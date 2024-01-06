Рейтинг@Mail.ru
Крым и Севастополь везут в Москву подписные листы в поддержку Путина - РИА Новости Крым, 06.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240106/krym-i-sevastopol-vezut-v-moskvu-podpisnye-listy-v-podderzhku-putina-1134019996.html
Крым и Севастополь везут в Москву подписные листы в поддержку Путина
Крым и Севастополь везут в Москву подписные листы в поддержку Путина - РИА Новости Крым, 06.01.2024
Крым и Севастополь везут в Москву подписные листы в поддержку Путина
Продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы президента России, 6 января подписные листы в Москву привезут из Крыма, Севастополя РИА Новости Крым, 06.01.2024
2024-01-06T13:10
2024-01-06T13:10
выборы
выборы президента россии
владимир путин (политик)
общество
крым
севастополь
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/06/1134019879_0:88:3328:1960_1920x0_80_0_0_0cf2472b625140e90ec5e92133d7f5d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы президента России, 6 января подписные листы в Москву привезут из Крыма, Севастополя и еще 23 регионов страны, сообщает центральный избирательный штаб. "6 января документы представят 25 субъектов РФ: Чеченская Республика, Адыгея, Калмыкия, Крым, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия-Алания. Также Краснодарский и Ставропольский края, город Севастополь, Астраханская, Волгоградская, Ростовская, Курганская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа", - говорится в сообщении.Также первую партию подписей в субботу доставят в центральный штаб из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Подсчет и проверка документов продолжаются. Отмечается, что накануне волонтеры привезли первые подписи из 20 регионов.Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта.Российский лидер Владимир Путин сдал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты, сообщал 18 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее Центризбирком принял решение проводить президентские выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, несмотря на действующее в этих субъектах военное положение.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине откроют участки в прифронтовой зоне на выборах президентаВ Крыму набрали 2,5 тысячи кандидатов в наблюдатели на выборах президентаЗапад захочет дискредитировать выборы в РФ с помощью нейросетей – эксперт
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/06/1134019879_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_8eab28b2f90566ef3b431955c557d4e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
выборы, выборы президента россии, владимир путин (политик), общество, крым, севастополь, новости
Крым и Севастополь везут в Москву подписные листы в поддержку Путина

Подписные листы привозят из регионов в центральный избирательный штаб в Москве

13:10 06.01.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ В. Путина
Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы президента России, 6 января подписные листы в Москву привезут из Крыма, Севастополя и еще 23 регионов страны, сообщает центральный избирательный штаб.
"6 января документы представят 25 субъектов РФ: Чеченская Республика, Адыгея, Калмыкия, Крым, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия-Алания. Также Краснодарский и Ставропольский края, город Севастополь, Астраханская, Волгоградская, Ростовская, Курганская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа", - говорится в сообщении.
Также первую партию подписей в субботу доставят в центральный штаб из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Подсчет и проверка документов продолжаются. Отмечается, что накануне волонтеры привезли первые подписи из 20 регионов.
Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта.
Российский лидер Владимир Путин сдал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты, сообщал 18 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее Центризбирком принял решение проводить президентские выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, несмотря на действующее в этих субъектах военное положение.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Херсонщине откроют участки в прифронтовой зоне на выборах президента
В Крыму набрали 2,5 тысячи кандидатов в наблюдатели на выборах президента
Запад захочет дискредитировать выборы в РФ с помощью нейросетей – эксперт
 
ВыборыВыборы президента РоссииВладимир Путин (политик)ОбществоКрымСевастопольНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:32Украинский Ми-8 сбили в Херсонской области
13:10Крым и Севастополь везут в Москву подписные листы в поддержку Путина
12:30Движение автотранспорта по Крымскому мосту остановлено
12:20Взрывы прогремели в Харькове и Херсоне
11:37В Севастополе на Рождество ограничат движение транспорта
11:12Стреляют по мирным городам: ВСУ снова бьют по Херсонскому левобережью
10:52Эхо войны: сколько снарядов и бомб уничтожили в Крыму за год
10:39На благоустройство сельских территорий добавят денег
10:24Как архитектор Душкин построил "ворота в Крым"
09:56Куда не стоит вкладывать деньги в 2024 году - мнение экономистов
09:25Удары по Белгороду: десятки человек остаются в больницах
08:45110 человек погибли в результате серий землетрясений в Японии
08:26Москва запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине
08:05В Роскосмосе создают космический корабль будущего
07:36Ангелы летят на фронт: художники рисуют открытки бойцам к Рождеству
07:10Победа жизни над смертью: ученый рассказал, как появилось Рождество
06:21Ночью над Крымом сбили четыре украинские ракеты
01:18Крымский мост открыт
00:18Крымский мост закрыт
00:01Тепло и без осадков: погода в Крыму в субботу
Лента новостейМолния