риелторы автоматически выступали соответчиками в судебных спорах из-за сделок по недвижимости, к которым они были причастны.Читайте также на РИА Новости Крым:Выкуп жилья и террор соседей: в Севастополе осудят черных риелторовКрымчанки потеряли 5,5 млн рублей при покупке квартир у мошенниковВ Севастополе осудят полицейских из группы черных риелторов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, недвижимость, мнения, жкх, россия, риелтор, общество