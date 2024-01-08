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В Краснодарском крае рецидивист изрезал двух взрослых и девочку - РИА Новости Крым, 08.01.2024
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В Краснодарском крае рецидивист изрезал двух взрослых и девочку
В Краснодарском крае рецидивист изрезал двух взрослых и девочку - РИА Новости Крым, 08.01.2024
В Краснодарском крае рецидивист изрезал двух взрослых и девочку
По горячим следам полицейскими задержан раннее судимый мужчина на месте происшествия. Он 2 января на улице, как свидетельствуют местные СМИ, напал на нескольких РИА Новости Крым, 08.01.2024
2024-01-08T16:29
2024-01-08T16:29
происшествия
общество
умвд россии по краснодарскому краю
краснодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. По горячим следам полицейскими задержан раннее судимый мужчина на месте происшествия. Он 2 января на улице, как свидетельствуют местные СМИ, напал на нескольких прохожих без видимой причины и изрезал их ножом. Также в его намерениях было совершить аналогичные действия и с другими людьми. Среди пострадавших - несовершеннолетняя девочка. "В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени причиненного потерпевшим вреда здоровью. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в официальном сообщении полиции. По данному факту полиция проводит проверку. Рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела. Для установления степени нанесенного вреда здоровью назначена проведение судебно-медицинской экспертизы.
https://crimea.ria.ru/20231128/zabil-kuvaldoy-v-krymu-za-ubiystva-i-razboy-osudili-33-letnego-muzhchinu-1133135867.html
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происшествия, общество, умвд россии по краснодарскому краю, краснодар
В Краснодарском крае рецидивист изрезал двух взрослых и девочку

Полиция Краснодарского края задержала в Краснодаре напавшего с ножом на прохожих

16:29 08.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНож
Нож - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. По горячим следам полицейскими задержан раннее судимый мужчина на месте происшествия. Он 2 января на улице, как свидетельствуют местные СМИ, напал на нескольких прохожих без видимой причины и изрезал их ножом.
Также в его намерениях было совершить аналогичные действия и с другими людьми. Среди пострадавших - несовершеннолетняя девочка.
"В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени причиненного потерпевшим вреда здоровью. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в официальном сообщении полиции.
По данному факту полиция проводит проверку. Рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела. Для установления степени нанесенного вреда здоровью назначена проведение судебно-медицинской экспертизы.
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