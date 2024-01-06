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Власти Херсонской области отчитались о снижении цен в регионе

Власти Херсонской области отчитались о снижении цен в регионе - РИА Новости Крым, 06.01.2024

Власти Херсонской области отчитались о снижении цен в регионе

Большинство продуктов и товаров в Херсонской области по итогам года оказались дешевле, чем в Крыму, сообщил в субботу глава областного правительства Андрей... РИА Новости Крым, 06.01.2024

2024-01-06T15:27

2024-01-06T15:27

2024-01-06T15:27

херсонская область

цены и тарифы

новые регионы россии

экономика

андрей алексеенко

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Большинство продуктов и товаров в Херсонской области по итогам года оказались дешевле, чем в Крыму, сообщил в субботу глава областного правительства Андрей Алексеенко.По его словам, такого результата удалось добиться за счет штрафов в отношении предпринимателей, завышающих цены на социальные продукты и товары первой необходимости. С сентября штрафы до 100 тысяч рублей вынесены 49 магазинам и предпринимателям разных районов области."Отдельное направление работы - сдерживание цен на лекарства. Комиссии проверяют цены 3,8 тыс. жизненно важных препаратов. Сеть аптек в регионе за год выросла втрое. Конкуренция и открытие государственных аптек с минимальной наценкой 3% помогают удерживать баланс и на аптечном рынке", - добавил глава регионального правительства.Он подчеркнул, что в текущем году работа по регулированию цен в регионе продолжится, в том числе по-прежнему будет действовать программа "Социальный хлеб" с ценой на этот товар от 16 до 18 рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Как крымские животноводы помогают сдержать инфляцию в регионеВ Крыму установили тарифы на проезд в общественном транспорте с 1 января

https://crimea.ria.ru/20231223/kuryatinu-v-rossiyu-povezut-bez-poshlin--chto-budet-s-tsenami-1133752099.html

херсонская область

новые регионы россии

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херсонская область, цены и тарифы, новые регионы россии, экономика, андрей алексеенко, новости