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РНКБ запускает проект по сбору и переработке батареек
РНКБ запускает проект по сбору и переработке батареек - РИА Новости Крым, 12.01.2024
РНКБ запускает проект по сбору и переработке батареек
РНКБ Банк (ПАО) запускает пилотный проект по сбору и переработке батареек; первые точки сбора открылись в пяти офисах в Симферополе, сообщает банк. РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T13:08
2024-01-12T13:08
2024-01-12T13:08
рнкб (пао)
общество
крым
симферополь
экология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) запускает пилотный проект по сбору и переработке батареек; первые точки сбора открылись в пяти офисах в Симферополе, сообщает банк.Проект осуществляется в рамках реализации стратегических инициатив устойчивого развития, ответственного потребления и производства РНКБ (входит в Группу ВТБ).В 2024 году планируется размещение точек сбора батареек более чем в 50 отделениях РНКБ на территории Республики Крым, Севастополя и Краснодара. По итогам года банк планирует передать на переработку более тонны батареек.При планировании визита в банк клиенты могут брать с собой использованные батарейки и оставлять их в специальных емкостях в офисах. Все батарейки будут переданы предприятия, осуществляющие вторичную переработку.В 2023 году РНКБ сдал на переработку более 790 кубических метров отходов, в том числе, благодаря установленным в офисах контейнерам для раздельного сбора мусора. Кроме того, благодаря программе "Безбумажный офис", которая действует в РНКБ в течение пяти лет и предполагает фактические отсутствие печатных документов в работе, удалось сохранить более 18,5 гектаров леса.
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РИА Новости Крым
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рнкб (пао), общество, крым, симферополь, экология
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) запускает пилотный проект по сбору и переработке батареек; первые точки сбора открылись в пяти офисах в Симферополе, сообщает банк.
Проект осуществляется в рамках реализации стратегических инициатив устойчивого развития, ответственного потребления и производства РНКБ (входит в Группу ВТБ).
В 2024 году планируется размещение точек сбора батареек более чем в 50 отделениях РНКБ на территории Республики Крым, Севастополя и Краснодара. По итогам года банк планирует передать на переработку более тонны батареек.
При планировании визита в банк клиенты могут брать с собой использованные батарейки и оставлять их в специальных емкостях в офисах. Все батарейки будут переданы предприятия, осуществляющие вторичную переработку.
"Даже самые маленькие батарейки содержат смеси тяжелых металлов, которые при неправильной утилизации могут нанести вред здоровью человека и экосистемам в целом. Именно поэтому реализация программы по сбору и утилизации элементов питания, благодаря которой каждая батарейка будет переработана более чем на 90%, - это наша общая ответственность", - приводится в сообщении комментарий начальника управления клиентских впечатлений РНКБ Егора Андреева.
В 2023 году РНКБ сдал на переработку более 790 кубических метров отходов, в том числе, благодаря установленным в офисах контейнерам для раздельного сбора мусора. Кроме того, благодаря программе "Безбумажный офис", которая действует в РНКБ в течение пяти лет и предполагает фактические отсутствие печатных документов в работе, удалось сохранить более 18,5 гектаров леса.