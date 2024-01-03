Обстановка у Крымского моста к вечеру среды
Вечером в среду досмотра у Крымского моста ожидают 233 машины
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПо Крымскому мосту возобновлено движение
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. К вечеру среды очередь на досмотр у Крымского моста постепенно сокращается, сейчас проезда ожидают 233 машины. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"По данным на 22:00 в очереди со стороны Тамани находится 64 транспортных средств. Со стороны Керчи - 169 машин", - говорится в сообщении.
С утра 3 января каждый час росло число автомобилей перед въездом на мостовой переход. Сначала со стороны Тамани ожидали проезда 80 машин, а из Крыма выезд был свободен, затем в течение нескольких часов пробка выросла в несколько раз. К 13:00 проезда ожидали уже 511 машин, спустя час их число превысило 650. К 17:00 досмотра со стороны Керчи и Тамани ждали 959 автомобилей.
Перед проездом по мостовому переходу через Керченский пролив все транспортные средства должны пройти обязательный досмотр. В дни пиковых нагрузок перед пунктами пропуска формируются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.