https://crimea.ria.ru/20240106/krym-i-sevastopol-vezut-v-moskvu-podpisnye-listy-v-podderzhku-putina-1134019996.html

Крым и Севастополь везут в Москву подписные листы в поддержку Путина

Крым и Севастополь везут в Москву подписные листы в поддержку Путина - РИА Новости Крым, 06.01.2024

Крым и Севастополь везут в Москву подписные листы в поддержку Путина

Продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы президента России, 6 января подписные листы в Москву привезут из Крыма, Севастополя РИА Новости Крым, 06.01.2024

2024-01-06T13:10

2024-01-06T13:10

2024-01-06T13:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы президента России, 6 января подписные листы в Москву привезут из Крыма, Севастополя и еще 23 регионов страны, сообщает центральный избирательный штаб. "6 января документы представят 25 субъектов РФ: Чеченская Республика, Адыгея, Калмыкия, Крым, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия-Алания. Также Краснодарский и Ставропольский края, город Севастополь, Астраханская, Волгоградская, Ростовская, Курганская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа", - говорится в сообщении.Также первую партию подписей в субботу доставят в центральный штаб из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Подсчет и проверка документов продолжаются. Отмечается, что накануне волонтеры привезли первые подписи из 20 регионов.Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта.Российский лидер Владимир Путин сдал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты, сообщал 18 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее Центризбирком принял решение проводить президентские выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, несмотря на действующее в этих субъектах военное положение.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине откроют участки в прифронтовой зоне на выборах президентаВ Крыму набрали 2,5 тысячи кандидатов в наблюдатели на выборах президентаЗапад захочет дискредитировать выборы в РФ с помощью нейросетей – эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы, выборы президента россии, владимир путин (политик), общество, крым, севастополь, новости