https://crimea.ria.ru/20240105/snova-dym-nad-sevastopolskoy-bukhtoy-1134005193.html

Снова дым над Севастопольской бухтой

Снова дым над Севастопольской бухтой - РИА Новости Крым, 05.01.2024

Снова дым над Севастопольской бухтой

В районе Севастопольской бухты военные используют средства маскировки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.01.2024

2024-01-05T15:18

2024-01-05T15:18

2024-01-05T15:21

севастополь

новости

новости крыма

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1a/1133825814_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_894fb0b1176a84e1d64037e3a2dace8b.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. В районе Севастопольской бухты военные используют средства маскировки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.До этого в городе несколько раз была объявлена воздушная тревога, также дважды было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту.В Севастополе и Крыму, а также других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать их с помощью беспилотников и ракет.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, новости крыма, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя