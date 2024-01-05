https://crimea.ria.ru/20240105/v-sevastopole-tretiy-raz-za-den-obyavlena-vozdushnaya-trevoga-1134001154.html

В Севастополе третий раз за день объявлена воздушная тревога

В Севастополе третий раз за день объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 05.01.2024

В Севастополе третий раз за день объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Севастополе, информация с алгоритмом действий для населения опубликована в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева. РИА Новости Крым, 05.01.2024

2024-01-05T14:59

2024-01-05T14:59

2024-01-05T14:59

севастополь

михаил развожаев

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безопасность

атаки всу на крым

воздушная тревога в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, информация с алгоритмом действий для населения опубликована в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева.На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.Оповещения жителей и гостей Севастополя о воздушной тревоге введены с сентября, после ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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