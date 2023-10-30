https://crimea.ria.ru/20231030/vykup-zhilya-i-terror-sosedey-v-sevastopole-osudyat-chernykh-rieltorov-1132409342.html

Выкуп жилья и террор соседей: в Севастополе осудят черных риелторов

Выкуп жилья и террор соседей: в Севастополе осудят черных риелторов - РИА Новости Крым, 30.10.2023

Выкуп жилья и террор соседей: в Севастополе осудят черных риелторов

В Севастополе осудят шестерых членов группы черных риелторов, разработавших преступную схему выкупа квартир с использованием угроз и насилия. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 30.10.2023

2023-10-30T10:26

2023-10-30T10:26

2023-10-30T10:26

прокуратура города севастополя

севастополь

происшествия

крым

недвижимость

недвижимость в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе осудят шестерых членов группы черных риелторов, разработавших преступную схему выкупа квартир с использованием угроз и насилия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.По версии следствия, схему добычи квартир по низкой цене разработал директор коммерческой организации в сфере купли-продажи недвижимого имущества. Он же являлся учредителем кредитно-потребительского кооператива.Обладая информацией о выставленных на продажу в Севастополе многоквартирных домах, он подыскивал квартиры в общей долевой собственности и выкупал одну. Потом в каждую подселял своего подельника. Все они начинали терроризировать людей, проживающих по соседству. Это длилось с февраля 2018 по октябрь 2022.Жертвами действий преступников стали собственники 11 квартир. Трое из них, не выдержав давления, пошли на сделку и продали жилье.Все потерпевшие обращались на личный прием прокурора Севастополя Максима Жука. Проанализировав материалы проверок полиции по всем заявлениям, поданным в разные районные отделы, прокуратура направила материалы в следственное управление УМВД России по городу Севастополю для проведения дополнительной проверки.В ходе следствия выяснилось, что организатор преступной группы занимался мошенничеством. Так, в августе 2022 года он пообещал занять деньги знакомому под залог земельного участка, который продал, причинив заемщику ущерб в размере 1,5 млн рублей, добавили в ведомстве. Кроме того, преступник хранил наркотики и психотропные вещества в своей квартире, их обнаружили и изъяли во время обыска в декабре 2022 года.Мужчине предъявлены обвинения по нескольким статьям. Ему вменяется принуждение к совершению сделки под угрозой и с применением насилия организованной группой, мошенничество в особо крупном размере, а также незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере. В зависимости от роли и степени участия в преступной деятельности члены группы проходят по разным статьям, в том числе "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".Расследование уголовного дела завершено. Его материалы с утвержденным обвинительным заключением прокуратуры направлены в суд.Ранее, в апреле, сообщалось о задержании в Крыму черных риелторов за аферы с квартирами и землей. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе осудят полицейских из группы черных риелторов Крымчанки потеряли 5,5 млн рублей при покупке квартир у мошенников

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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