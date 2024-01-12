Рейтинг@Mail.ru
РНКБ запускает проект по сбору и переработке батареек - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240112/rnkb-zapuskaet-proekt-po-sboru-i-pererabotke-batareek-1134148005.html
РНКБ запускает проект по сбору и переработке батареек
РНКБ запускает проект по сбору и переработке батареек - РИА Новости Крым, 12.01.2024
РНКБ запускает проект по сбору и переработке батареек
РНКБ Банк (ПАО) запускает пилотный проект по сбору и переработке батареек; первые точки сбора открылись в пяти офисах в Симферополе, сообщает банк. РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T13:08
2024-01-12T13:08
рнкб (пао)
общество
крым
симферополь
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0c/1134147891_0:0:3134:1763_1920x0_80_0_0_2b00e0472fb45989228fe47c4489981a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) запускает пилотный проект по сбору и переработке батареек; первые точки сбора открылись в пяти офисах в Симферополе, сообщает банк.Проект осуществляется в рамках реализации стратегических инициатив устойчивого развития, ответственного потребления и производства РНКБ (входит в Группу ВТБ).В 2024 году планируется размещение точек сбора батареек более чем в 50 отделениях РНКБ на территории Республики Крым, Севастополя и Краснодара. По итогам года банк планирует передать на переработку более тонны батареек.При планировании визита в банк клиенты могут брать с собой использованные батарейки и оставлять их в специальных емкостях в офисах. Все батарейки будут переданы предприятия, осуществляющие вторичную переработку.В 2023 году РНКБ сдал на переработку более 790 кубических метров отходов, в том числе, благодаря установленным в офисах контейнерам для раздельного сбора мусора. Кроме того, благодаря программе "Безбумажный офис", которая действует в РНКБ в течение пяти лет и предполагает фактические отсутствие печатных документов в работе, удалось сохранить более 18,5 гектаров леса.
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0c/1134147891_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_ed2f5a1a85d8152acb640dcc55a730be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рнкб (пао), общество, крым, симферополь, экология

РНКБ запускает проект по сбору и переработке батареек

13:08 12.01.2024
 
© Фото: Пресс-служба РНКБРНКБ запускает проект по сбору и переработке батареек
РНКБ запускает проект по сбору и переработке батареек
© Фото: Пресс-служба РНКБ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) запускает пилотный проект по сбору и переработке батареек; первые точки сбора открылись в пяти офисах в Симферополе, сообщает банк.
Проект осуществляется в рамках реализации стратегических инициатив устойчивого развития, ответственного потребления и производства РНКБ (входит в Группу ВТБ).
В 2024 году планируется размещение точек сбора батареек более чем в 50 отделениях РНКБ на территории Республики Крым, Севастополя и Краснодара. По итогам года банк планирует передать на переработку более тонны батареек.
При планировании визита в банк клиенты могут брать с собой использованные батарейки и оставлять их в специальных емкостях в офисах. Все батарейки будут переданы предприятия, осуществляющие вторичную переработку.
"Даже самые маленькие батарейки содержат смеси тяжелых металлов, которые при неправильной утилизации могут нанести вред здоровью человека и экосистемам в целом. Именно поэтому реализация программы по сбору и утилизации элементов питания, благодаря которой каждая батарейка будет переработана более чем на 90%, - это наша общая ответственность", - приводится в сообщении комментарий начальника управления клиентских впечатлений РНКБ Егора Андреева.
В 2023 году РНКБ сдал на переработку более 790 кубических метров отходов, в том числе, благодаря установленным в офисах контейнерам для раздельного сбора мусора. Кроме того, благодаря программе "Безбумажный офис", которая действует в РНКБ в течение пяти лет и предполагает фактические отсутствие печатных документов в работе, удалось сохранить более 18,5 гектаров леса.
 
РНКБ (ПАО)ОбществоКрымСимферопольЭкология
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:26Российские фирмы в 5 раз увеличили запрос на ввоз курятины из-за рубежа
14:08Разработчик "Цирконов" увеличил выпуск высокоточного оружия в 5 раз
13:34Изъятие российских активов на Западе: каким будет ответ Москвы
13:2315 котов спасли на пожаре в Симферополе
13:08РНКБ запускает проект по сбору и переработке батареек
12:55Число раненных при атаке дрона по Горловке выросло до 6 человек – Пушилин
12:39Как мировое сообщество отреагировало на удары ВСУ по Белгороду
12:27Дорогу на плато Ай-Петри в Крыму закрыли
12:14США "остановили" военную помощь Украине - что происходит на самом деле
12:04Доллар впервые с ноября упал до 88 рублей
11:51Незаконные удары англосаксов по Йемену угрожают глобальному миру – МИД РФ
11:29Дрон ВСУ ударил по скорой в Горловке: двое погибли, трое пострадали
11:17Россиянин собирал данные по оборонзаказу для спецслужб Польши
11:05Пять простых правил езды по зимним дорогам - инфографика
10:54Волны и обледенение судов: как работает Керченская переправа в пятницу
10:42В Крыму ФСБ пресекла канал нелегальной миграции из Средней Азии
10:27Почти 30 прилетов: ВСУ ударили по Крынкам на Херсонщине
10:19Снегопад в Крыму: ситуация на Ангарском и Грушевском перевалах
10:04Компенсации после шторма в Крыму - что делать, если в выплате отказано
09:40Минобороны проводит учения в Черноморском районе Крыма
Лента новостейМолния