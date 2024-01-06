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Власти Херсонской области отчитались о снижении цен в регионе - РИА Новости Крым, 06.01.2024
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Власти Херсонской области отчитались о снижении цен в регионе
Власти Херсонской области отчитались о снижении цен в регионе - РИА Новости Крым, 06.01.2024
Власти Херсонской области отчитались о снижении цен в регионе
Большинство продуктов и товаров в Херсонской области по итогам года оказались дешевле, чем в Крыму, сообщил в субботу глава областного правительства Андрей... РИА Новости Крым, 06.01.2024
2024-01-06T15:27
2024-01-06T15:27
херсонская область
цены и тарифы
новые регионы россии
экономика
андрей алексеенко
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Большинство продуктов и товаров в Херсонской области по итогам года оказались дешевле, чем в Крыму, сообщил в субботу глава областного правительства Андрей Алексеенко.По его словам, такого результата удалось добиться за счет штрафов в отношении предпринимателей, завышающих цены на социальные продукты и товары первой необходимости. С сентября штрафы до 100 тысяч рублей вынесены 49 магазинам и предпринимателям разных районов области."Отдельное направление работы - сдерживание цен на лекарства. Комиссии проверяют цены 3,8 тыс. жизненно важных препаратов. Сеть аптек в регионе за год выросла втрое. Конкуренция и открытие государственных аптек с минимальной наценкой 3% помогают удерживать баланс и на аптечном рынке", - добавил глава регионального правительства.Он подчеркнул, что в текущем году работа по регулированию цен в регионе продолжится, в том числе по-прежнему будет действовать программа "Социальный хлеб" с ценой на этот товар от 16 до 18 рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Как крымские животноводы помогают сдержать инфляцию в регионеВ Крыму установили тарифы на проезд в общественном транспорте с 1 января
https://crimea.ria.ru/20231223/kuryatinu-v-rossiyu-povezut-bez-poshlin--chto-budet-s-tsenami-1133752099.html
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херсонская область, цены и тарифы, новые регионы россии, экономика, андрей алексеенко, новости
Власти Херсонской области отчитались о снижении цен в регионе

В Херсонской области при помощи штрафов снизили цены на большинство продукции

15:27 06.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ супермаркете
В супермаркете - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Большинство продуктов и товаров в Херсонской области по итогам года оказались дешевле, чем в Крыму, сообщил в субботу глава областного правительства Андрей Алексеенко.
"67% наблюдаемых Росстатом продуктов и товаров в области дешевле, чем в соседнем Крыму. Год назад было ровно наоборот. У нас больше нет случаев завышения более чем на 20% по отношению к крымским ценам", - написал Алексеенко в своем Telegram-канале.
По его словам, такого результата удалось добиться за счет штрафов в отношении предпринимателей, завышающих цены на социальные продукты и товары первой необходимости. С сентября штрафы до 100 тысяч рублей вынесены 49 магазинам и предпринимателям разных районов области.
"Отдельное направление работы - сдерживание цен на лекарства. Комиссии проверяют цены 3,8 тыс. жизненно важных препаратов. Сеть аптек в регионе за год выросла втрое. Конкуренция и открытие государственных аптек с минимальной наценкой 3% помогают удерживать баланс и на аптечном рынке", - добавил глава регионального правительства.
Он подчеркнул, что в текущем году работа по регулированию цен в регионе продолжится, в том числе по-прежнему будет действовать программа "Социальный хлеб" с ценой на этот товар от 16 до 18 рублей.
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