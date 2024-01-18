https://crimea.ria.ru/20240118/dvornik-iz-sevastopolya-poydet-pod-sud-za-nasilie-nad-rebenkom-1134292318.html
Дворник из Севастополя пойдет под суд за насилие над ребенком
Дворник из Севастополя пойдет под суд за насилие над ребенком - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Дворник из Севастополя пойдет под суд за насилие над ребенком
Житель Севастополя пойдет под суд за насилие над ребенком. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города. РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-18T15:53
2024-01-18T15:53
2024-01-18T15:53
крымский следком
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Житель Севастополя пойдет под суд за насилие над ребенком. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.Испугавшись, ребенок выбежал на берег. О произошедшем девочка рассказала своему отцу, который и обратился в полицию.По информации пресс-службы крымского главка СК РФ, следователям совместно с сотрудниками УМВД России по городу Севастополю удалось установить личность мужчины. Подозреваемого задержали в декабре 2023 года."Собрана достаточная доказательственная база. Фигуранту избрана мера пересечения в виде заключения под стражу, где он содержится до настоящего времени", - уточнили в ведомстве.56-летний мужчина обвиняется в насильственном половом преступлении. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением отправлено в Нахимовский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.Накануне прокуратура Севастополя сообщалао другом местном жителе, который обвиняется в том, что надругался над малолетней дочерью соседей по коммунальной квартире. Он также пойдет под суд.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержан подозреваемый в изнасилованииВ Севастополе осудят 70-летнего педофила за растление 10-летней девочкиНасильник из Ленинского района приговорен к 8 годам колонии
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РИА Новости Крым
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крымский следком, севастополь, прокуратура города севастополя, происшествия, закон и право, дети, новости крыма
Дворник из Севастополя пойдет под суд за насилие над ребенком
В Севастополе будут судить дворника за насилие над одиннадцатилетней девочкой
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Житель Севастополя пойдет под суд за насилие над ребенком. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.
"По версии следствия, в июле 2023 года в дневное время мужчина, работавший дворником в поселке Кача, привел на дикий пляж возле гостиничного комплекса знакомую одиннадцатилетнюю девочку. Во время купания в море он совершил в отношении нее действия сексуального характера", - говорится в сообщении.
Испугавшись, ребенок выбежал на берег. О произошедшем девочка рассказала своему отцу, который и обратился в полицию.
По информации пресс-службы крымского главка СК РФ, следователям совместно с сотрудниками УМВД России по городу Севастополю удалось установить личность мужчины. Подозреваемого задержали в декабре 2023 года.
"Собрана достаточная доказательственная база. Фигуранту избрана мера пересечения в виде заключения под стражу, где он содержится до настоящего времени", - уточнили в ведомстве.
56-летний мужчина обвиняется в насильственном половом преступлении. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением отправлено в Нахимовский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.
Накануне прокуратура Севастополя сообщала
о другом местном жителе, который обвиняется в том, что надругался над малолетней дочерью соседей по коммунальной квартире. Он также пойдет под суд.
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