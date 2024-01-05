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Снова дым над Севастопольской бухтой - РИА Новости Крым, 05.01.2024
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Снова дым над Севастопольской бухтой
Снова дым над Севастопольской бухтой - РИА Новости Крым, 05.01.2024
Снова дым над Севастопольской бухтой
В районе Севастопольской бухты военные используют средства маскировки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.01.2024
2024-01-05T15:18
2024-01-05T15:21
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. В районе Севастопольской бухты военные используют средства маскировки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.До этого в городе несколько раз была объявлена воздушная тревога, также дважды было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту.В Севастополе и Крыму, а также других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать их с помощью беспилотников и ракет.
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, новости, новости крыма, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя
Снова дым над Севастопольской бухтой

В Севастополе военные используют средства маскировки

15:18 05.01.2024 (обновлено: 15:21 05.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. В районе Севастопольской бухты военные используют средства маскировки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Дым в районе Севастопольской бухты – это военные используют табельные средства маскировки", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
До этого в городе несколько раз была объявлена воздушная тревога, также дважды было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту.
В Севастополе и Крыму, а также других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать их с помощью беспилотников и ракет.
 
СевастопольНовостиНовости КрымаМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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Заголовок открываемого материала
15:38Сильный ветер ожидается в Севастополе – МЧС
15:18Снова дым над Севастопольской бухтой
15:10Отбой воздушной тревоги в Севастополе
15:08Крымский мост открыт
15:01Уничтожение упавшей ракеты пройдет в Севастополе: когда будет громко
14:59В Севастополе третий раз за день объявлена воздушная тревога
14:47На Крымском мосту второй раз за день остановлено движение
14:37Первым делом самолеты: Украина лишилась еще одной "СУшки" и вертолета
14:22Массированные удары по центрам принятия решений на Украине: что поражено
14:03Поражение ТЭС и промышленных объектов: где на Украине прогремели взрывы
13:35Противокорабельная ракета "Нептун" сбита над акваторией Черного моря
13:12Скала обрушилась на дорогу в Севастополе – пострадал рейсовый автобус
12:57В Севастополе отбой воздушной тревоги
12:37Воздушная тревога снова объявлена в Севастополе
12:10Обстановка на Крымском мосту после открытия движения
12:05В акватории Черного моря вертолетчики ЧФ отстрелялись по морским целям
11:44Отбой воздушной тревоги в Севастополе
11:42Движение по Крымскому мосту открыто
11:27Над Севастопольской бухтой снова дым – что говорят власти
11:18В Севастополе объявлена воздушная тревога
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