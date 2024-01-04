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Метровые волны в проливе: как работает Керченская переправа в четверг

Метровые волны в проливе: как работает Керченская переправа в четверг - РИА Новости Крым, 04.01.2024

Метровые волны в проливе: как работает Керченская переправа в четверг

4 января Керченская паромная переправа работает по фактической погоде в проливе. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота. РИА Новости Крым, 04.01.2024

2024-01-04T11:54

2024-01-04T11:54

2024-01-04T11:55

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керченская паромная переправа

керченский пролив

транспорт

морской транспорт

логистика

росморречфлот

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. 4 января Керченская паромная переправа работает по фактической погоде в проливе. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.Действующих штормовых предупреждений нет."Согласно прогнозу Росгидромета, 4 января ветер юго-западный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 50-100 см, температура воздуха +11...13, температура воды в море +7...8 градусов", - сказано в сообщении.За последние сутки паромы выполнили семь рейсов. А всего с момента запуска морского сообщения паромы перевезли 418 706 пассажиров и 240 956 грузовиков, выполнив в общей сложности 7 031 рейс.В Росморречфлоте напоминают, что переправа осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также рейсовых автобусов. Легковые авто следуют по Крымскому мосту. Также можно воспользоваться сухопутным коридором в Крым через новые регионы России.Читайте также на РИА Новости Крым:Подъезды к Крымскому мосту: данные на утро средыВ Севастополе закрыт рейд

https://crimea.ria.ru/20231204/kerchenskaya-pereprava-grafik-raboty-i-kolichestvo-paromov-1133292387.html

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