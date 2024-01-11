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РНКБ в 2023 году подписал сделки на финансирование 28 строек в Крыму
РНКБ в 2023 году подписал сделки на финансирование 28 строек в Крыму - РИА Новости Крым, 11.01.2024
РНКБ в 2023 году подписал сделки на финансирование 28 строек в Крыму
РНКБ Банк (ПАО) с начала 2023 года предоставил проектное финансирование для строительства жилых и коммерческих объектов в Республике Крым и Севастополе общей... РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T14:58
2024-01-11T14:58
2024-01-11T15:00
рнкб (пао)
банк
экономика
строительство
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) с начала 2023 года предоставил проектное финансирование для строительства жилых и коммерческих объектов в Республике Крым и Севастополе общей площадью около 673,8 тысячи квадратных метров, сообщает банк.Всего за 12 месяцев прошлого года РНКБ, входящий в Группу ВТБ, подписал сделки по финансированию 28 строительных объектов на сумму более 43,7 миллиарда рублей.В настоящее время на рассмотрении в РНКБ находятся еще 14 проектов общей площадью порядка 280 тысяч квадратных метров на сумму около 19 миллиардов рублей.По данным банка, начиная с июля 2019 года, в Крыму и Севастополе при участии РНКБ введено в эксплуатацию около 650 тысяч квадратных метров многоквартирных домов в рамках проектного финансирования с использованием счетов эскроу.
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рнкб (пао), банк, экономика, строительство, севастополь, крым
РНКБ в 2023 году подписал сделки на финансирование 28 строек в Крыму
РНКБ в 2023 году подписал сделки на финансирование 28 строек в Крыму
14:58 11.01.2024 (обновлено: 15:00 11.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) с начала 2023 года предоставил проектное финансирование для строительства жилых и коммерческих объектов в Республике Крым и Севастополе общей площадью около 673,8 тысячи квадратных метров, сообщает банк.
Всего за 12 месяцев прошлого года РНКБ, входящий в Группу ВТБ, подписал сделки по финансированию 28 строительных объектов на сумму более 43,7 миллиарда рублей.
В настоящее время на рассмотрении в РНКБ находятся еще 14 проектов общей площадью порядка 280 тысяч квадратных метров на сумму около 19 миллиардов рублей.
"Поддержка местных застройщиков и предоставление проектного финансирования новых жилых и коммерческих объектов являются одной из наших главных задач. У РНКБ есть все необходимые инструменты и возможности для участия в развитии строительной сферы", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента — директора департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергея Билецкого.
По данным банка, начиная с июля 2019 года, в Крыму и Севастополе при участии РНКБ введено в эксплуатацию около 650 тысяч квадратных метров многоквартирных домов в рамках проектного финансирования с использованием счетов эскроу.