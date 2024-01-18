https://crimea.ria.ru/20240118/massovye-otklyucheniya-sveta-v-sevastopole-v-chetverg--v-spiske-desyatki-ulits-1134269676.html

Массовые отключения света в Севастополе в четверг – в списке десятки улиц

Массовые отключения света в Севастополе в четверг – в списке десятки улиц - РИА Новости Крым, 18.01.2024

Массовые отключения света в Севастополе в четверг – в списке десятки улиц

В Севастополе будет прекращена подача электроэнергии абонентам на десятках улиц. Список адресов и время отключений опубликовала пресс-служба... РИА Новости Крым, 18.01.2024

2024-01-18T07:30

2024-01-18T07:30

2024-01-18T08:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе будет прекращена подача электроэнергии абонентам на десятках улиц. Список адресов и время отключений опубликовала пресс-служба "Севастопольэнерго".В частности, с 9:00 до 12:00 света частично не будет на улице Коммунистическая, Адмирала Азарова, Яна Гамарника и Льва Толстого. С 13:00 до 15:00 отключения пройдут на Монастырском шоссе. С 09:00 до 17:00 на час – полтора отключат улицы 2-линия Бомбор, Пластунскую, Ревякина, Подольцева, Бориса Шейнина, Шевалева, переулки Терракотовый, Дачный, а также садовые товарищества "Горный" и "Слип".В поселке Октябрь частично будет прекращена подача электроэнергии абонентам на улицах Колхозная, Парижской коммуны, Узловая и Чернореченская.В поселке Осипенко отключения пройдут на улице Ветеранов, Землянского, Камской, Красноярской, Массандровской, Сухий, Качинском шоссе и в садовом товариществе "Полюшко".Также с 09:00 до 17:00 возможно отключение подачи электроэнергии на улицах Аллы Оношко, Кряжева, Украинской, в районе ЗАО Софьи Перовской, на улице Волочаевской, Казарского, Каховской, Потемкинцев, Тельмана, Чехова, Кряжева, Смоленской и в переулке Калюжного.С 08:00 до 17:00 свет отключат абонентам в селе Верхнесадовое, на улицах Одинцова, Паршина, Севастопольской, Фильченкова, Титова и переулке Мирном. С 09:00 до 12:00 – на улице и в проезде Богданова.С 12:00 до 16:00 частично не будет света на улицах Громова, Лодочная, Мачтовая, Михайловская, Пьянзина, Народных ополченцев, в переулке Водосточном и Среднем проезде. С 08:30 до 13:00 частичные отключения ожидаются на улицах 2-я Бастионная, Синопская, Хрулева, Туннельная, Красносельского и Одинцова."Для безопасного выполнения неотложных ремонтных работ в сети 10000 В с 11:00 до 15:00 будет прекращена подача электроэнергии потребителям в селе Терновка: насосная станция "Терновка", трансформаторная подстанция Терновского сельсовета, насосная станция зверофермы и ряд крестьянских хозяйств", – продолжили на предприятии.В селе Родное ожидаются отключения абонентов на улицах: Яны Дунья, Новая жизнь, Садовая, Умерова, Новая, Сумская, Сахалина, Центральная, Водопадная, Школьная, Центральная, Балаклавская. А также в расположенных на территории населенного пункта винодельческом завода Павла Швеца, насосной станции технической воды "Родное" и фермерских хозяйствах.Читайте также на РИА Новости Крым:Жители четырех сел Симферопольского района до вечера остались без светаВ Крыму расширят зону ЧС после "шторма века" в ноябре 2023 годаАксенов пригрозил энергетикам увольнением из-за скачков напряжения в сети

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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