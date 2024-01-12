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Кража на государственном уровне: МИД РФ о конфискации Дома Москвы в Риге - РИА Новости Крым, 12.01.2024
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Кража на государственном уровне: МИД РФ о конфискации Дома Москвы в Риге
Кража на государственном уровне: МИД РФ о конфискации Дома Москвы в Риге - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Кража на государственном уровне: МИД РФ о конфискации Дома Москвы в Риге
Экспроприация культурно-делового центра "Дом Москвы" в Риге является "рейдерством и воровством на государственном уровне", ответ российской стороны будет крайне РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T19:16
2024-01-12T19:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Экспроприация культурно-делового центра "Дом Москвы" в Риге является "рейдерством и воровством на государственном уровне", ответ российской стороны будет крайне болезненным для Латвии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Сейм Латвии накануне поддержал передачу в государственную собственность "Дома Москвы" в Риге. Основанием для принятия этого решения послужило заключение комиссии по вопросам нацбезопасности страны, которая усмотрела в деятельности Дома Москвы "политическую деятельность, угрожающую безопасности Латвии".До конца марта латвийское правительство должно решить, как будет использовано здание."Дом Москвы" в Риге был открыт в 2004 году с целью развития делового сотрудничества двух стран. Здание принадлежит департаменту городского имущества Москвы, а земельным участком владеет латвийский минтранс.Читайте также на РИА Новости Крым:Спецслужбы США готовят в Риге тренинги по разжиганию вражды в РоссииЛатвия закрыла въезд автомобилям с российскими номерамиО чем бряцает оружие Латвии и Польши у границ Белоруссии – эксперт
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латвия, россия, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, рига, москва, политика, в мире, прибалтика
Кража на государственном уровне: МИД РФ о конфискации Дома Москвы в Риге

МИД России пообещал Латвии "крайне болезненный ответ" на конфискацию Дома Москвы в Риге

19:16 12.01.2024
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкФлаг Латвии
Флаг Латвии - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Экспроприация культурно-делового центра "Дом Москвы" в Риге является "рейдерством и воровством на государственном уровне", ответ российской стороны будет крайне болезненным для Латвии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы уже квалифицировали данные действия как рейдерство, кражу, воровство в государственном масштабе. Мы говорили о том, что это попирает нормы международного права, которые гарантируют неприкосновенность собственности других стран. Вся ответственность, в том числе материальная, за подобные беззакония полностью ложится на латвийские власти и руководство этой страны. Шаги российской стороны будут жесткими и крайне болезненными для Латвии", – сказала дипломат на брифинге в пятницу.

Сейм Латвии накануне поддержал передачу в государственную собственность "Дома Москвы" в Риге. Основанием для принятия этого решения послужило заключение комиссии по вопросам нацбезопасности страны, которая усмотрела в деятельности Дома Москвы "политическую деятельность, угрожающую безопасности Латвии".
До конца марта латвийское правительство должно решить, как будет использовано здание.
"Дом Москвы" в Риге был открыт в 2004 году с целью развития делового сотрудничества двух стран. Здание принадлежит департаменту городского имущества Москвы, а земельным участком владеет латвийский минтранс.
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ЛатвияРоссияНовостиМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваРигаМоскваПолитикаВ миреПрибалтика
 
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