https://crimea.ria.ru/20240112/gde-v-krymu-ne-budet-sveta-v-pyatnitsu-spisok-rayonov-i-adresov-1134136620.html

Где в Крыму не будет света в пятницу: список районов и адресов

Где в Крыму не будет света в пятницу: список районов и адресов - РИА Новости Крым, 12.01.2024

Где в Крыму не будет света в пятницу: список районов и адресов

Временно без света в пятницу останутся несколько районов Крыма. График отключений с адресами опубликован на сайте "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 12.01.2024

2024-01-12T08:15

2024-01-12T08:15

2024-01-12T00:26

отключение электроэнергии в крыму

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жкх крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Временно без света в пятницу останутся несколько районов Крыма. График отключений с адресами опубликован на сайте "Крымэнерго"."В связи с плановым ремонтом электрооборудования в период с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электропередачи согласно нижеприведенному графику", - говорится на сайте предприятия.В Симферополе отключение света в пятницу пройдет по следующим адресам: шоссе Евпаторийское, 3/1-39 (нечет), пер. Евпаторийский, 8, 19; ул. КИМ, 2-18 (чет), пер. Персиковый, 2-18 (чет), 1-17 (нечет),пер. Сторожевой, ¾, ул. Хромченко, 10-22 (чет), 7-21 (нечет), ул. Москалева, 1, ул. Генерала Васильева, 24-30 (чет), 23Б, 27А, пер. Заречный, 24-28 (чет), ул. Трансформаторная, 10, 1-3 (нечет), ул. Волочаевская, 30-76 (чет), 25-55 (нечет), ул. С. Лазо, 2-40 (чет), 3-23 (нечет), ул. Полюсная, 6-36 (чет), 1-15 (нечет), ул. Хабаровская, 2-28 (чет), 1-23 (нечет), ул. Кечкеметская, 128-132/25 (чет). Также отключат подачу электроэнергии в микрорайне "Каменка": СОТ "Гвоздика", СОТ "Звездочка".В Симферопольском районе без света будет улица Мира в селе Мирное.В Феодосии временно приостановят подачу электроэнергии по адресам: ул. Желябова, 6, 8; ул. Ленина, 10-14 (чет); ул. Нагорная, 1-14, ул. Виноградная, 3-37, 37а, 37в; пер. Виноградный, 1-16, ул. Колодяжного, 2-50 (чет), 11-69 (нечет), пер. Линейный, 3-12; пер. Северный, 1-11 (нечет), ул. Украинская, 75, 76, 79, 93, ул. Черепичная, 1-9; ул. Щебетовская, 21-39 (нечет), 50, 54, 56, ул. Северная, 1-20, 22, 26, ул. Южная, 1-17, 19-21(нечет), 23а, 23б, 27, ул. Пограничная, 2-14 (чет).Не будет света в пятницу в Черноморском: АО "Крымтелеком" (АТС), ФГУ "Почта Крыма" (ОПС), ООО "Бахт плюс" (кафе "Офицерский клуб").Также временное отключение света пройдет в пгт Азовское Джанкойского района и в Евпатории на пр. Ленина, 31.В Красногвардейском районе без света на день останутся села Симоненко, Трактовое, Рогово. Также на пятницу запланировано ограничение подачи электроэнергии в селе Ближнее по адресам: ул. Придорожная, ул. Янтарная, ул. Пролетарская, 39-52; ул. Шевченко, 26-59.Из-за техобслуживания в пятницу свет могут отключить в селе Цветковое и в Октябрьском: ул. Маяковского, пер. Полевой, пер. Лесной, пер. Водопроводный, ул. Карла Маркса,1-49 (нечет.), 2-28 (чет.), ИП Бычков, ИП Гервасий.В Красноперекопске по причине капремонта света не будет по адресам: ул. Калинина, 31, 31а, 33.В Нижнегорском районе подачу электроэнергии приостановят в селе Желябовка: ул. Садовая, 92-120 (чет), 85-103 (нечет), Дом культуры, Почта, ИП Пулык, ИП Мельгевская, ИП Пивоваренко, ИП Мирошникова.Также без света в пятницу будет Нижнегорский: Департамент труда и соц. защиты, ИП Аметов, ИП Самойлова, ИП Рябцева, ИП Смедлаева, ИП Уколов, ИП Пантилимонов, ИП Калицева, ИП Козий, ИП Апкелямов, ИП Суфьянов, ИП Блинова, ИП Матюхин, ИП Киселева, ИП Азизов.В Первомайском районе электроэнергии не будет в селе Макаровка, в Сакском районе в селе Ивановка: ООО "Набис", ООО "К-Телеком".Читайте также на РИА Новости Крым:Какие важные энергетические объекты построены в Крыму за девять летВ Крыму модернизируют объекты энергетики

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