Рейтинг@Mail.ru
Массовые отключения света в Севастополе в четверг – в списке десятки улиц - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240118/massovye-otklyucheniya-sveta-v-sevastopole-v-chetverg--v-spiske-desyatki-ulits-1134269676.html
Массовые отключения света в Севастополе в четверг – в списке десятки улиц
Массовые отключения света в Севастополе в четверг – в списке десятки улиц - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Массовые отключения света в Севастополе в четверг – в списке десятки улиц
В Севастополе будет прекращена подача электроэнергии абонентам на десятках улиц. Список адресов и время отключений опубликовала пресс-служба... РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-18T07:30
2024-01-18T08:26
севастополь
электросети
электросети крыма
отключение электроэнергии
жкх крыма и севастополя
новости крыма
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/50002/73/500027368_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0cc4f91c9982875568006ec57b455050.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе будет прекращена подача электроэнергии абонентам на десятках улиц. Список адресов и время отключений опубликовала пресс-служба "Севастопольэнерго".В частности, с 9:00 до 12:00 света частично не будет на улице Коммунистическая, Адмирала Азарова, Яна Гамарника и Льва Толстого. С 13:00 до 15:00 отключения пройдут на Монастырском шоссе. С 09:00 до 17:00 на час – полтора отключат улицы 2-линия Бомбор, Пластунскую, Ревякина, Подольцева, Бориса Шейнина, Шевалева, переулки Терракотовый, Дачный, а также садовые товарищества "Горный" и "Слип".В поселке Октябрь частично будет прекращена подача электроэнергии абонентам на улицах Колхозная, Парижской коммуны, Узловая и Чернореченская.В поселке Осипенко отключения пройдут на улице Ветеранов, Землянского, Камской, Красноярской, Массандровской, Сухий, Качинском шоссе и в садовом товариществе "Полюшко".Также с 09:00 до 17:00 возможно отключение подачи электроэнергии на улицах Аллы Оношко, Кряжева, Украинской, в районе ЗАО Софьи Перовской, на улице Волочаевской, Казарского, Каховской, Потемкинцев, Тельмана, Чехова, Кряжева, Смоленской и в переулке Калюжного.С 08:00 до 17:00 свет отключат абонентам в селе Верхнесадовое, на улицах Одинцова, Паршина, Севастопольской, Фильченкова, Титова и переулке Мирном. С 09:00 до 12:00 – на улице и в проезде Богданова.С 12:00 до 16:00 частично не будет света на улицах Громова, Лодочная, Мачтовая, Михайловская, Пьянзина, Народных ополченцев, в переулке Водосточном и Среднем проезде. С 08:30 до 13:00 частичные отключения ожидаются на улицах 2-я Бастионная, Синопская, Хрулева, Туннельная, Красносельского и Одинцова."Для безопасного выполнения неотложных ремонтных работ в сети 10000 В с 11:00 до 15:00 будет прекращена подача электроэнергии потребителям в селе Терновка: насосная станция "Терновка", трансформаторная подстанция Терновского сельсовета, насосная станция зверофермы и ряд крестьянских хозяйств", – продолжили на предприятии.В селе Родное ожидаются отключения абонентов на улицах: Яны Дунья, Новая жизнь, Садовая, Умерова, Новая, Сумская, Сахалина, Центральная, Водопадная, Школьная, Центральная, Балаклавская. А также в расположенных на территории населенного пункта винодельческом завода Павла Швеца, насосной станции технической воды "Родное" и фермерских хозяйствах.Читайте также на РИА Новости Крым:Жители четырех сел Симферопольского района до вечера остались без светаВ Крыму расширят зону ЧС после "шторма века" в ноябре 2023 годаАксенов пригрозил энергетикам увольнением из-за скачков напряжения в сети
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/50002/73/500027368_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_85a3800ebedb6e07ee5bd41bae10a01e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, электросети, электросети крыма, отключение электроэнергии, жкх крыма и севастополя, новости крыма, новости
Массовые отключения света в Севастополе в четверг – в списке десятки улиц

В Севастополе и пригороде в четверг на будет света на десятках улицах

07:30 18.01.2024 (обновлено: 08:26 18.01.2024)
 
© РИА Новости . Марина Лысцева / Перейти в фотобанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости . Марина Лысцева
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе будет прекращена подача электроэнергии абонентам на десятках улиц. Список адресов и время отключений опубликовала пресс-служба "Севастопольэнерго".
"Для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ, будет прекращена подача электроэнергии абонентам в городе и пригородных населенных пунктах", – сказано в сообщении.
В частности, с 9:00 до 12:00 света частично не будет на улице Коммунистическая, Адмирала Азарова, Яна Гамарника и Льва Толстого. С 13:00 до 15:00 отключения пройдут на Монастырском шоссе.
С 09:00 до 17:00 на час – полтора отключат улицы 2-линия Бомбор, Пластунскую, Ревякина, Подольцева, Бориса Шейнина, Шевалева, переулки Терракотовый, Дачный, а также садовые товарищества "Горный" и "Слип".
В поселке Октябрь частично будет прекращена подача электроэнергии абонентам на улицах Колхозная, Парижской коммуны, Узловая и Чернореченская.
В поселке Осипенко отключения пройдут на улице Ветеранов, Землянского, Камской, Красноярской, Массандровской, Сухий, Качинском шоссе и в садовом товариществе "Полюшко".
Также с 09:00 до 17:00 возможно отключение подачи электроэнергии на улицах Аллы Оношко, Кряжева, Украинской, в районе ЗАО Софьи Перовской, на улице Волочаевской, Казарского, Каховской, Потемкинцев, Тельмана, Чехова, Кряжева, Смоленской и в переулке Калюжного.
С 08:00 до 17:00 свет отключат абонентам в селе Верхнесадовое, на улицах Одинцова, Паршина, Севастопольской, Фильченкова, Титова и переулке Мирном. С 09:00 до 12:00 – на улице и в проезде Богданова.
С 12:00 до 16:00 частично не будет света на улицах Громова, Лодочная, Мачтовая, Михайловская, Пьянзина, Народных ополченцев, в переулке Водосточном и Среднем проезде. С 08:30 до 13:00 частичные отключения ожидаются на улицах 2-я Бастионная, Синопская, Хрулева, Туннельная, Красносельского и Одинцова.
"Для безопасного выполнения неотложных ремонтных работ в сети 10000 В с 11:00 до 15:00 будет прекращена подача электроэнергии потребителям в селе Терновка: насосная станция "Терновка", трансформаторная подстанция Терновского сельсовета, насосная станция зверофермы и ряд крестьянских хозяйств", – продолжили на предприятии.
В селе Родное ожидаются отключения абонентов на улицах: Яны Дунья, Новая жизнь, Садовая, Умерова, Новая, Сумская, Сахалина, Центральная, Водопадная, Школьная, Центральная, Балаклавская. А также в расположенных на территории населенного пункта винодельческом завода Павла Швеца, насосной станции технической воды "Родное" и фермерских хозяйствах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Жители четырех сел Симферопольского района до вечера остались без света
В Крыму расширят зону ЧС после "шторма века" в ноябре 2023 года
Аксенов пригрозил энергетикам увольнением из-за скачков напряжения в сети
 
СевастопольЭлектросетиЭлектросети КрымаОтключение электроэнергииЖКХ Крыма и СевастополяНовости КрымаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:48Помощь помогающим: в чем нуждаются волонтеры
08:32Женщина ранена при ракетной атаке ВСУ на Белгород
08:21Губернатор рассказал о состоянии детей, раненных при атаке на Белгород
08:05На "Тавриде" включат свет: вдоль федеральной трассы появятся фонари
07:3910 ракет сбиты на подлете к Белгороду – поврежден дом
07:30Массовые отключения света в Севастополе в четверг – в списке десятки улиц
07:07Ракетная опасность объявлена в Белгороде
06:32"Волим под царя православного": как Украина воссоединилась с Россией
06:02Село в Крыму останется без воды из-за дезинфекции скважины
05:32Над Московской и Ленинградской областями уничтожены беспилотники ВСУ
00:01В Крыму ночью гололед, днем дождь: прогноз погоды на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 18 января
23:57Зеленский: в мире нет достаточных ресурсов для победы Украины
23:23Главное за день: 17 января
23:01ВСУ запустили ракеты "Точка-У" по Брянской области
22:49Три украинских дрона пытались атаковать Брянскую область
22:20В Белгороде объявлена ракетная опасность
22:00В Германии проголосовали против передачи Киеву крылатых ракет Taurus
21:44Главные новости Крыма: 17 января
21:11В торговых центрах Белгорода и области сократили время работы
Лента новостейМолния