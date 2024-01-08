https://crimea.ria.ru/20240108/nad-rubezhnym-v-lnr-proizoshel-vneshtatnyy-skhod-aviasnaryada---pasechnik-1134038519.html

Над Рубежным в ЛНР произошел внештатный сход авиаснаряда - Пасечник

Над Рубежным в ЛНР произошел внештатный сход авиаснаряда - Пасечник - РИА Новости Крым, 08.01.2024

Над Рубежным в ЛНР произошел внештатный сход авиаснаряда - Пасечник

При выполнении боевых задач самолетом воздушно-космических сил Российской Федерации над городом Рубежное произошел внештатный сход авиационного боеприпаса... РИА Новости Крым, 08.01.2024

2024-01-08T10:54

2024-01-08T10:54

2024-01-08T10:57

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

новости сво

новые регионы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1b/1130986632_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6e4fac9a1687c1ae97b28be74a9e5292.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. При выполнении боевых задач самолетом воздушно-космических сил Российской Федерации над городом Рубежное произошел внештатный сход авиационного боеприпаса "ФАБ-250". Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. "К счастью, никто не пострадал. Жителей ближайших домов оперативно эвакуировали. Всем предложили разместиться в пункте временного размещения. Там сейчас находится пять человек, включая двоих детей. Остальные приняли решение о размещении у родственников и друзей", - пишет он. На месте работает следственно-оперативная группа МВД, а также представители МЧС и военной комендатуры. Специалисты принимают решение об обезвреживании боеприпаса.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар по объектам на Украине: что известноМоряки ЧФ учились защищать гражданские суда от угроз со стороны Украины

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, новости сво, новые регионы россии