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Риелторы должны быть соответчиками в судебных спорах – комитет Госдумы - РИА Новости Крым, 17.01.2024
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Риелторы должны быть соответчиками в судебных спорах – комитет Госдумы
Риелторы должны быть соответчиками в судебных спорах – комитет Госдумы - РИА Новости Крым, 17.01.2024
Риелторы должны быть соответчиками в судебных спорах – комитет Госдумы
В Госдуму РФ в эту сессию планируют внести законопроект, который сформирует правовое поле деятельности риелторов. Об этом сообщил первый замглавы комитета ГД по РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T08:28
2024-01-17T08:44
государственная дума рф
недвижимость
мнения
жкх
россия
риелтор
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. В Госдуму РФ в эту сессию планируют внести законопроект, который сформирует правовое поле деятельности риелторов. Об этом сообщил первый замглавы комитета ГД по ЖКХ Владимир Кошелев, пишет РИА Новости.По словам Кошелева, на сегодняшний день большинство риелторов не имеют официального трудоустройства, не платят налоги, не несут никакой ответственности и работают в "серой зоне". Кошелев отметил, что в нашем законодательстве сегодня нет такого понятия, как "риелтор", а значит, нет единых требований и профессиональных стандартов. С этим связаны преступления в сфере недвижимости, большинство же мошеннических схем касается вторичного рынка, считает он.В эту сессию будет проработан и внесен законопроект, который сформирует правовое поле деятельности риелторов, введет их обязательное лицензирование как механизм допуска на рынок, сообщил Кошелев.Должен быть создан государственный реестр риелторов, которые получили лицензию на право работать в этой сфере, четкий перечень услуг, которые имеет право оказывать риелтор, отметил Кошелев. Также необходимо, чтобы риелторы автоматически выступали соответчиками в судебных спорах из-за сделок по недвижимости, к которым они были причастны.Читайте также на РИА Новости Крым:Выкуп жилья и террор соседей: в Севастополе осудят черных риелторовКрымчанки потеряли 5,5 млн рублей при покупке квартир у мошенниковВ Севастополе осудят полицейских из группы черных риелторов
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государственная дума рф, недвижимость, мнения, жкх, россия, риелтор, общество
Риелторы должны быть соответчиками в судебных спорах – комитет Госдумы

В Госдуме предложили создать госреестр риелторов и вывести их из серой зоны

08:28 17.01.2024 (обновлено: 08:44 17.01.2024)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРынок недвижимости
Рынок недвижимости - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. В Госдуму РФ в эту сессию планируют внести законопроект, который сформирует правовое поле деятельности риелторов. Об этом сообщил первый замглавы комитета ГД по ЖКХ Владимир Кошелев, пишет РИА Новости.
По словам Кошелева, на сегодняшний день большинство риелторов не имеют официального трудоустройства, не платят налоги, не несут никакой ответственности и работают в "серой зоне".
Кошелев отметил, что в нашем законодательстве сегодня нет такого понятия, как "риелтор", а значит, нет единых требований и профессиональных стандартов. С этим связаны преступления в сфере недвижимости, большинство же мошеннических схем касается вторичного рынка, считает он.
В эту сессию будет проработан и внесен законопроект, который сформирует правовое поле деятельности риелторов, введет их обязательное лицензирование как механизм допуска на рынок, сообщил Кошелев.
Должен быть создан государственный реестр риелторов, которые получили лицензию на право работать в этой сфере, четкий перечень услуг, которые имеет право оказывать риелтор, отметил Кошелев. Также необходимо, чтобы риелторы автоматически выступали соответчиками в судебных спорах из-за сделок по недвижимости, к которым они были причастны.
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Государственная Дума РФНедвижимостьМненияЖКХРоссияРиелторОбщество
 
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