https://crimea.ria.ru/20240112/krazha-na-gosudarstvennom-urovne-mid-rf-o-konfiskatsii-doma-moskvy-v-rige-1134149250.html

Кража на государственном уровне: МИД РФ о конфискации Дома Москвы в Риге

Кража на государственном уровне: МИД РФ о конфискации Дома Москвы в Риге - РИА Новости Крым, 12.01.2024

Кража на государственном уровне: МИД РФ о конфискации Дома Москвы в Риге

Экспроприация культурно-делового центра "Дом Москвы" в Риге является "рейдерством и воровством на государственном уровне", ответ российской стороны будет крайне РИА Новости Крым, 12.01.2024

2024-01-12T19:16

2024-01-12T19:16

2024-01-12T19:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Экспроприация культурно-делового центра "Дом Москвы" в Риге является "рейдерством и воровством на государственном уровне", ответ российской стороны будет крайне болезненным для Латвии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Сейм Латвии накануне поддержал передачу в государственную собственность "Дома Москвы" в Риге. Основанием для принятия этого решения послужило заключение комиссии по вопросам нацбезопасности страны, которая усмотрела в деятельности Дома Москвы "политическую деятельность, угрожающую безопасности Латвии".До конца марта латвийское правительство должно решить, как будет использовано здание."Дом Москвы" в Риге был открыт в 2004 году с целью развития делового сотрудничества двух стран. Здание принадлежит департаменту городского имущества Москвы, а земельным участком владеет латвийский минтранс.Читайте также на РИА Новости Крым:Спецслужбы США готовят в Риге тренинги по разжиганию вражды в РоссииЛатвия закрыла въезд автомобилям с российскими номерамиО чем бряцает оружие Латвии и Польши у границ Белоруссии – эксперт

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2024

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латвия, россия, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, рига, москва, политика, в мире, прибалтика