https://crimea.ria.ru/20240111/rnkb-v-2023-godu-podpisal-sdelki-na-finansirovanie-28-stroek-v-krymu-1134119832.html

РНКБ в 2023 году подписал сделки на финансирование 28 строек в Крыму

РНКБ в 2023 году подписал сделки на финансирование 28 строек в Крыму - РИА Новости Крым, 11.01.2024

РНКБ в 2023 году подписал сделки на финансирование 28 строек в Крыму

РНКБ Банк (ПАО) с начала 2023 года предоставил проектное финансирование для строительства жилых и коммерческих объектов в Республике Крым и Севастополе общей... РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T14:58

2024-01-11T14:58

2024-01-11T15:00

рнкб (пао)

банк

экономика

строительство

севастополь

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) с начала 2023 года предоставил проектное финансирование для строительства жилых и коммерческих объектов в Республике Крым и Севастополе общей площадью около 673,8 тысячи квадратных метров, сообщает банк.Всего за 12 месяцев прошлого года РНКБ, входящий в Группу ВТБ, подписал сделки по финансированию 28 строительных объектов на сумму более 43,7 миллиарда рублей.В настоящее время на рассмотрении в РНКБ находятся еще 14 проектов общей площадью порядка 280 тысяч квадратных метров на сумму около 19 миллиардов рублей.По данным банка, начиная с июля 2019 года, в Крыму и Севастополе при участии РНКБ введено в эксплуатацию около 650 тысяч квадратных метров многоквартирных домов в рамках проектного финансирования с использованием счетов эскроу.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), банк, экономика, строительство, севастополь, крым