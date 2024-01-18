Рейтинг@Mail.ru
Дворник из Севастополя пойдет под суд за насилие над ребенком - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240118/dvornik-iz-sevastopolya-poydet-pod-sud-za-nasilie-nad-rebenkom-1134292318.html
Дворник из Севастополя пойдет под суд за насилие над ребенком
Дворник из Севастополя пойдет под суд за насилие над ребенком - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Дворник из Севастополя пойдет под суд за насилие над ребенком
Житель Севастополя пойдет под суд за насилие над ребенком. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города. РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-18T15:53
2024-01-18T15:53
крымский следком
севастополь
прокуратура города севастополя
происшествия
закон и право
дети
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/12/1134292135_0:6:1024:582_1920x0_80_0_0_55b4dc5e5463e3845a1afc7d71e3608f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Житель Севастополя пойдет под суд за насилие над ребенком. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.Испугавшись, ребенок выбежал на берег. О произошедшем девочка рассказала своему отцу, который и обратился в полицию.По информации пресс-службы крымского главка СК РФ, следователям совместно с сотрудниками УМВД России по городу Севастополю удалось установить личность мужчины. Подозреваемого задержали в декабре 2023 года."Собрана достаточная доказательственная база. Фигуранту избрана мера пересечения в виде заключения под стражу, где он содержится до настоящего времени", - уточнили в ведомстве.56-летний мужчина обвиняется в насильственном половом преступлении. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением отправлено в Нахимовский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.Накануне прокуратура Севастополя сообщалао другом местном жителе, который обвиняется в том, что надругался над малолетней дочерью соседей по коммунальной квартире. Он также пойдет под суд.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержан подозреваемый в изнасилованииВ Севастополе осудят 70-летнего педофила за растление 10-летней девочкиНасильник из Ленинского района приговорен к 8 годам колонии
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/12/1134292135_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_5c54e23cc0ef930eb37c12d687c8d33a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский следком, севастополь, прокуратура города севастополя, происшествия, закон и право, дети, новости крыма
Дворник из Севастополя пойдет под суд за насилие над ребенком

В Севастополе будут судить дворника за насилие над одиннадцатилетней девочкой

15:53 18.01.2024
 
© Telegram-канал Следком Крыма и СевастополяСевастополец пойдет под суд за насилие над ребенком
Севастополец пойдет под суд за насилие над ребенком
© Telegram-канал Следком Крыма и Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Житель Севастополя пойдет под суд за насилие над ребенком. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.
"По версии следствия, в июле 2023 года в дневное время мужчина, работавший дворником в поселке Кача, привел на дикий пляж возле гостиничного комплекса знакомую одиннадцатилетнюю девочку. Во время купания в море он совершил в отношении нее действия сексуального характера", - говорится в сообщении.
Испугавшись, ребенок выбежал на берег. О произошедшем девочка рассказала своему отцу, который и обратился в полицию.
По информации пресс-службы крымского главка СК РФ, следователям совместно с сотрудниками УМВД России по городу Севастополю удалось установить личность мужчины. Подозреваемого задержали в декабре 2023 года.
"Собрана достаточная доказательственная база. Фигуранту избрана мера пересечения в виде заключения под стражу, где он содержится до настоящего времени", - уточнили в ведомстве.
56-летний мужчина обвиняется в насильственном половом преступлении. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением отправлено в Нахимовский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.
Накануне прокуратура Севастополя сообщалао другом местном жителе, который обвиняется в том, что надругался над малолетней дочерью соседей по коммунальной квартире. Он также пойдет под суд.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму задержан подозреваемый в изнасиловании
В Севастополе осудят 70-летнего педофила за растление 10-летней девочки
Насильник из Ленинского района приговорен к 8 годам колонии
 
Крымский СледкомСевастопольПрокуратура города СевастополяПроисшествияЗакон и праводетиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:36В каких районах Крыма проведут газ в этом году
17:04Температура морской воды в Крыму на Крещение
16:45Еще один ребенок скончался после взрыва газа в Махачкале
16:40Натовская техника горит на передовой: ВСУ потеряли почти 900 боевиков
16:32Грипп и ОРВИ наступают: в Севастополе резко выросло число заболевших
16:28Шойгу презентовали новое ракетное вооружение 1:36
16:16Ушел на фронт добровольцем: в Армянске простились с погибшим героем СВО
16:14Армия России уничтожила два пункта дислокации иностранных наемников
16:05На Украине мужчинам без справки из военкомата отказывают в лечении
15:54Российские войска освободили очередной населенный пункт в Донбассе
15:53Дворник из Севастополя пойдет под суд за насилие над ребенком
15:45Обозреватель "Спутника в Крыму" получил премию и направил ее на нужды СВО
15:35Большая пресс-конференция Сергея Лаврова: главные заявления
15:19Портфель вкладов розничных клиентов РНКБ превысил 100 миллиардов рублей
15:0839 миллиардов направят новым регионам РФ на финансирование системы ОМС
14:37"Это уже случилось": Лавров сделал неутешительный прогноз по Украине
14:16Сель уничтожил купель Косьмо-Дамиановского монастыря в Алуште
14:05В Севастополе река Черная подтопила 20 домов – прокуратура ведет проверку
13:51Когда в Героевке восстановят дороги после ЧС – власти Крыма назвали сроки
13:40В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение
Лента новостейМолния