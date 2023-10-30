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Выкуп жилья и террор соседей: в Севастополе осудят черных риелторов
Выкуп жилья и террор соседей: в Севастополе осудят черных риелторов - РИА Новости Крым, 30.10.2023
Выкуп жилья и террор соседей: в Севастополе осудят черных риелторов
В Севастополе осудят шестерых членов группы черных риелторов, разработавших преступную схему выкупа квартир с использованием угроз и насилия. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T10:26
2023-10-30T10:26
2023-10-30T10:26
прокуратура города севастополя
севастополь
происшествия
крым
недвижимость
недвижимость в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе осудят шестерых членов группы черных риелторов, разработавших преступную схему выкупа квартир с использованием угроз и насилия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.По версии следствия, схему добычи квартир по низкой цене разработал директор коммерческой организации в сфере купли-продажи недвижимого имущества. Он же являлся учредителем кредитно-потребительского кооператива.Обладая информацией о выставленных на продажу в Севастополе многоквартирных домах, он подыскивал квартиры в общей долевой собственности и выкупал одну. Потом в каждую подселял своего подельника. Все они начинали терроризировать людей, проживающих по соседству. Это длилось с февраля 2018 по октябрь 2022.Жертвами действий преступников стали собственники 11 квартир. Трое из них, не выдержав давления, пошли на сделку и продали жилье.Все потерпевшие обращались на личный прием прокурора Севастополя Максима Жука. Проанализировав материалы проверок полиции по всем заявлениям, поданным в разные районные отделы, прокуратура направила материалы в следственное управление УМВД России по городу Севастополю для проведения дополнительной проверки.В ходе следствия выяснилось, что организатор преступной группы занимался мошенничеством. Так, в августе 2022 года он пообещал занять деньги знакомому под залог земельного участка, который продал, причинив заемщику ущерб в размере 1,5 млн рублей, добавили в ведомстве. Кроме того, преступник хранил наркотики и психотропные вещества в своей квартире, их обнаружили и изъяли во время обыска в декабре 2022 года.Мужчине предъявлены обвинения по нескольким статьям. Ему вменяется принуждение к совершению сделки под угрозой и с применением насилия организованной группой, мошенничество в особо крупном размере, а также незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере. В зависимости от роли и степени участия в преступной деятельности члены группы проходят по разным статьям, в том числе "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".Расследование уголовного дела завершено. Его материалы с утвержденным обвинительным заключением прокуратуры направлены в суд.Ранее, в апреле, сообщалось о задержании в Крыму черных риелторов за аферы с квартирами и землей. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе осудят полицейских из группы черных риелторов Крымчанки потеряли 5,5 млн рублей при покупке квартир у мошенников
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прокуратура города севастополя, севастополь, происшествия, крым, недвижимость, недвижимость в крыму, суд
Выкуп жилья и террор соседей: в Севастополе осудят черных риелторов
В Севастополе осудят черных риелторов, действовавших по хитрой схеме с угрозами и насилием
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе осудят шестерых членов группы черных риелторов, разработавших преступную схему выкупа квартир с использованием угроз и насилия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
По версии следствия, схему добычи квартир по низкой цене разработал директор коммерческой организации в сфере купли-продажи недвижимого имущества. Он же являлся учредителем кредитно-потребительского кооператива.
Обладая информацией о выставленных на продажу в Севастополе многоквартирных домах, он подыскивал квартиры в общей долевой собственности и выкупал одну. Потом в каждую подселял своего подельника. Все они начинали терроризировать людей, проживающих по соседству. Это длилось с февраля 2018 по октябрь 2022.
"Злоумышленники учиняли скандалы, угрожали повреждением имущества. В одном случае подселенный участник преступной группы причинил жильцу квартиры тяжкий вред здоровью. Такими действиями подельники оказывали давление на собственников жилых помещений, принуждая их продать свои доли по низкой цене или на других выгодных организатору группы условиях", – пояснили в прокуратуре.
Жертвами действий преступников стали собственники 11 квартир. Трое из них, не выдержав давления, пошли на сделку и продали жилье.
Все потерпевшие обращались на личный прием прокурора Севастополя Максима Жука. Проанализировав материалы проверок полиции по всем заявлениям, поданным в разные районные отделы, прокуратура направила материалы в следственное управление УМВД России по городу Севастополю для проведения дополнительной проверки.
В ходе следствия выяснилось, что организатор преступной группы занимался мошенничеством. Так, в августе 2022 года он пообещал занять деньги знакомому под залог земельного участка, который продал, причинив заемщику ущерб в размере 1,5 млн рублей, добавили в ведомстве. Кроме того, преступник хранил наркотики и психотропные вещества в своей квартире, их обнаружили и изъяли во время обыска в декабре 2022 года.
Мужчине предъявлены обвинения по нескольким статьям. Ему вменяется принуждение к совершению сделки под угрозой и с применением насилия организованной группой, мошенничество в особо крупном размере, а также незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере. В зависимости от роли и степени участия в преступной деятельности члены группы проходят по разным статьям, в том числе "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Расследование уголовного дела завершено. Его материалы с утвержденным обвинительным заключением прокуратуры направлены в суд.
Ранее, в апреле, сообщалось
о задержании в Крыму черных риелторов за аферы с квартирами и землей.
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