https://crimea.ria.ru/20240108/v-krasnodarskom-krae-retsidivist-izrezal-dvukh-vzroslykh-i-devochku-1134041197.html

В Краснодарском крае рецидивист изрезал двух взрослых и девочку

В Краснодарском крае рецидивист изрезал двух взрослых и девочку - РИА Новости Крым, 08.01.2024

В Краснодарском крае рецидивист изрезал двух взрослых и девочку

По горячим следам полицейскими задержан раннее судимый мужчина на месте происшествия. Он 2 января на улице, как свидетельствуют местные СМИ, напал на нескольких РИА Новости Крым, 08.01.2024

2024-01-08T16:29

2024-01-08T16:29

2024-01-08T16:29

происшествия

общество

умвд россии по краснодарскому краю

краснодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. По горячим следам полицейскими задержан раннее судимый мужчина на месте происшествия. Он 2 января на улице, как свидетельствуют местные СМИ, напал на нескольких прохожих без видимой причины и изрезал их ножом. Также в его намерениях было совершить аналогичные действия и с другими людьми. Среди пострадавших - несовершеннолетняя девочка. "В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени причиненного потерпевшим вреда здоровью. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в официальном сообщении полиции. По данному факту полиция проводит проверку. Рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела. Для установления степени нанесенного вреда здоровью назначена проведение судебно-медицинской экспертизы.

https://crimea.ria.ru/20231128/zabil-kuvaldoy-v-krymu-za-ubiystva-i-razboy-osudili-33-letnego-muzhchinu-1133135867.html

краснодар

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2024

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происшествия, общество, умвд россии по краснодарскому краю, краснодар