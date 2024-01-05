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Снова дым над Севастопольской бухтой
Снова дым над Севастопольской бухтой - РИА Новости Крым, 05.01.2024
Снова дым над Севастопольской бухтой
В районе Севастопольской бухты военные используют средства маскировки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.01.2024
2024-01-05T15:18
2024-01-05T15:18
2024-01-05T15:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. В районе Севастопольской бухты военные используют средства маскировки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.До этого в городе несколько раз была объявлена воздушная тревога, также дважды было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту.В Севастополе и Крыму, а также других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать их с помощью беспилотников и ракет.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости, новости крыма, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя
Снова дым над Севастопольской бухтой
В Севастополе военные используют средства маскировки
15:18 05.01.2024 (обновлено: 15:21 05.01.2024)