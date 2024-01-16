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В Севастополе откроется новая начальная школа на 450 мест - РИА Новости Крым, 16.01.2024
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В Севастополе откроется новая начальная школа на 450 мест
В Севастополе откроется новая начальная школа на 450 мест - РИА Новости Крым, 16.01.2024
В Севастополе откроется новая начальная школа на 450 мест
В Севастополе в марте откроют новую начальную школу, рассчитанную на 450 учеников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.01.2024
2024-01-16T21:34
2024-01-16T21:34
севастополь
школа
образование в крыму и севастополе
новости крыма
михаил развожаев
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе в марте откроют новую начальную школу, рассчитанную на 450 учеников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев."Получено разрешение на ввод в эксплуатацию начальной школы на проспекте Октябрьской Революции, 54. Новый корпус будет относиться к школе № 37 имени Героя Советского Союза С.А. Неустроева", – написал в своем Telegram-канале Развожаев.Он уточнил, что площадь рассчитанного на 450 учеников здания нового учебного заведения составляет 11 тысяч квадратных метров. Помимо учебных классов в школе есть отдельные кабинеты для занятий иностранными языками, шахматами, информатикой, обустроен большой актовый зал с гримерными и костюмерными.Кроме того, была благоустроена прилегающая территория: оборудовано большое футбольное поле с искусственным покрытием и трибунами, волейбольная и баскетбольная площадки, детские игровые комплексы. Школа рассчитана на ребят 1 по 4 классы, группы продленного дня, имеет большие возможности для дополнительного образования, организации секций и кружков. По словам Развожаева, новый корпус планируют открыть в начале марта. Объект построен по госпрограмме развития Крыма и города Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь получат федеральные миллионы на ремонт школВ Феодосии спустя семь лет "разморозили" стройку новой школыРаботы на 165 миллионов: в Симферополе проведут капремонт гимназии
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РИА Новости Крым
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4.7
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севастополь, школа, образование в крыму и севастополе, новости крыма, михаил развожаев, дети
В Севастополе откроется новая начальная школа на 450 мест

В Севастополе в марте откроют новую начальную школу на 450 учеников

21:34 16.01.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе в школе № 54 построили корпус для начальных классов
В Севастополе в школе № 54 построили корпус для начальных классов
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе в марте откроют новую начальную школу, рассчитанную на 450 учеников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Получено разрешение на ввод в эксплуатацию начальной школы на проспекте Октябрьской Революции, 54. Новый корпус будет относиться к школе № 37 имени Героя Советского Союза С.А. Неустроева", – написал в своем Telegram-канале Развожаев.
Он уточнил, что площадь рассчитанного на 450 учеников здания нового учебного заведения составляет 11 тысяч квадратных метров. Помимо учебных классов в школе есть отдельные кабинеты для занятий иностранными языками, шахматами, информатикой, обустроен большой актовый зал с гримерными и костюмерными.
"Для детей сделали просторную библиотеку на 10 тысяч книг, изостудию, столовую с кухней и обеденным залом. Медицинский блок включает кабинет врача, процедурный и прививочный кабинеты, подготовлены кабинеты психолога и логопеда. В здании большой спортивный и тренажерный зал, хореографический класс, удобные раздевалки с душевыми", – продолжил губернатор.
Кроме того, была благоустроена прилегающая территория: оборудовано большое футбольное поле с искусственным покрытием и трибунами, волейбольная и баскетбольная площадки, детские игровые комплексы.

Школа рассчитана на ребят 1 по 4 классы, группы продленного дня, имеет большие возможности для дополнительного образования, организации секций и кружков.

По словам Развожаева, новый корпус планируют открыть в начале марта. Объект построен по госпрограмме развития Крыма и города Севастополя.
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СевастопольШколаОбразование в Крыму и СевастополеНовости КрымаМихаил Развожаевдети
 
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