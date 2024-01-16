https://crimea.ria.ru/20240116/v-sevastopole-otkroetsya-novaya-nachalnaya-shkola-na-450-mest-1134243796.html

В Севастополе откроется новая начальная школа на 450 мест

В Севастополе откроется новая начальная школа на 450 мест - РИА Новости Крым, 16.01.2024

В Севастополе откроется новая начальная школа на 450 мест

В Севастополе в марте откроют новую начальную школу, рассчитанную на 450 учеников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.01.2024

2024-01-16T21:34

2024-01-16T21:34

2024-01-16T21:34

севастополь

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образование в крыму и севастополе

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михаил развожаев

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе в марте откроют новую начальную школу, рассчитанную на 450 учеников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев."Получено разрешение на ввод в эксплуатацию начальной школы на проспекте Октябрьской Революции, 54. Новый корпус будет относиться к школе № 37 имени Героя Советского Союза С.А. Неустроева", – написал в своем Telegram-канале Развожаев.Он уточнил, что площадь рассчитанного на 450 учеников здания нового учебного заведения составляет 11 тысяч квадратных метров. Помимо учебных классов в школе есть отдельные кабинеты для занятий иностранными языками, шахматами, информатикой, обустроен большой актовый зал с гримерными и костюмерными.Кроме того, была благоустроена прилегающая территория: оборудовано большое футбольное поле с искусственным покрытием и трибунами, волейбольная и баскетбольная площадки, детские игровые комплексы. Школа рассчитана на ребят 1 по 4 классы, группы продленного дня, имеет большие возможности для дополнительного образования, организации секций и кружков. По словам Развожаева, новый корпус планируют открыть в начале марта. Объект построен по госпрограмме развития Крыма и города Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь получат федеральные миллионы на ремонт школВ Феодосии спустя семь лет "разморозили" стройку новой школыРаботы на 165 миллионов: в Симферополе проведут капремонт гимназии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, школа, образование в крыму и севастополе, новости крыма, михаил развожаев, дети