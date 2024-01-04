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Чего ждать от погоды в Крыму в четверг

Чего ждать от погоды в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 04.01.2024

Чего ждать от погоды в Крыму в четверг

В четверг погода в Крыму будет неустойчивой. Ночью ожидаются дожди, утром туман, днем осадки прекратятся, но будет дуть порывистый ветер. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 04.01.2024

2024-01-04T00:01

2024-01-04T00:01

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крым

крымская погода

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. В четверг погода в Крыму будет неустойчивой. Ночью ожидаются дожди, утром туман, днем осадки прекратятся, но будет дуть порывистый ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +10...12 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью дождь, днем осадков не ожидается. Ветер юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +9…11.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью временами дождь, днем сухо. В темное время суток температура воздуха составит +5...9 градусов, днем на побережье ожидается до 13 градусов тепла.Читайте также на РИА Новости Крым:"Елки в помощь": врач-психиатр дал советы на новогодние праздникиЦветущий Крым: где на Новый год искать подснежники и не толькоКакой будет погода в первую неделю 2024 года в Крыму

крым

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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