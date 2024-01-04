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Чего ждать от погоды в Крыму в четверг
Чего ждать от погоды в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 04.01.2024
Чего ждать от погоды в Крыму в четверг
В четверг погода в Крыму будет неустойчивой. Ночью ожидаются дожди, утром туман, днем осадки прекратятся, но будет дуть порывистый ветер. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 04.01.2024
2024-01-04T00:01
2024-01-04T00:01
2024-01-04T00:01
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симферополь
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ялта
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евпатория
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феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. В четверг погода в Крыму будет неустойчивой. Ночью ожидаются дожди, утром туман, днем осадки прекратятся, но будет дуть порывистый ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +10...12 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью дождь, днем осадков не ожидается. Ветер юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +9…11.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью временами дождь, днем сухо. В темное время суток температура воздуха составит +5...9 градусов, днем на побережье ожидается до 13 градусов тепла.Читайте также на РИА Новости Крым:"Елки в помощь": врач-психиатр дал советы на новогодние праздникиЦветущий Крым: где на Новый год искать подснежники и не толькоКакой будет погода в первую неделю 2024 года в Крыму
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алушта
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крым, крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, новости крыма
Чего ждать от погоды в Крыму в четверг
Ночью в четверг в Крыму ожидаются дожди, днем ветер и до +13
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. В четверг погода в Крыму будет неустойчивой. Ночью ожидаются дожди, утром туман, днем осадки прекратятся, но будет дуть порывистый ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В ночное время пройдут дожди, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…10, в горах +1…4; днем +9…14, в горах +3…8 градусов", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +10...12 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Ночью дождь, днем осадков не ожидается. Ветер юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +9…11.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью временами дождь, днем сухо. В темное время суток температура воздуха составит +5...9 градусов, днем на побережье ожидается до 13 градусов тепла.
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