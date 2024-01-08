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Над Рубежным в ЛНР произошел внештатный сход авиаснаряда - Пасечник - РИА Новости Крым, 08.01.2024
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Над Рубежным в ЛНР произошел внештатный сход авиаснаряда - Пасечник
Над Рубежным в ЛНР произошел внештатный сход авиаснаряда - Пасечник - РИА Новости Крым, 08.01.2024
Над Рубежным в ЛНР произошел внештатный сход авиаснаряда - Пасечник
При выполнении боевых задач самолетом воздушно-космических сил Российской Федерации над городом Рубежное произошел внештатный сход авиационного боеприпаса... РИА Новости Крым, 08.01.2024
2024-01-08T10:54
2024-01-08T10:57
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. При выполнении боевых задач самолетом воздушно-космических сил Российской Федерации над городом Рубежное произошел внештатный сход авиационного боеприпаса "ФАБ-250". Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. "К счастью, никто не пострадал. Жителей ближайших домов оперативно эвакуировали. Всем предложили разместиться в пункте временного размещения. Там сейчас находится пять человек, включая двоих детей. Остальные приняли решение о размещении у родственников и друзей", - пишет он. На месте работает следственно-оперативная группа МВД, а также представители МЧС и военной комендатуры. Специалисты принимают решение об обезвреживании боеприпаса.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар по объектам на Украине: что известноМоряки ЧФ учились защищать гражданские суда от угроз со стороны Украины
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луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, новости сво, новые регионы россии
Над Рубежным в ЛНР произошел внештатный сход авиаснаряда - Пасечник

Глава ЛНР: При внештатном сходе авиаснаряда над Рубежным никто не пострадал

10:54 08.01.2024 (обновлено: 10:57 08.01.2024)
 
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© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. При выполнении боевых задач самолетом воздушно-космических сил Российской Федерации над городом Рубежное произошел внештатный сход авиационного боеприпаса "ФАБ-250". Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.
"К счастью, никто не пострадал. Жителей ближайших домов оперативно эвакуировали. Всем предложили разместиться в пункте временного размещения. Там сейчас находится пять человек, включая двоих детей. Остальные приняли решение о размещении у родственников и друзей", - пишет он.
На месте работает следственно-оперативная группа МВД, а также представители МЧС и военной комендатуры. Специалисты принимают решение об обезвреживании боеприпаса.
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Луганская Народная Республика (ЛНР)Леонид ПасечникНовости СВОНовые регионы России
 
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