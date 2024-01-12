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РНКБ запускает проект по сбору и переработке батареек

РНКБ запускает проект по сбору и переработке батареек - РИА Новости Крым, 12.01.2024

РНКБ запускает проект по сбору и переработке батареек

РНКБ Банк (ПАО) запускает пилотный проект по сбору и переработке батареек; первые точки сбора открылись в пяти офисах в Симферополе, сообщает банк. РИА Новости Крым, 12.01.2024

2024-01-12T13:08

2024-01-12T13:08

2024-01-12T13:08

рнкб (пао)

общество

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симферополь

экология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) запускает пилотный проект по сбору и переработке батареек; первые точки сбора открылись в пяти офисах в Симферополе, сообщает банк.Проект осуществляется в рамках реализации стратегических инициатив устойчивого развития, ответственного потребления и производства РНКБ (входит в Группу ВТБ).В 2024 году планируется размещение точек сбора батареек более чем в 50 отделениях РНКБ на территории Республики Крым, Севастополя и Краснодара. По итогам года банк планирует передать на переработку более тонны батареек.При планировании визита в банк клиенты могут брать с собой использованные батарейки и оставлять их в специальных емкостях в офисах. Все батарейки будут переданы предприятия, осуществляющие вторичную переработку.В 2023 году РНКБ сдал на переработку более 790 кубических метров отходов, в том числе, благодаря установленным в офисах контейнерам для раздельного сбора мусора. Кроме того, благодаря программе "Безбумажный офис", которая действует в РНКБ в течение пяти лет и предполагает фактические отсутствие печатных документов в работе, удалось сохранить более 18,5 гектаров леса.

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симферополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), общество, крым, симферополь, экология